Deportes

Debutó en la selección argentina y en menos de 24 horas volvió a jugar para su equipo: el Flaco López anotó un gol en el triunfo de Palmeiras

El delantero, luego de su estreno con la Albiceleste, viajó en un vuelo chárter a Brasil para estar presente en la victoria ante el Bragantino con el Verdao

Guardar
El gol del Flaco López con Palmeiras a menos de 24 horas de su debut con la selección argentina

El delantero argentino José Manuel López fue protagonista de una jornada poco habitual en el fútbol internacional. A menos de 24 horas de registrar su debut con la Selección Argentina en Miami, el atacante regresó a Brasil, se calzó la camiseta de Palmeiras e impactó al anotar un gol en la victoria 5-1 frente a RB Bragantino por la fecha 28 del Brasileirao. Su presencia en el marcador acaparó la atención por el escasísimo margen de recuperación entre ambos compromisos.

El martes por la noche, López disputó sus primeros minutos oficiales con la Selección Argentina en el contundente triunfo 6-0 sobre Puerto Rico. El ex jugador de Lanús se desempeñó como titular, colaboró con una asistencia a Alexis Mac Allister y cedió su lugar a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Lautaro Martínez. Apenas culminó su actuación en suelo estadounidense, la directiva de Palmeiras encabezada por Leila Pereira gestionó un vuelo chárter que permitió el rápido regreso del atacante y de su compatriota Aníbal Moreno a San Pablo (también tuvo sus primeros minutos con la Albiceleste). El objetivo era simple: que ambos jugadores estuvieran disponibles para un compromiso clave en las aspiraciones del club.

El entrenador de Palmeiras apostó por incluir a López en el banco de suplentes. Su ingreso se produjo a falta de 12 minutos para finalizar el encuentro, cifra que coincidió con el tiempo necesario para que el delantero aprovechara una oportunidad y estirara la diferencia en el marcador. El gol de López resultó el décimo en su cuenta personal durante este torneo y llevó su registro a 23 anotaciones en 52 partidos con el Verdao, consolidado como una referencia ofensiva. El correntino se encuentra en la parte alta de la tabla de goleadores del Brasileirao, a cinco de Kaio Jorge (Cruzeiro), el máximo artillero con 15.

El desarrollo del partido demandó máxima concentración. Bragantino se había adelantado por medio de Jhon Jhon, pero Palmeiras revirtió la situación con goles de Fuchs, Vítor Roque (2), Anderson y finalmente José Manuel López. El equipo paulista necesitaba la victoria para sostener su liderato en el Brasileirao, apenas tres puntos por encima de Flamengo, su inmediato perseguidor (superó 3-0 en condición de visitante a Botafogo).

El Flaco López, imparable: marcó
El Flaco López, imparable: marcó un gol en la victoria del Palmeiras ante Bragantino (REUTERS/Jean Carniel)

El aporte de López cobró un valor adicional por el contexto físico. Tanto él como Aníbal Moreno (quien jugó el complemento del partido en Brasil tras sumar minutos con la Selección) afrontaron dos exigentes compromisos con menos de 24 horas de recuperación. Una logística extraordinaria facilitó la inmediata disposición de ambos jugadores, lo que subrayó el interés de Palmeiras por asegurarse su participación en duelos decisivos.

Palmeiras continúa firme en la cima del certamen y toma impulso de cara a las últimas diez fechas del campeonato local. El club tendrá que sostener el ritmo para sostener la diferencia con Flamengo.

La actuación de López recibió elogios por parte de su cuerpo técnico y compañeros, quienes valoraron la entrega mostrada tras un viaje transcontinental y un corto intervalo desde su debut con la selección. “Este año empezó un poco que no sabía que iba a hacer y como dijo Scaloni, empecé a disfrutar el fútbol, empecé a creérmela un poco más y todo fue pasando. La verdad que trabajé mucho para poder estar. Cada vez que me toca venir lo tomo como si fuese la última vez y creo que eso me lleva a trabajar con seriedad. Sabemos que falta poco y ahora es hacerlo bien en mi club“, declaró el punta tras su estreno con la albiceleste.

El Verdao, además, también es protagonista en la Copa Libertadores, al encontrarse en las semifinales, instancia en la que chocará ante Liga de Quito de Ecuador luego de superar por un global 5-2 a River Plate.

Vale mencionar también el caso de Emiliano Martínez, futbolista uruguayo de Palmeiras. Tras haber sido convocado por su selección y disputar como titular un partido ante Uzbekistán el pasado lunes, también tuvo participación en el cotejo local. Esta dinámica refuerza el impacto que el calendario internacional produce sobre los equipos del Brasileirao.

Temas Relacionados

José LópezFlaco LópezSelección ArgentinaPalmeirasBragantinoBrasileirao

Últimas Noticias

Una joya argentina de Indianápolis, el tributo a la F1, el guiño a Colapinto y la emoción de un histórico: las perlitas de Autoclásica 2025

La muestra de clásicos más grande de Latinoamérica se lució con coches originales que marcaron la historia. Quiénes fueron los premiados en automovilismo

Una joya argentina de Indianápolis,

Boca Juniors le pondrá el nombre de uno de sus máximos ídolos al predio de entrenamiento que tiene en Ezeiza

La directiva presidida por Juan Román Riquelme agasajará a uno de los referentes más importantes

Boca Juniors le pondrá el

Con un guiño a Diego Maradona, Argentinos Juniors anunció la contratación de Chiquito Romero: el peculiar video

El club de La Paternal hizo formal la llegada del ex arquero de Boca Juniors, en reemplazo del lesionado Ruso Rodríguez

Con un guiño a Diego

Desafiante frase para Chile y hit contra Colombia: así celebró Prestianni el pase de Argentina a la final del Mundial Sub 20

El delantero fue la figura en el triunfo ante los cafeteros. La “cábala” que espera que se repita en la final

Desafiante frase para Chile y

8 frases de Placente tras llegar a la final del Mundial Sub 20: por qué es una “revancha” y su reacción ante las críticas rivales

El entrenador de la selección juvenil argentina destacó el trabajo de sus dirigidos tras el triunfo 1-0 ante Colombia: “Estoy contento, es una emoción grande porque son recuerdos que no te olvidás nunca más”

8 frases de Placente tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Villa Soldati: un auto chocó

Villa Soldati: un auto chocó contra una estación del Metrobús y otro volcó durante la madrugada

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania registró más de mil

Ucrania registró más de mil cubanos en las filas del ejército ruso: 96 están muertos o desaparecieron en combate

Rodrigo Paz llamó a los bolivianos a cuidar su voto en el balotaje del domingo: “Está en juego el destino de la Nación”

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 300 drones y 37 misiles contra cinco regiones de Ucrania

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

TELESHOW
Marley confirmó que reemplazará a

Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Siempre le cociné a mis hijos”

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”