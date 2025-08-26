La desazón de los hinchas de Chevrolet por la demolición de su tribuna en el Autódromo de Buenos Aires: “Duele bastante”

Los hinchas de Chevrolet hablan de la tribuna 15

Fue un fin de semana especial para la hinchada de Chevrolet ya que según el anuncio de las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, en unos meses será demolida su emblemática tribuna número 15. Esa grada y la 14 ocupan el lugar por donde pasará el nuevo circuito diseñado para recibir al Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, más conocido como MotoGP por su categoría reina, y eventualmente a la Fórmula 1. Habrá que esperar al inicio de las obras pautado para principios de diciembre, pero la gente del Chivo vivió un clima de despedida, aunque se resiste -de alguna manera- a dejar su lugar. Este domingo fue la última carrera del Turismo Carretera en el Circuito 12 como se lo conoce hasta hoy.

Históricamente los seguidores de la marca del Moño Dorado se ubicaron en la mencionada tribuna del escenario capitalino y ahí nació el nombre de su hinchada, “La 15”. Fue el 6 de diciembre de 1992 cuando se ratificó ese lugar. Esa mañana, los hinchas exhibieron una bandera de forma rectangular con dos palos en los extremos que lució un dibujo con el rostro de Roberto José Mouras, quien dos semanas antes había perdido la vida en su trágico accidente en el semipermanente de Lobos. La imagen de la gente de Chevrolet con el homenaje a uno sus máximos ídolos, fue el sello de que esa grada iba a ser por siempre el lugar de los amantes de Chivo. También fue un lugar estratégico al estar en la zona opuesta a su clásico rival, “La 4” de Ford, pese a que en el automovilismo no hay violencia entre las hinchadas y conviven todos los fines de semana en paz, algo que este medio pudo registrar. A lo sumo, todo queda en alguna cargada, chicana o cantos contra el otro bando.

La demolición de tribuna 15 no será el único cambio drástico que afectará al TC en el Autódromo de Buenos Aires. La eliminación de la primera curva del Circuito 12 llamada “S del Ciervo”, también implicará que los autos no lleguen a mayor velocidad como pasó hasta este domingo. Por eso también se dijo que esta fue la última carrera con el dibujo clásico, que permite buenas carreras por sectores como tres de sus rectas, la mencionada curva inicial y la chicana de Ascari.

La expectativa era enorme y en la previa se sabía que las tribunas iban a hablar. En especial la 15. Por eso Infobae fue hacia allí el sábado por la tarde, en el momento más oportuno porque coincidió en el momento de la hinchada del Chivo. Antes se subieron los escalones de la grada del sector general que tiene una capacidad de 2.500 personas como el resto de las “populares”. Se pudo conversar con la gente y los testimonios recogidos arrojaron un aire de resignación para dar lugar al cambio, pero esperan tener un nuevo lugar o en su defecto mudarse a otra tribuna.

“Es muy lamentable para todos nosotros, porque es nuestra pasión”, responde Andrés ante el cambio que se viene. “No va a ser lo mismo para nosotros. Para nosotros acá es la mejor fiesta que tenemos acá”, agrega. Sobre por qué la gente de Chevrolet eligió ese sector, otro hincha de nombre Alcides explica que “es la que tiene la mejor vista. Tenés la ‘S del Ciervo’”. En caso de que se concrete la demolición de la tribuna plantean que “tendremos que buscar otro lugar. Pero a algún lugar vamos a ir porque tenemos espacio y somos grandes”.

El ascenso por la grada siguió y la consulta arrojó más testimonios. “Todo es negocio. Estaría bueno que la corran para el lado que se va a alargar el circuito y ahí van a recaudar. Porque después va a venir la F1 y que la hagan como tribuna histórica de Chevrolet, con plaquetas y con los pilotos que estuvieron acá. Eso atraería al turista de afuera porque la va a pagar más cara”, propone otro hincha, que aclara que “no está contento”, pero agrega “a la gente que le gusta el automovilismo y nosotros somos fanáticos del automovilismo, de todo, pero sacrificaríamos nuestra tribuna para que venga la F1 y las motos”. Sobre el lugar que ocuparían explica que “acá nacimos nosotros, pero es como que vos te mudes”. El que lo acompaña apunta que “si es para algo bueno para el automovilismo, me parece bien”.

“No nos gusta porque la tribuna es icónica, pero la gente quiere un cambio y no podemos contra eso. Venimos a aguantarla y a despedir a nuestra tribuna querida”, sostiene Willy, que anhela al menos tener otro lugar en el Autódromo: “Aparentemente van a poner tribunas más adelante. Entonces, ahí estaría una nueva 15, supongo. Espero que sí”. Aunque, más allá de las reformas en la pista y la eventual demolición de la tribuna, la gente también pide mejoras en la infraestructura: “Que mejoren un poco más (al Autódromo). Las entradas son un desastre, los baños; espero que (los cambios) sean para mejor”, aporta Oscar. “Tienen que pensar más en la gente, en los accesos. Él (Oscar) es discapacitado, por ejemplo, y tuvimos que ir a la puerta uno y venir caminando hasta la 15. Está mal organizado”, asevera Willy.

Ya en los últimos escalones el encuentro fue con Javier, que acepta una eventual mudanza, pero no quedarse sin lugar: “Si la van a correr para otro lado, bien, pero si nos dejan sin tribuna, sin la 15…”. En tanto que Ignacio vivió un fin de semana particular ya que fue su primera vez en Buenos Aires y la emblemática tribuna: “Duele bastante. Justamente esta es mi primera vez acá y me hubiera gustado venir un par de veces más”. Y subraya que “este lugar significa pasión. Una vida acá hinchando por la 15 y por el Chivo. Tiene su historia”.

Minutos más tarde se acercó el grueso de la hinchada, ese grupo de tuercas que le aportan más fervor y color con los bombos, las banderas y hasta alguna trompeta. Mientras se desplegó una bandera gigante del mismo tamaño que la grada, Infobae pudo hablar con Pablo Zamudio, el principal referente de la hinchada de Chevrolet que lució una remera con la leyenda “podrán demoler la Catedral, pero jamás mi pasión”. Al ser consultado sobre el futuro de la tribuna confiesa que “lamentablemente nos toca pasar por esta circunstancia. A nosotros nos toca desde el lado sentimental, del pecho”. Reflexiona que “vamos por la F1, por las motos, pero qué lástima que se tuvo que tocar nuestra pasión, pero eso nunca va a morir”. Aclara que “nosotros no cedemos (el lugar), pero si las cosas se dan porque creo que es parte del automovilismo crecer, creo que todo es para bien”. Su voz comienza a quebrarse y admite que “yo te hablo desde el lado del corazón. Yo no sé de ingeniería de autódromo, no sé de política, lo único de lo que puedo hablar es de pasión”. Con sus ojos al borde del llanto sentencia que “la 15 para nosotros es todo, es nuestra familia, nuestra vida. Dejamos durante estos años todo por nuestra pasión y es lo que nos duele. No puedo hablar mucho porque se me parte el alma, de verdad”. Y acerca de una mudanza, concluye que “no sé, eso es futuro. Hoy la fiesta la hacemos nosotros, la verdadera 15”.

El capital más importante que tiene el automovilismo es su gente, que banca el frío, la lluvia, el calor, que hasta se endeuda para poder viajar a ver una carrera un fin de semana. La gente de Chevrolet seguirá yendo a apoyar a sus pilotos, pero la demolición de su tribuna y una eventual mudanza de sector será un punto de inflexión. Al menos, los fanáticos del Chivo pudieron celebrar este domingo el triunfo de Agustín Canapino.

Recibir a categorías de primer nivel internacional amerita grandes reformas, pero hay que analizar que durante el resto del año es la actividad nacional y zonal la que mantendrá el escenario que es propiedad del gobierno porteño. Nadie puede estar en contra del progreso ni la modernización del Autódromo de Buenos Aires, aunque habría que encontrar la manera que el escenario no pierda sus lugares icónicos, dentro y fuera de la pista. ¿Habrá un cambio antes del inicio de las obras? Todavía hay tiempo.

