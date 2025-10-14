Deportes

Un prestigioso estudio reveló cuál es el equipo más valioso del mundo: el impactante costo de mercado que alcanzó

Brand Finance elaboró un ranking que sorprendió por las ausencias en el podio del Bayern Múnich y el PSG. Los detalles del análisis

Guardar

La valoración empresarial de los clubes de fútbol europeos alcanzó cifras sin precedentes, situando al Real Madrid CF como la entidad más valiosa del sector, con un estimado de 6.000 millones de euros. Este dato, extraído del informe Football 50-2025 elaborado por Brand Finance, posicionó al club presidido por Florentino Pérez en la cima del ecosistema futbolístico global, superando ampliamente a sus principales competidores.

El análisis reveló que el FC Barcelona ocupa el segundo lugar, con una valoración de 4.400 millones de euros, lo que representa un 36% menos que el conjunto blanco. El Liverpool FC completa el podio con 4.260 millones de euros. Por detrás se sitúan el Bayern de Múnich (4.205 millones), el Arsenal FC (4.028 millones) y el París Saint-Germain (4.003 millones), todos ellos superando la barrera de los 4.000 millones de euros. El ranking continúa con el Manchester United FC (3.671 millones), el Manchester City FC (3.518 millones), el Chelsea FC (2.940 millones) y la Juventus de Turín (1.628 millones).

La metodología empleada por Brand Finance para calcular el valor empresarial parte del análisis de los clubes cotizados en Bolsa, utilizando los múltiplos de valor empresarial respecto a los ingresos. En el caso de las entidades no cotizadas, la consultora incorpora factores adicionales considerados determinantes: fortaleza de marca, valor de la plantilla, historia y tradición, alcance global de la afición y propiedad del estadio. El Real Madrid destaca en casi todos estos aspectos, impulsado especialmente por la reciente renovación del Santiago Bernabéu, que ahora cuenta con césped retráctil, cubierta móvil, conectividad 5G, sistemas LED envolventes y un videomarcador 360°, según el informe de que arrojó el prestigioso estudio.

Estadio Santiago Bernabéu convierte su
Estadio Santiago Bernabéu convierte su fachada en una pantalla gigante. (Foto: Captura de TikTok)

El informe también subraya que la valoración de 6.000 millones de euros para el Real Madrid representa una aproximación al precio que podría alcanzar el club en caso de salir al mercado, aunque no existe ninguna intención de venta en el horizonte. Esta cifra supera ampliamente las operaciones recientes en el ámbito deportivo, como la adquisición de los Los Angeles Lakers por 10.000 millones de dólares (alrededor de 8.600 millones de euros) o la venta de los Boston Celtics por más de 5.000 millones de euros, según información de ESPN.

En cuanto al valor de marca, el Real Madrid mantiene su liderazgo mundial con 1.921 millones de euros, una cifra que representa un crecimiento del 14% respecto al año anterior y que le otorga la máxima clasificación AAA+ en fortaleza de marca, de acuerdo con dicha evaluación. El FC Barcelona ocupa la segunda posición en este apartado, con 1.713 millones de euros y un incremento del 11% en el último año. El Manchester City FC se sitúa en tercer lugar, aunque experimentó una caída del 11% en su valor de marca, hasta los 1.438 millones de euros, mientras que el Liverpool FC alcanzó los 1.403 millones de euros tras crecer un 2%.

El informe destaca que es la primera vez desde 2021 que dos clubes españoles, el Real Madrid y el FC Barcelona, lideran el ranking global de valor de marca, lo que refleja la solidez del fútbol español en el ámbito comercial y de negocio. El FC Barcelona, tras superar dificultades financieras en años recientes, logró una temporada exitosa al conquistar la Supercopa, la Copa del Rey y LaLiga, mientras que el Real Madrid vivió una campaña discreta, siendo la primera desde 2021 en la que no obtuvo un trofeo importante.

El modelo de valoración de Brand Finance también pone de manifiesto las diferencias estructurales entre los clubes europeos. Por ejemplo, el Borussia Dortmund presenta un valor de empresa relativamente bajo pese a sus sólidos ingresos y su regularidad en la Champions League. Esta situación se explica por la normativa alemana del 50+1, que limita el control de inversores externos y reduce el atractivo especulativo de una posible adquisición.

La posición del Real Madrid como la organización deportiva más valiosa del mundo se sustenta en su fortaleza institucional, su alcance internacional y la modernización de sus infraestructuras, consolidando su liderazgo tanto en valor empresarial como en valor de marca.

Temas Relacionados

deportes-internacionalReal MadridFC BarcelonaPSGBayern Münich

Últimas Noticias

El particular apodo de la prensa europea a Franco Colapinto que fue furor en redes: la reacción de su manager

El piloto bonaerense recibió un sobrenombre bien argentino de un importante medio italiano. Los detalles

El particular apodo de la

Conmoción en el deporte: un entrenador de rugby murió durante un torneo de seven femenino

Warren Abrahams, DT de la selección belga, falleció en el transcurso de un certamen disputado en Kenia. Tenía 43 años

Conmoción en el deporte: un

La dura crítica de Ruggeri a los referentes de River y a Gallardo tras la caída ante Sarmiento

El ex defensor del Millonario y la selección argentina fue concluyente. Pidió que los líderes “pongan la cara” y comparó al Muñeco con Demichelis

La dura crítica de Ruggeri

El Beto Márcico pidió que sumen a una gloria de Boca al cuerpo técnico de Úbeda: “Está dentro de los diez ídolos más grandes”

El ex 10 del Xeneize lamentó la muerte de Miguel Russo y le brindó un respaldo absoluto a su grupo de trabajo, aunque sugirió que le gustaría que integren a un referente del club

El Beto Márcico pidió que

La concluyente sentencia de Carlo Ancelotti sobre la posibilidad de volver a convocar a Neymar en Brasil

El experimentado estratega italiano se refirió al posible retorno del ex Barcelona a la Canarinha. Los detalles

La concluyente sentencia de Carlo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar ingredientes dulces

Claves para mezclar ingredientes dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

SpaceX probó con éxito la reutilización total del cohete Starship: cómo fue el vuelo

El misterio de ‘El Bola’ y sus “revoleos” que introdujo la amante del narco y dueño de la droga del triple femicidio

El retroceso de los glaciares antárticos en los últimos 30 años: cuáles son las causas y consecuencias

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado en Concordia no tiene cabeza y confirmaron que puede tratarse del remisero desaparecido

INFOBAE AMÉRICA
Líderes opositores y organizaciones de

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

Estados Unidos condenó las acciones hostiles de China contra un barco filipino en el mar Meridional: “Buscan desestabilizar la región”

TELESHOW
Lorna, la fan de Susana

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”

Quiénes fueron los ganadores de La Voz Argentina y cómo están hoy tras consagrarse en el show de talento de Telefe