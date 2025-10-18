Franco Colapinto afrontará la clasificación del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

En el primer turno se corrió la carrera Sprint, en la que el argentino culminó en el puesto 14° y Max Verstappen fue el ganador.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la clasificación al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!

Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos:

Curiosidades: En 2022, Austin estableció un nuevo récord de F1 con una asistencia de alrededor de 440.000 fanáticos durante tres días.

Franco Colapinto fue uno de los perjudicados del multitudinario accidente en la largada de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos . El argentino recibió un toque de un Racing Bulls que le provocó una pinchadura. Desde entonces, tuvo grandes problemas de ritmo con su Alpine , más allá de que escaló tres lugares en el final para quedar 14°.

