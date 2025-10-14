Un prestigioso estudio reveló cuál es el equipo más valioso del mundo: el impactante costo de mercado que alcanzó

La valoración empresarial de los clubes de fútbol europeos alcanzó cifras sin precedentes, situando al Real Madrid CF como la entidad más valiosa del sector, con un estimado de 6.000 millones de euros. Este dato, extraído del informe Football 50-2025 elaborado por Brand Finance, posicionó al club presidido por Florentino Pérez en la cima del ecosistema futbolístico global, superando ampliamente a sus principales competidores.

El análisis reveló que el FC Barcelona ocupa el segundo lugar, con una valoración de 4.400 millones de euros, lo que representa un 36% menos que el conjunto blanco. El Liverpool FC completa el podio con 4.260 millones de euros. Por detrás se sitúan el Bayern de Múnich (4.205 millones), el Arsenal FC (4.028 millones) y el París Saint-Germain (4.003 millones), todos ellos superando la barrera de los 4.000 millones de euros. El ranking continúa con el Manchester United FC (3.671 millones), el Manchester City FC (3.518 millones), el Chelsea FC (2.940 millones) y la Juventus de Turín (1.628 millones).

La metodología empleada por Brand Finance para calcular el valor empresarial parte del análisis de los clubes cotizados en Bolsa, utilizando los múltiplos de valor empresarial respecto a los ingresos. En el caso de las entidades no cotizadas, la consultora incorpora factores adicionales considerados determinantes: fortaleza de marca, valor de la plantilla, historia y tradición, alcance global de la afición y propiedad del estadio. El Real Madrid destaca en casi todos estos aspectos, impulsado especialmente por la reciente renovación del Santiago Bernabéu, que ahora cuenta con césped retráctil, cubierta móvil, conectividad 5G, sistemas LED envolventes y un videomarcador 360°, según el informe de que arrojó el prestigioso estudio.

Estadio Santiago Bernabéu convierte su fachada en una pantalla gigante. (Foto: Captura de TikTok)

El informe también subraya que la valoración de 6.000 millones de euros para el Real Madrid representa una aproximación al precio que podría alcanzar el club en caso de salir al mercado, aunque no existe ninguna intención de venta en el horizonte. Esta cifra supera ampliamente las operaciones recientes en el ámbito deportivo, como la adquisición de los Los Angeles Lakers por 10.000 millones de dólares (alrededor de 8.600 millones de euros) o la venta de los Boston Celtics por más de 5.000 millones de euros, según información de ESPN.

En cuanto al valor de marca, el Real Madrid mantiene su liderazgo mundial con 1.921 millones de euros, una cifra que representa un crecimiento del 14% respecto al año anterior y que le otorga la máxima clasificación AAA+ en fortaleza de marca, de acuerdo con dicha evaluación. El FC Barcelona ocupa la segunda posición en este apartado, con 1.713 millones de euros y un incremento del 11% en el último año. El Manchester City FC se sitúa en tercer lugar, aunque experimentó una caída del 11% en su valor de marca, hasta los 1.438 millones de euros, mientras que el Liverpool FC alcanzó los 1.403 millones de euros tras crecer un 2%.

El informe destaca que es la primera vez desde 2021 que dos clubes españoles, el Real Madrid y el FC Barcelona, lideran el ranking global de valor de marca, lo que refleja la solidez del fútbol español en el ámbito comercial y de negocio. El FC Barcelona, tras superar dificultades financieras en años recientes, logró una temporada exitosa al conquistar la Supercopa, la Copa del Rey y LaLiga, mientras que el Real Madrid vivió una campaña discreta, siendo la primera desde 2021 en la que no obtuvo un trofeo importante.

El modelo de valoración de Brand Finance también pone de manifiesto las diferencias estructurales entre los clubes europeos. Por ejemplo, el Borussia Dortmund presenta un valor de empresa relativamente bajo pese a sus sólidos ingresos y su regularidad en la Champions League. Esta situación se explica por la normativa alemana del 50+1, que limita el control de inversores externos y reduce el atractivo especulativo de una posible adquisición.

La posición del Real Madrid como la organización deportiva más valiosa del mundo se sustenta en su fortaleza institucional, su alcance internacional y la modernización de sus infraestructuras, consolidando su liderazgo tanto en valor empresarial como en valor de marca.