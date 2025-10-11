Deportes

8 frases de Scaloni tras la victoria de Argentina sobre Venezuela: por qué no jugó Messi y el equipo que piensa ante Puerto Rico

El combinado nacional albiceleste se impuso 1-0 sobre la Vinotinto en el primer encuentro de la fecha FIFA en Miami

En el Hard Rock Stadium de Miami, la selección argentina se impuso 1-0 frente a Venezuela en el primer partido de la gira por Estados Unidos. El gol del enfrentamiento fue obra de Giovani Lo Celso en el primer tiempo. Una vez finalizado el encuentro amistoso, Lionel Scaloni dialogó con los medios en la conferencia de prensa y puntualizó en ciertos aspectos de la fecha FIFA del combinado nacional.

El primer tiempo fue bastante bueno, con situaciones de gol y podríamos haber hecho uno más. En el segundo tiempo, los primeros 20 minutos no fueron buenos. Después cambiamos un poco el sistema y estuvimos más firmes. Sobre todo en el aspecto de cuando no teníamos la pelota. Mejoramos un poco y la prueba nos sirve un montón. Nos da la pauta de que todo o que todos los rivales son difíciles. Y más sabiendo que a nosotros nos juegan al 100% y tenemos que saber que va a ser así siempre. Ya lo sabíamos, pero esto lo reivindica”, argumentó.

En esta misma línea, el estratega de Pujato agregó: “No hay rival fácil. Venezuela ha hecho un buen partido. Al final se ganó, pero no es lo importante. Lo importante era ver cómo estaba el equipo. Muchos jugadores que no tenían tantos minutos en sus equipos, hoy han sumado. Eso está bueno”.

Por su parte, hizo hincapié en la ausencia de Lionel Messi contra Venezuela. El capitán de la Selección podría sumar minutos con el Inter Miami, que jugará el sábado contra Atlanta United por la Major League Soccer (MLS). “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián. Teníamos al Flaco López en el banco. Me parece que era una opción válida y que al final no pudo entrar, por lo que entrará el siguiente partido. Fue una decisión mía, simplemente eso. Esperamos ver cómo pasan los acontecimientos, esperemos que pueda estar”, señaló de forma contundente.

*Scaloni contó por qué no jugó Messi

Vale recordar que Argentina jugará un segundo amistoso el día martes: chocará contra Puerto Rico en el Chase Stadium del Inter Miami, en Fort Lauderdale. Cabe destacar que dicho partido se iba a disputar el lunes en Chicago, pero ante la baja de venta de entradas, se optó por cambiar la sede del encuentro. Scaloni hizo alusión a dicho encuentro: “El martes, seguramente, jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy, pero ya sabían que en el otro van a tenerla. Esperemos que la aprovechen y sigan de esta manera”.

La próxima fecha FIFA se llevará a cabo en noviembre. Allí, el combinado nacional albiceleste realizará una gira por África y Asia: jugará en Luanda, Angola, y un segundo amistoso en Kerala, India.

MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI TRAS EL AMISTOSO CONTRA VENEZUELA

La posibilidad de que José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero debuten con la selección argentina el día martes: “En principio buscó ver cómo se pueden acoplar estos chicos nuevos. Hoy ya ha jugado Marcos Senesi, que ha hecho un buen partido. El resto esperamos lo mismo. Es verdad que son chicos que no han entrenado mucho con nosotros, pero los conceptos y lo que queremos lo tienen en la cabeza. Será un partido para que ellos puedan jugar, disfrutar y que puedan aportarnos lo necesario de cara al futuro si pueden estar.”.

Cómo está el equipo de cara al Mundial 2026: “Lo importante no es cómo está hoy. Lo importante es cómo está en el Mundial. Por experiencia, una puede llegar al Mundial con dudas y después estar muy bien. Lo importante es saber cómo están los jugadores en ese tramo final. Sobre todo a nivel físico, que es lo que más nos preocupa. Estos chicos han jugado mucho. No han tenido pretemporada y se nota en la carga de partidos. Se está notando ahora, imagínate lo que va a ser a final de temporada. Yo quiero que lleguen bien en el aspecto físico. Después valoraremos cómo juegan, si estamos bien o mal. Lo importante es que lleguen bien de la parte física, que es lo que nos preocupa a todos los entrenadores”.

Los diferentes sistemas y la solidez defensiva con tres centrales: “Creo que el primer tiempo fue bastante bueno. Más allá de alguna desatención que hemos tenido, el primer tiempo podría haber sido con una diferencia más abultada. Por lo que en cuanto al juego, estuvimos mejor. Los primeros 20-25 del segundo no fueron lo que uno buscaba. Es evidente. Nos sirvió para poder probar otro sistema, terminamos jugando 5-3-2 o como quieran llamarlo. Con tres centrales, que es algo que quería probar. Me da curiosidad y creo que tenemos los jugadores para poder hacerlo. Es una buena opción para probar el siguiente partido o en los que vienen. Es fundamental tener solidez defensiva, porque este equipo tiene suficientes jugadores ofensivos para después hacer daño. Pero hay que partir de la solidez defensiva”.

Las oportunidades de gol desperdiciadas contra Venezuela: “El rival juega. No estuvimos finos en los últimos metros. Si hubiéramos estado finos, el partido se podría definir antes. El arquero hizo un buen trabajo. Pero las situaciones de gol las tuvimos, que es importante. No me preocupa que el equipo no haya hecho goles. Me centro más en el aspecto cuando no tenemos la pelota. Es una parte que tenemos que mejorar”.

