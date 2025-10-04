Tras un difícil comienzo, Franco Colapinto afronta la última práctica y luego la clasificación del Gran Premio de Singapur

Televisación : Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

Charles Leclerc, Max Verstappen, Kimi Antonelli y George Russell, los únicos que aún no comenzaron a girar en el circuito callejero de Singapur.

Carlos Saninz se sube a lo más alto, con un tiempo de 1:31.960. Segundo aparece su compañero Alex Albon, a 0.357.

Franco Colapinto venía mejorando su vuelta, pero quedó pasado en una curva. Encontró una vía de escape y no tuvo inconvenientes en su vehículo.

Los Alpine por el momento no encuentran el ritmo. A la espera de que algunos pilotos marquen su vuelta rápida, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly aparecen en el fondo de la tabla. El argentino se ubica 14° (a 2.687 del líder) y el francés 15° (2.955)

Las distintas escuderías aprovechan la bandera roja para ultimar detalles de cara a la reanudación de la FP3.

