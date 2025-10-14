Deportes

CAF y la Fundación River Plate reforzaron la red regional de equipos comprometidos con el desarrollo social

Lo hicieron a través del Congreso Internacional “Gol Iberoamérica: fútbol para el desarrollo”

El Congreso, que contó con la presencia de Germán Pezzella, buscó reforzar la red regional de equipos comprometidos con el desarrollo social

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación River Plate, con la colaboración de PNUD y Fundación Real Madrid, organizaron el Congreso Internacional “Gol Iberoamérica: fútbol para el desarrollo”, que reunió a 172 participantes de más de 30 clubes profesionales, fundaciones, organismos internacionales y empresas de la región.

El evento tuvo lugar los días 6 y 7 de octubre, en el Estadio Más Monumental, y tuvo como objetivo consolidar al fútbol como herramienta estratégica para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la transformación educativa en Iberoamérica, fortaleciendo la Red de Clubes del Sur para la Inclusión y el Desarrollo Sostenible creada en 2024.

Durante el Congreso, un momento relevante se produjo con la firma de la renovación del compromiso “Gol Iberoamérica” por parte de los equipos participantes. Estos asumieron el compromiso de trabajar en forma conjunta para potenciar el alcance, la sostenibilidad y el impacto de cada iniciativa deportiva con fines sociales, definir ejes prioritarios estratégicos que respondan a las realidades y desafíos comunes de la región.

“Desde CAF venimos trabajando hace más de 20 años en promover el deporte como herramienta efectiva para la inclusión social, la educación y el desarrollo humano”, aseguró Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de la entidad. Y agregó: “Este Congreso reafirma nuestro compromiso con agendas estratégicas que transforman vidas: género, inclusión, diversidad, educación, sostenibilidad y juventudes. Construir redes es trabajar en comunidad, y eso es exactamente lo que hacemos en este encuentro: articular actores, fortalecer capacidades y generar impacto sostenible en toda Iberoamérica”.

Otros miembros del CAF que participaron del evento fueron Alejo Ramírez, ejecutivo principal de la Gerencia de Desarrollo Territorial Sostenible; Nathalie Gerbasi, directora de Desarrollo Institucional y Capacitación; María Guadalupe Aguirre, directora de Género; Miriam Preckler, directora de Educación; y Verónica Amarante, directora de Investigaciones Socioeconómicas.

El Congreso se realizó en el Más Monumental

Las jornadas sirvieron para intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre temas de gran importancia, como género en el fútbol y gestión social, educación en clubes y comunidad, sustentabilidad y respuesta ante catástrofes naturales, movilidad humana y pertenencia, combate al racismo y la discriminación, y salud mental. Este último tema contó con la participación de UNICEF y la Fundación Real Racing Club de Santander.

El Congreso contó con la presencia de clubes históricos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, entre ellos River Plate, Argentinos Juniors, Belgrano, Racing Club, Flamengo, Fluminense, Athletico Paranaense, Atlético Nacional, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Peñarol y Racing de Santander, entre otros. En cuanto a instituciones, dieron el presente la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), CONMEBOL, UNICEF, Torneos y la Fundación Varkey.

Por su parte, Clara D’Onofrio, presidenta de Fundación River Plate, resaltó la importancia de haberle dado continuidad al Congreso, que ya se había realizado el año pasado. “Podemos seguir trabajando en conjunto, con tantos países, tantos clubes que se siguen acercando con las ganas de trabajar en conjunto. Acá no es el trabajo de uno solo, es de todos juntos”. En términos similares se pronunció Stefano Di Carlo, secretario general de River. Al respecto, señaló: “El trabajo en red, la vida, ocurre en comunidad y no de otra manera. El deporte y el fútbol, en particular, tienen un impacto incalculable en la sociedad y la cultura”.

Del cierre institucional del Congreso participó Germán Pezzella, futbolista de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina. El experimentado defensor participó de una conversación con Agostina Scalise sobre el rol del futbolista como agente de cambio dentro y fuera de la cancha.

