Tras un difícil comienzo, Franco Colapinto afronta la última práctica y luego la clasificación del Gran Premio de Singapur

Sábado 4 de octubre
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Domingo 5 de octubre
Carrera principal a 62 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)
Se reanuda la actividad en Singapur, a falta de 35 minutos
Las distintas escuderías aprovechan la bandera roja para ultimar detalles de cara a la reanudación de la FP3.
Los Alpine por el momento no encuentran el ritmo. A la espera de que algunos pilotos marquen su vuelta rápida, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly aparecen en el fondo de la tabla. El argentino se ubica 14° (a 2.687 del líder) y el francés 15° (2.955)
Liam Lawson vuelve a chocar y queda todo detenido. El piloto rompió el lado derecho de su vehículo
Isack Hadjar se mete en el tercer lugar del podio, al quedar a 1.043 del líder.
Lando Norris recupera la punta, al marcar 1:31.021
Franco Colapinto venía mejorando su vuelta, pero quedó pasado en una curva. Encontró una vía de escape y no tuvo inconvenientes en su vehículo.
Carlos Saninz se sube a lo más alto, con un tiempo de 1:31.960. Segundo aparece su compañero Alex Albon, a 0.357.
Lando Norris sigue liderando, pero ahora tiene como escolta, a solo 0.175, a su compañero de equipo Oscar Piastri.
Charles Leclerc, Max Verstappen, Kimi Antonelli y George Russell, los únicos que aún no comenzaron a girar en el circuito callejero de Singapur.