Deportes

Verstappen se burló de las “reglas papaya” de McLaren e insinuó que favorecen a un piloto por sobre el otro

El neerlandés de Red Bull, que está peleando el campeonato de la Fórmula 1 contra Piastri y Norris, bromeó sobre las polémicas decisiones del team británico

Guardar
Verstappen apuntó contra las polémicas
Verstappen apuntó contra las polémicas "papaya rules" de McLaren (REUTERS/Yves Herman)

La controversia en torno a las denominadas “reglas de la papaya” de McLaren volvió a encender el debate en la Fórmula 1, y Max Verstappen no dudó en sumarse a la discusión con su característico tono irónico. En medio de la disputa por el título de pilotos, que tiene como máximos contendientes a la dupla del team británico, Oscar Piastri y Lando Norris, la escudería estuvo involucrada en grandes polémicas por la toma de decisiones.

Mientras tanto, el neerlandés de Red Bull logró una gran mejoría en las últimas carreras y recortó notablemente las distancias para volver a meterse en la pelea. En este contexto, sugirió que, de estar al volante de un monoplaza de la escudería británica, la diferencia de puntos sería tan amplia que las actuales disputas internas perderían relevancia.

Las “papaya rules” volvieron a estar en el foco del paddock tras el incidente entre Norris y Piastri en la primera vuelta del Gran Premio de Singapur. Tras el contacto, McLaren llevó a cabo lo que describió como “buenas conversaciones” y, finalmente, atribuyó la responsabilidad a Lando. No obstante, las críticas se centraron en las diferentes varas que el mismo equipo puso a lo largo de la temporada. ¿En qué consisten las llamadas “reglas papaya”? Son un código de conducta para los pilotos de McLaren que establece competir duro pero de manera limpia y sin contacto físico entre ellos.

Durante una rueda de prensa protocolar de la FIA en Austin, en el marco del media day del Gran Premio de los Estados Unidos, Verstappen opinó que McLaren ha complicado innecesariamente la gestión interna al intentar igualar las condiciones entre sus pilotos. “Si dejas la puerta entreabierta como hizo Oscar en Singapur, podrías acabar en una situación así”, declaró el cuatro veces campeón mundial. Añadió que, en su visión, el equipo británico generó el problema “al esforzarse tanto en igualar las cosas con ciertas acciones”.

Posteriormente, cuando fue consultado sobre si aceptaría directrices similares desde el muro de boxes de Red Bull, Verstappen respondió entre risas. “No, pero de todos modos probablemente no estaríamos tan cerca en puntos”, comentó el neerlandés, insinuando que su rendimiento ampliaría la brecha en la clasificación si compitiera para McLaren. En esta misma línea, cuando le preguntaron si el equipo británico está poniendo a Norris por encima de Piastri, y esto lo beneficia, Max contestó irónicamente otra vez: “¡Por supuesto! Alguien, no lo sé... ¡Escuché algo...! ¿Me ayuda? No lo sé. Sinceramente, no lo sé”.

Verstappen debe recortar una diferencia
Verstappen debe recortar una diferencia de 63 puntos sobre Piastri en la cima del campeonato (REUTERS/Mike Segar)

Para Verstappen, la equidad absoluta en la lucha por un campeonato de Fórmula 1 es inalcanzable, y cualquier intento de intervención desde el muro de boxes solo añade frustración. “Un campeonato nunca es 100% justo en ciertos momentos. A veces hay una mala parada en boxes, a veces se rompe un motor. Creo que no se puede equilibrar eso. En McLaren lo ven de otra manera, pero esa es mi opinión. Es muy difícil, y eso es lo que a veces genera frustración”, afirmó el piloto de Red Bull.

Durante la conferencia de prensa, Verstappen también puntualizó en la pelea por el título de la F1 y cuáles son sus posibilidades. No obstante, se guardó un momento para ironizar sobre sus chances. “O ganas o no ganas. Es un 50%; así de simple”, comentó con una sonrisa en el rostro.

Max hizo principal hincapié en el Gran Premio de Singapur, donde, pese a terminar por delante de los dos McLaren, no logró la victoria y únicamente recortó seis puntos sobre Piastri: “Deberíamos haber ganado en Singapur. Ahora simplemente no estamos sumando suficientes puntos”. Cuando le repreguntaron si un triunfo en Marina Bay hubiera sido imprescindible para su quinto título mundial, Verstappen fue tajante: “Sí, eso habría ayudado, sin duda”.

Verstappen busca conseguir su quinto
Verstappen busca conseguir su quinto título en la Fórmula 1 (REUTERS/Mike Segar)

“Creo que, en general, sabemos qué hacer con el coche. Se trata más de cómo sacar el máximo provecho de un fin de semana de carreras. Esa es la clave para nosotros ahora, ya que necesitamos todo para restarle puntos a McLaren. Al menos lo intentaremos. Si ya me dicen ‘Olvídenlo’, mejor no compito. Y no hay otro objetivo por el que luchar, ¿verdad? Me lleva más de cincuenta puntos de ventaja, así que al menos intentaremos intentarlo como es debido”, completó.

Vale destacar que, a falta de seis Grandes Premios y tres carreras Sprints, Verstappen se ubica en la tercera posición con 273 unidades. En la cima, con una diferencia de 63 puntos, está Oscar Piastri con 336. En el segundo puesto marcha Lando Norris, con 314.

Temas Relacionados

Max VerstappenFórmula 1Red BullOscar PiastriLando NorrisGran Premio de los Estados UnidosAustinCOTAAutomovilismoF1

Últimas Noticias

Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos

El piloto argentino de la escudería Alpine, a bordo de su A525, va en busca de sus primeros puntos en la temporada en el Circuito de las Américas. En el segundo turno se disputará la clasificación a la carrera Sprint. Televisa Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto terminó 18° en

Los llamativos hábitos de Luis Enrique para mantener su físico a los 55 años: “Un atleta total”

El entrenador español del París Saint-Germain causó furor en los medios franceses por sus exhaustivos entrenamientos

Los llamativos hábitos de Luis

Claudio Úbeda publicó su primera lista de convocados como entrenador de Boca Juniors: las bajas y el futbolista que vuelve tras 9 partidos

El ayudante de campo de Miguel Russo tendrá su estreno como DT principal mañana ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera

Claudio Úbeda publicó su primera

La esposa de Miguel Ángel Russo habló del homenaje que le hará Rosario Central y explicó qué sucederá con las cenizas del entrenador

Mónica Croavara rememoró al emblemático entrenador y confirmó su presencia en el Gigante de Arroyito en el compromiso ante Platense

La esposa de Miguel Ángel

Mateo Retegui vuelve a estar en la órbita de un gigante de Europa tras su brillante actuación con la selección italiana

El atacante argentino es seguido de cerca por Manchester United, que lo tuvo en carpeta el último mercado

Mateo Retegui vuelve a estar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Frente a las turbulencias en

Frente a las turbulencias en los mercados, el FMI insistió en la necesidad argentina de “reducir la inflación y acumular reservas”

Qué ejercicio ayudó a Eminem a superar sus problemas de adicciones

Coloquio de IDEA: el secretario de Trabajo de Milei dio pistas sobre la reforma laboral y los cambios en la negociación salarial

Cristián Graf declaró durante tres horas por el crimen de Fernández Lima en Coghlan: “Fue muy preciso”

Fuerte reclamo de IDEA: “No podemos tener una economía que tiembla por un proceso electoral y la irresponsabilidad de sus actores”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos tiene bajo custodia

Estados Unidos tiene bajo custodia a dos sobrevivientes del ataque a una embarcación de narcotraficantes en el Caribe

Trump recibe a Zelensky en la Casa Blanca: “Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los misiles Tomahawk”

Gabriel Rolón y el día en que un paciente le dijo “Nunca te pasa nada” mientras él estaba roto por dentro

Michelle Bolsonaro analiza postularse a presidenta de Brasil: “Será fruto de la oración y de lo que Dios quiera confiarme”

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

TELESHOW
Habló la influencer cuestionada por

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”