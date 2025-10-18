Deportes

Franco Colapinto afrontará la clasificación del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras finalizar 14° en la Sprint, el piloto argentino de Alpine buscará mejorar su performance de cara a la carrera principal

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE EEUU

Sábado 18 de octubre

Clasificación carrera: 18.00 (Argentina) / 16.00 (EEUU, Texas)

Domingo 19 de octubre

Carrera principal a 56 vueltas: 16.00 (Argentina) / 14.00 (EEUU, Texas)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

18:20 hsHoy

La fuerte autocrítica de Colapinto tras la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos de la F1: “Falta ritmo, no estamos rápidos”

El argentino, que terminó 14°, se mostró muy disconforme con el monoplaza A525 de Alpine

Franco Colapinto fue uno de los perjudicados del multitudinario accidente en la largada de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. El argentino recibió un toque de un Racing Bulls que le provocó una pinchadura. Desde entonces, tuvo grandes problemas de ritmo con su Alpine, más allá de que escaló tres lugares en el final para quedar 14°.

17:55 hsHoy

Colapinto terminó 14° en la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1: Verstappen se quedó con la victoria

La actividad quedó envuelta por un múltiple accidente en la largada, donde abandonaron los dos McLaren. El Red Bull dominó de principio a fin y recortó importantes puntos en el campeonato. El argentino de Alpine, que sufrió daños en el inicio, escaló tres posiciones en la grilla

17:50 hsHoy

Sobre el GP de Estados Unidos:

  • Primer Gran Premio – 1959 (Sebring)
  • Longitud de la pista: 5,513 km
  • Récord de vuelta: 1m 36.169s, Charles Leclerc, Ferrari, 2019
  • Más pole positions: Michael Schumacher y Lewis Hamilton (4)
  • Más victorias: Lewis Hamilton (6)
  • Curiosidades: En 2022, Austin estableció un nuevo récord de F1 con una asistencia de alrededor de 440.000 fanáticos durante tres días.
17:45 hsHoy

Los neumáticos que se usarán en el GP de Estados Unidos:

17:45 hsHoy

Los últimos cinco ganadores del GP de Estados Unidos

  • 2024 – Charles Leclerc (Ferrari)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
17:44 hsHoy

Los últimos cinco polemans del GP de Estados Unidos

  • 2024 – Lando Norris (McLaren)
  • 2023 – Charles Leclerc (Ferrari)
  • 2022 – Carlos Sainz (Ferrari)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)
17:43 hsHoy

El Circuito de las Américas de Austin, Texas:

17:41 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la clasificación al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con la presencia de Franco Colapinto en Alpine!

En el primer turno se corrió la carrera Sprint, en la que el argentino culminó en el puesto 14° y Max Verstappen fue el ganador.

Franco Colapinto buscará sumar sus
Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en el GP de Estados Unidos (Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

