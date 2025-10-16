Debutó en la selección argentina y en menos de 24 horas volvió a jugar para su equipo: el Flaco López anotó un gol en el triunfo de Palmeiras

El gol del Flaco López con Palmeiras a menos de 24 horas de su debut con la selección argentina

El delantero argentino José Manuel López fue protagonista de una jornada poco habitual en el fútbol internacional. A menos de 24 horas de registrar su debut con la Selección Argentina en Miami, el atacante regresó a Brasil, se calzó la camiseta de Palmeiras e impactó al anotar un gol en la victoria 5-1 frente a RB Bragantino por la fecha 28 del Brasileirao. Su presencia en el marcador acaparó la atención por el escasísimo margen de recuperación entre ambos compromisos.

El martes por la noche, López disputó sus primeros minutos oficiales con la Selección Argentina en el contundente triunfo 6-0 sobre Puerto Rico. El ex jugador de Lanús se desempeñó como titular, colaboró con una asistencia a Alexis Mac Allister y cedió su lugar a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Lautaro Martínez. Apenas culminó su actuación en suelo estadounidense, la directiva de Palmeiras encabezada por Leila Pereira gestionó un vuelo chárter que permitió el rápido regreso del atacante y de su compatriota Aníbal Moreno a San Pablo (también tuvo sus primeros minutos con la Albiceleste). El objetivo era simple: que ambos jugadores estuvieran disponibles para un compromiso clave en las aspiraciones del club.

El entrenador de Palmeiras apostó por incluir a López en el banco de suplentes. Su ingreso se produjo a falta de 12 minutos para finalizar el encuentro, cifra que coincidió con el tiempo necesario para que el delantero aprovechara una oportunidad y estirara la diferencia en el marcador. El gol de López resultó el décimo en su cuenta personal durante este torneo y llevó su registro a 23 anotaciones en 52 partidos con el Verdao, consolidado como una referencia ofensiva. El correntino se encuentra en la parte alta de la tabla de goleadores del Brasileirao, a cinco de Kaio Jorge (Cruzeiro), el máximo artillero con 15.

El desarrollo del partido demandó máxima concentración. Bragantino se había adelantado por medio de Jhon Jhon, pero Palmeiras revirtió la situación con goles de Fuchs, Vítor Roque (2), Anderson y finalmente José Manuel López. El equipo paulista necesitaba la victoria para sostener su liderato en el Brasileirao, apenas tres puntos por encima de Flamengo, su inmediato perseguidor (superó 3-0 en condición de visitante a Botafogo).

El Flaco López, imparable: marcó un gol en la victoria del Palmeiras ante Bragantino (REUTERS/Jean Carniel)

El aporte de López cobró un valor adicional por el contexto físico. Tanto él como Aníbal Moreno (quien jugó el complemento del partido en Brasil tras sumar minutos con la Selección) afrontaron dos exigentes compromisos con menos de 24 horas de recuperación. Una logística extraordinaria facilitó la inmediata disposición de ambos jugadores, lo que subrayó el interés de Palmeiras por asegurarse su participación en duelos decisivos.

Palmeiras continúa firme en la cima del certamen y toma impulso de cara a las últimas diez fechas del campeonato local. El club tendrá que sostener el ritmo para sostener la diferencia con Flamengo.

La actuación de López recibió elogios por parte de su cuerpo técnico y compañeros, quienes valoraron la entrega mostrada tras un viaje transcontinental y un corto intervalo desde su debut con la selección. “Este año empezó un poco que no sabía que iba a hacer y como dijo Scaloni, empecé a disfrutar el fútbol, empecé a creérmela un poco más y todo fue pasando. La verdad que trabajé mucho para poder estar. Cada vez que me toca venir lo tomo como si fuese la última vez y creo que eso me lleva a trabajar con seriedad. Sabemos que falta poco y ahora es hacerlo bien en mi club“, declaró el punta tras su estreno con la albiceleste.

El Verdao, además, también es protagonista en la Copa Libertadores, al encontrarse en las semifinales, instancia en la que chocará ante Liga de Quito de Ecuador luego de superar por un global 5-2 a River Plate.

Vale mencionar también el caso de Emiliano Martínez, futbolista uruguayo de Palmeiras. Tras haber sido convocado por su selección y disputar como titular un partido ante Uzbekistán el pasado lunes, también tuvo participación en el cotejo local. Esta dinámica refuerza el impacto que el calendario internacional produce sobre los equipos del Brasileirao.