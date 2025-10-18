Franco Colapinto afrontará la clasificación del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

18 Oct, 2025 02:20 p.m. EST DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU Sábado 18 de octubre
Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)
Domingo 19 de octubre
Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido) Franco Colapinto fue uno de los perjudicados del multitudinario accidente en la largada de la carrera Sprint del . El argentino recibió un toque de un Gran Premio de los Estados Unidos Racing Bulls que le provocó una pinchadura. Desde entonces, tuvo grandes problemas de ritmo con su Alpine, más allá de que escaló tres lugares en el final para quedar 14°. Colapinto terminó 14° en la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1: Verstappen se quedó con la victoria La actividad quedó envuelta por un múltiple accidente en la largada, donde abandonaron los dos McLaren. El Red Bull dominó de principio a fin y recortó importantes puntos en el campeonato. El argentino de Alpine, que sufrió daños en el inicio, escaló tres posiciones en la grilla Sobre el GP de Estados Unidos: Primer Gran Premio – 1959 (Sebring) Longitud de la pista: 5,513 km Récord de vuelta: 1m 36.169s, Charles Leclerc, Ferrari, 2019 Más pole positions: Michael Schumacher y Lewis Hamilton (4) Más victorias: Lewis Hamilton (6) Curiosidades: En 2022, Austin estableció un nuevo récord de F1 con una asistencia de alrededor de 440.000 fanáticos durante tres días. Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos: Los últimos cinco ganadores del GP de Estados Unidos 2024 – Charles Leclerc (Ferrari) 2023 – Max Verstappen (Red Bull) 2022 – Max Verstappen (Red Bull) 2021 – Max Verstappen (Red Bull) 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes) Los últimos cinco polemans del GP de Estados Unidos 2024 – Lando Norris (McLaren) 2023 – Charles Leclerc (Ferrari) 2022 – Carlos Sainz (Ferrari) 2021 – Max Verstappen (Red Bull) 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes) El Circuito de las Américas de Austin, Texas:
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la clasificación al
Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!
Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en el GP de Estados Unidos (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)