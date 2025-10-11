Deportes

Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto en la pelea por continuar en Alpine

La Máxima subió un artículo en su página web oficial y se refirió a la lucha por la segunda butaca del team francés: “Está en buena forma para conservar su asiento”

Franco Colapinto tiene todos los
Franco Colapinto tiene todos los boletos para seguir como piloto de Alpine de cara a la temporada 2026 de la F1 (AP Photo/Vincent Thian)

Franco Colapinto es uno de los pilotos que se mantiene expectante respecto a su futuro en la Fórmula 1, aunque con el correr de las carreras refuerza su caso de cara a la temporada 2026. El argentino demostró una notable evolución en Alpine y se impuso sobre su compañero Pierre Gasly en los últimos Grandes Premios. Esto le permitió asentarse en la escudería francesa y demostrar su valía en el paddock. Mientras la expectativa por el anuncio oficial del equipo se acrecienta, la Máxima dejó entrever que el pilarense lidera la lucha por quedarse con la segunda butaca.

En un artículo publicado en la página web de la F1, el presentador y periodista inglés Lawrence Barretto realizó un exhaustivo análisis sobre la situación que está atravesando Alpine. Luego de puntualizar en el hecho de que el team con sede en Enstone centró todos sus esfuerzos en la temporada 2026, algo que también derivó que marcharan en el último lugar en el presente curso, hizo foco en quién acompañará a Gasly cuando empiece a regir la nueva normativa técnica.

No se espera una decisión hasta el final de la temporada, pero eso no significa que no hayan estado discutiendo las posibilidades internamente”, señaló Barretto. Inmediatamente, se centró en quiénes son los pilotos que están en la pelea: “Al menos por ahora, parece que están centrando su selección internamente, considerando a Franco Colapinto y Paul Aron, actuales pilotos. Jack Doohan, quien corrió las seis primeras carreras de la temporada para el equipo, sigue en la lista como reserva, pero algunas fuentes sugieren que es poco probable que vuelva a la competición”.

Vale resaltar que Flavio Briatore, asesor ejecutivo, aseguró que el asiento se definirá entre el argentino y el estonio. Por su parte, el australiano podría salir de Alpine para recalar como reserva en otra escudería del Gran Circo. Pese a esto, la Fórmula 1 mencionó que el pilarense es quien lidera la pelea para ser confirmado como titular: “Pero Colapinto respondió para dar un giro a su situación y ahora, según dicen las fuentes, está en buena forma para conservar su asiento”.

El artículo en el sitio oficial de la F1

Además, destacó el trabajo del argentino en Alpine y que, muchas veces, los resultados finales no reflejan el rendimiento del competidor en la pista. “Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado para Alpine, pero eso se debe más al rendimiento del coche que al talento del piloto. En situaciones como estas, la única forma real de evaluar el rendimiento de un piloto es comparándolo con el de su compañero de equipo, y es aquí donde Colapinto está mejorando. Creo que hemos visto que se ha estabilizado y se ha calmado un poco. Ya le ha tomado la medida a Pierre en las últimas dos o tres carreras, así que está a su altura, lo cual es bueno. No sabemos dónde acabará esa pendiente ni si continuará, pero esperamos que así sea”, señaló.

Cabe destacar que el mano a mano entre ambos en las carreras es de 6-5 a favor de Gasly (Colapinto no pudo competir en el GP de Gran Bretaña). Por su parte, más allá de que el francés también se impone en el duelo de clasificaciones, el argentino le ganó en cuatro sesiones de las últimas cinco.

“Sin embargo, la evaluación de Nielsen sobre Colapinto está respaldada por las estadísticas y, junto con el apoyo financiero que el argentino aporta al equipo, sigue siendo una opción muy atractiva para el equipo de cara a 2026, cuando esperan que una combinación de un cambio temprano de recursos al chasis y el uso de la potencia Mercedes, que se espera que sea el líder de la clase el próximo año, los catapulte hacia la parrilla”, remarcó el periodista en el artículo de la F1.

Colapinto tuvo un notable desarrollo
Colapinto tuvo un notable desarrollo en Alpine y logró superar a Gasly en los últimos Grandes Premios

“Sinceramente, no es ningún secreto. Los pilotos se comparan primero con sus compañeros de equipo. Pierre es un piloto con mucha experiencia. Comparamos a Franco con Pierre. Y ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa así, no veo motivo para que no pueda seguir en el puesto, pero esa decisión aún está lejos”, comentó Steve Nielsen, team principal de Alpine, cuando le preguntaron qué necesita Colapinto para mantener su puesto.

Para concluir en su artículo en la Fórmula 1, Lawrence Barretto fue tajante respecto al futuro del piloto albiceleste en Alpine: “Dado que están mirando internamente, no hay verdadera prisa, pero si Colapinto continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026”.

Hace algunas semanas, Infobae anticipó que se venían dos carreras cruciales para el futuro de Colapinto en la F1. En la primera de ellas, Franco completó una notable actuación en el GP de Singapur y encaminó su continuidad en Alpine, aunque le quedaría una prueba más en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin. Este, que se correrá en COTA, se llevará a cabo en el fin de semana del 17 al 19 de octubre.

