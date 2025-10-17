Cómo el Autódromo de Buenos Aires tendrá actividad pese a las obras para el MotoGP, el intento por la F1 y otra carrera Mundial que se viene

Así luciría el Autódromo de Buenos Aires con las reformas que se vienen

Avanza el plan para remodelar el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez con vistas a recibir en 2027 al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, más conocido como MotoGP por su categoría reina. El proyecto a largo plazo incluye una extensión y mejoras para una eventual visita de la Fórmula 1. Se abrió la licitación para las obras en los boxes que tendrán un monto millonario y que forma parte del total de inversión estimada en 100 millones de dólares. Infobae indagó sobre las últimas novedades en las obras y para aclarar cuál es el plan para mantener el predio capitalino más grande con sus 189 hectáreas. Además, qué pasará con los muros del Circuito 12 que serán trasladados al circuito callejero aledaño que se armará para el TC 2000 en marzo de 2026.

Tres fuentes consultadas por este medio afirmaron que el mencionado trazado urbano que se montará sobre las avenida Roca y Escalada y que ingresará en el predio del Parque de la Ciudad, en principio será solo para la carrera del Turismo Competición. Mantener los muros, el resto de las defensas y generar eventos todos los fines de semana generaría una complicación a los vecinos de la zona y también al tránsito. Además, el parque también se verá afectado con una gran obra el año próximo y esto impedirá que se siga usando su predio como parte del escenario para otras carreras de autos.

Según indicaron, las defensas de concreto que se sacarán de la zona del lago luego volverán al Autódromo. El traspaso de los muros demandará el pertinente cuidado porque algunos tienen unos zócalos que los sostienen. Una de las razones para que los muros retornen es que el Circuito 12 no va a estar intervenido por las reformas. El año pasado se hizo una gran inversión en muñecos de neumáticos y como los otros circuitos quedarán en desuso, sus defensas se colocarán en el 12. Al no verse afectado por los trabajos, se buscará que éste trazado se mantenga en actividad para mantener ingresos durante un año en el que no habrá carreras en el Autódromo.

El plan consiste en seguir realizando las pruebas del “Kilómetro”, que son los ensayos en las dos rectas largas en la zona del lago y que se realizan a diario en varios turnos: en septiembre hubo 54 en un mes. Además, trasladar las picadas a la recta que da a la Avenida 27 de Febrero y hacer un ingreso en ese sector. Se pondrían montar carpas temporales para esos eventos o también para los que suelen hacer empresas como los road tests en los que se prueban autos de calle o los track day que son más promocionales. Por eso se buscará que los muros regresen al Autódromo y que se puedan mantener sus puertas abiertas para el desarrollo de estas prácticas u otras que se puedan desarrollar en esa parte del predio.

Se buscará que en la zona del lago siga la actividad con pruebas en las rectas, picadas y otros eventos (Foto: Juan Manuel "Cochito" López)

En tanto que el mes próximo el predio tendrá un evento de primer nivel internacional: la fecha del Mundial de Supercross, el próximo sábado 8 de noviembre. Se llevará a cabo en un circuito que se está armando en el espacio ubicado detrás de las tribunas (de la 1 hasta las plateas), en la Avenida Roca. Ya figura una de las tribunas tubulares y se están haciendo los trabajos para colocar tierra y lo que serán los boxes y el parque cerrado. La última vez que el Autódromo tuvo una fecha ecuménica fue el 31 de octubre de 1999 con la visita del Mundial de Motociclismo de Velocidad (500 cm3 y sus teloneras 250 cm3 y 125 cm3). Este será un evento organizado por el gobierno porteño. Cabe recordar que la pista que se ubica en la zona de la Avenida 27 de Febrero está concesionada.

Si bien el inicio de los trabajos de remodelación en el Oscar y Juan Gálvez estaban pautados para principios de noviembre, se postergaron para fin de año porque hasta el último fin de semana previo a Navidad (domingo 21/12) habrá carreras de categorías zonales, las cuales deberán mudarse a otros escenarios durante el año próximo. El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, se reunió con los dirigentes de esas divisionales y les explicó los motivos de las obras que llevarán a cabo para los nuevos trazados que serán Grado 2 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Clase A de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

En tanto que el pasado 12 de septiembre se publicó en el boletín oficial número 7203 el llamado a licitación 01-0003-00/25 para las obras en los boxes denominadas “Infraestructura Edilicia, Paddock y Servicios”, con un presupuesto total de 31.535 millones de pesos, unos 21,7 millones de dólares, aproximadamente. La fecha para la presentación de las ofertas venció el 2 de octubre y este jueves se abrieron los sobres con las empresas que se presentaron y luego se hará la evaluación pertinente en cuanto a los detalles técnicos de cada una y cuánto presupuesto pasaron para efectuar las obras (se adjudicará a la que menor costo pasó). Estas tareas, que serán las primeras, buscarán ganar metros cuadrados en la zona de los boxes. Los viejos garajes del sector interno serán derrumbados y se focalizarán sobre la edificación hecha en 1994 para recibir el año siguiente a la F1. Se ampliarían esos garajes que hoy les falta medio metro (tienen 15,5 metros) de largo para cumplir con el requerimiento de Grado 1. También se ampliará la superficie cubierta de la primera planta que quedaría completamente cerrada y se agregaría un segundo piso. Más tarde habrá otras dos licitaciones, una para las obras en la pista y otra de tecnología. Estas serán las más importantes junto a los trabajos en los boxes.

Este medio también consultó si habrá alguna modificación en el diseño realizado por Tilke Engineers & Architects (Tilke, Ingenieros y Arquitectos) y la respuesta fue que todo seguirá igual. Se trata de la empresa del ingeniero alemán Hermann Tilke, de gran experiencia en la F1 y que tiene a su hijo Carsten como mano derecha. Su proyecto en el Autódromo de Buenos Aires generó polémica por la eliminación de curvas clásicas como la “S del Ciervo” que impedirá que los autos de TC lleguen a máxima velocidad al Curvón Salotto o las modificaciones en el sector de los mixtos de la zona opuesta que limitarán la velocidad en la Bajada del Tobogán Juan María Traverso. Otro punto cuestionable fue el no utilizar la zona del lago para una eventual carrera de F1 y la respuesta fue que se trató de un tema de seguridad por las altas velocidades finales de los actuales coches de la Máxima. Se suma la demolición de la tribuna 15 que ocupa la hinchada de Chevrolet.

Se ampliarían los boxes construidos para la vuelta de la F1 en 1995. Se completaría la primera planta cubierta y se agregaría una segunda

En cuanto a la posible vuelta de la F1 el tema es muy complejo. Primero por un calendario que hoy tiene seis eventos en América (1/4 del total) y debería bajarse uno para poder tener un lugar. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2026), Las Vegas (2027) y México (2028). El otro punto son los competidores con países que buscan tener una fecha y entre ellos está Tailandia, cuyo gabinete aprobó un presupuesto de 1.230 millones de dólares e Infobae pudo saber que habrían ofrecido 100 millones por año cuando el canon anual oscila los 40 millones. El Estado del país asiático está comprometido y en Argentina la inversión -en principio- sería privada. Si la Máxima llega a volver sería a partir de 2028.

El Autódromo de Buenos Aires se inauguró el 9 de marzo de 1952. Desde el 18 de enero de 1953 y con interrupciones, fue sede de los 20 Grandes Premios de F1 de la República Argentina puntuables entre 1953/60 (salvo 1959), 1972/81 y 1995/98. También recibió 10 visitas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad (MotoGP y sus categorías menores), que volvió al país en 2014, pero en Termas de Río Hondo, pero regresará al Oscar y Juan Gálvez luego de 28 años. Además, nueve ediciones de los 1.000 Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, válido por el Campeonato Mundial de Autos Sports hoy FIA WEC. En 1954/56/57/58/60 se empleó un híbrido entre el Autódromo y la Avenida General con 9.476 metros. En 1955 llegó a extenderse a más de 17 kilómetros corriendo también por la Autopista Ricchieri. Luego, entre 1970 y 1972, se corrió con la extensión de las dos rectas del fondo, el Curvón Salotto y la Chicana de Ascari, y se empleó el dibujo N° 14, que era el 15 (combinación del 9 con el 12) con la extinta última horquilla cerca del arco en el ingreso principal.

Así es el Supercross y su Campeonato Mundial correrá en el predio del Autódromo de Buenos el sábado 8 de noviembre

A principios de los años noventa el Autódromo se privatizó y durante la gestión de un gran apasionado como Martín Salaverry, el escenario volvió a vivir: el 13 de diciembre de 1992 regresó al primer mundo con una carrera de la Fórmula 3000, que era la antesala a la F1. El evento fue sin plata del Estado, como la vuelta de la Máxima entre 1995 y 1998. El fallecimiento de Salaverry en 2004 se sintió y luego el escenario pasó por sus peores años, en los que llegó a clausurarse e igual se corrió una carrera del TC 2000 el 20 de julio de 2014.

Tras la ley sancionada en la Legislatura Porteña en 2016 se formó un fideicomiso a 25 años en el que una parte privada (inversiones para obras en el predio) se hizo cargo del 49 por ciento de las acciones y el Estado del 51 por ciento restante. En 2017 se hizo una puesta en valor con obras que no lucieron, pero fueron importantes como el reemplazo de todo el cableado eléctrico. En 2019 se hizo una reforma de seguridad (muros y tejidos en el sector opuesto, recambios de las defensas de gomas, camas de leca y refuerzos en el túnel) que fue la más importante desde 1994, cuando se remodeló para la vuelta de la F1 en 1995. En plena pandemia de COVID-19 el Autódromo fue clave para el automovilismo nacional ya que recibió a todas las categorías debido a que fue uno de los pocos que tuvo las condiciones para cumplir con las restricciones sanitarias. En 2023 se reasfaltaron todos los circuitos, se mejoraron los pianos y se volvió a trabajar en la seguridad.

El Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez tiene carreras todos los fines de semana y se busca mantener la actividad dentro de lo posible pese a las próximas obras. Aún falta mucho trabajo para que vuelva a ser el de sus mejores épocas y con las reformas que se vienen se espera que recupere el primer nivel internacional.