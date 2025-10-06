Deportes

Sorpresa en la F1: Jack Doohan podría pasar a otra escudería tras perder su lugar como titular en Alpine con Colapinto

El piloto australiano de 22 años no pudo aprovechar su oportunidad en la Máxima y fue reemplazado por el argentino tras la sexta carrera del año. Desde entonces, cumple el rol de reserva

Jack Doohan, junto a su entorno, están evaluando opciones fuera de Alpine (REUTERS/Manon Cruz)

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se sumergió en la recta final y varias escuderías ya tienen los ojos puestos en el 2026, cuando comenzará a regir un nuevo reglamento técnico. Alpine, que dedicó todo el año a la construcción del monoplaza del próximo curso, aseguró que en las próximas semanas confirmará al compañero de Pierre Gasly en la dupla titular. Más allá de que Flavio Briatore oficializó que la pelea está entre Franco Colapinto y Paul Aaron, el argentino tendría todo encaminado para seguir en la Fórmula 1. Estas declaraciones del líder del equipo también dejaron en claro la posición del otro piloto reserva: Jack Doohan, quien ya tendría conversaciones con otra escudería de la Máxima, no entra en los planes del equipo francés.

Tras iniciar el año como titular, el australiano fue eyectado de su butaca después de seis participaciones -siete si se suma el GP de Abu Dhabi 2024-, en las que protagonizó varios accidentes y no logró concretar buenos resultados, lo que debilitó su posición interna. Ante este panorama, según el periodista especializado Chris Medland y el medio Crash, el entorno del piloto australiano ya habría iniciado contactos para asumir el rol de piloto de reserva de Haas, en un contexto donde las opciones de Doohan para continuar en Alpine parecen cada vez más limitadas.

Ante la pérdida de peso en la estructura interna en la escudería, la estrategia del entorno de Doohan se centra en explorar alternativas fuera de Enstone. Según lo relatado por Chris Medland en el pódcast Pit Pass F1, el padre del piloto, Mick Doohan, fue visto manteniendo conversaciones con el jefe de Haas, Ayao Komatsu, durante el último fin de semana de competición en el Gran Premio de Singapur.

“Para un piloto que llegó a la F1 este año y ya no compite, Jack Doohan ha sido vinculado con una posible transferencia a Haas. Mick Doohan estuvo hablando con Ayao Komatsu un buen rato esta tarde. Lo observé, y ha estado allí un par de veces este fin de semana”, aseguró.

Briatore aseguró que la dupla titular de Alpine de cara al 2026 la confirmarán en los próximos meses, aunque todo está encaminado para que Colapinto acompañe a Gasly

El interés de Haas en reforzar su plantilla de pilotos de reserva también podría responder a la situación de que Ollie Bearman se encuentra a un solo punto de penalización en la superlicencia, lo que lo ubicó en la orilla de una sanción por una carrera. Actualmente, el tercer piloto de la escudería es Ryō Hirakawa, con experiencia en el Campeonato Mundial de Resistencia, pero sin una presencia consolidada en la Fórmula 1. De hecho, el japonés recaló en el equipo estadounidense desde Alpine a principios de año.

Medland también señaló la posibilidad de que Doohan explore un vínculo con otras marcas y en diferentes categorías de automovilismo, lo que le permitiría mantenerse en actividad competitiva y recuperar ritmo de carrera. “Lo que me dijeron en el paddock hoy fue que había un posible vínculo con Toyota, así que tal vez algún vínculo con la Súper Fórmula y un poco de carrera en Japón para que vuelva a estar en forma; simplemente para que Doohan pueda competir”, explicó en el pódcast. Añadió que el piloto australiano no ha vuelto a subirse a un monoplaza de F1 desde Miami, carrera en la que tuvo que abandonar tras chocar en la primera curva, y que su deseo es regresar a la pista cuanto antes.

La opción de combinar un rol de reserva en Haas con participaciones en la TPC (Testing of Previous Cars) aparece como una alternativa viable para Doohan, permitiéndole mantenerse activo y disponible en caso de que la escudería requiera un reemplazo. Cabe destacar que el australiano de 22 años también fue relacionado con una hipotética salida a Cadillac, escudería que debutará en la Fórmula 1 en 2026.

Doohan no pudo sumar ningún punto en las siete carreras que compitió en la F1, y su mejor resultado fue un 13° puesto (@AlpineF1Team)

“Eso también se asociaría con un rol de reserva en Haas y algo de carrera en TPC, lo que lo mantendría informado si se necesitara algún piloto de reserva y fortalecería el grupo de pilotos disponibles allí. No parece que la puerta se vuelva a abrir en Alpine, y Jack Doohan esperaba una oportunidad para él más adelante en esta temporada”, puntualizó el periodista. Vale recordar que el australiano cumplió con dicha tarea durante dos años en Alpine antes de que se le diera la chance en una carrera oficial.

Steve Nielsen, flamante director de Alpine, hizo alusión a la situación de Doohan en el Gran Premio de Singapur, donde Colapinto completó una notable actuación. “Jack sigue formando parte de nuestro programa. Corrió para nosotros en las primeras carreras de la temporada. Hicimos un cambio. Franco ahora está en el coche. Evaluamos constantemente nuestras opciones. Como dije al principio, tomaremos decisiones cuando sea necesario, pero no puedo darte ninguna información sobre si volverá a correr o cuándo lo hará”, explicó en la rueda de prensa.

Pese a que desde Alpine todavía no oficializan la estadía de Colapinto de cara a la temporada 2026, todo está encaminado para que el piloto argentino siga al mando del monoplaza. Briatore, asesor ejecutivo, dejó entrever que la decisión final se daría entre octubre y noviembre. La próxima carrera de la F1 será en COTA, en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos.

Jack DoohanFranco ColapintoAlpineHaasFlavio BriatoreFórmula 1F1

