Lionel Messi fue descartado para el amistoso de la Selección ante Venezuela: las posibilidades de jugar con Inter Miami

Scaloni le permitió a Messi no estar presente contra Venezuela (REUTERS/Agustin Marcarian)

La incertidumbre en torno a la participación de Lionel Messi en el amistoso entre la Selección Argentina y Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami marcó la previa del encuentro. Pese a que las expectativas de su presencia perduraron hasta horas antes del inicio, el capitán del combinado nacional finalmente no será parte del encuentro. Con este panorama, existen posibilidades que pueda jugar con el Inter Miami el día sábado.

La cuenta oficial de la selección argentina anunció que el capitán Messi “no estará disponible para el juego de esta noche”, sin precisar los motivos. Además, confirmó que Franco Mastantuono “será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo”.

En un principio, La Pulga figuraba entre los convocados para los compromisos amistosos de la Albiceleste durante la presente fecha FIFA. Sin embargo, la acumulación de minutos —con siete partidos disputados en las últimas tres semanas— y la inminencia de un duelo clave para Las Garzas ante Atlanta United por la anteúltima jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos pusieron en duda su presencia frente a la Vinotinto. Algo que finalmente se confirmó horas antes del duelo en Miami.

La agenda de Inter Miami contempla un enfrentamiento como local este sábado, apenas un día después del amistoso de la selección argentina en la misma ciudad. El equipo dirigido por Javier Mascherano necesita una victoria para ubicarse lo más alto posible en la tabla de la Conferencia Este, algo que le permitirá quedar mejor posicionado de cara a los Playoffs de la MLS. Vale recordar que ya no podrán conquistar el Supporter’s Shield, galardón que reconoce al mejor equipo de la temporada regular y que el club ya obtuvo en la campaña anterior, lo que le permitió acceder al Mundial de Clubes pese a no consagrarse campeón en la liga.

*Las declaraciones de Scaloni respecto a la participación de Messi

En este contexto, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que Messi no sume minutos en el partido ante Venezuela para estar disponible con Inter Miami al día siguiente, y que su regreso a la acción con la Albiceleste se produjera en el segundo amistoso, programado para el martes frente a Puerto Rico, que se jugará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, que le pertenece a Las Garzas.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Lionel Scaloni evitó confirmar la presencia de Messi y se limitó a señalar: “Voy a hablar con él esta tarde y después se verá, pero no tengo mucho más para decir. Sinceramente, ha tocado jugar acá, no sé si el segundo partido está confirmado de jugar acá o no. Ya veremos, son todas hipótesis”.

En esta misma línea, abrió la posibilidad de utilizar diferentes variantes en el esquema y en los futbolistas, aprovechando el carácter de amistoso: “Hemos hablado con él, como lo hicimos con todos. Todavía no decidimos el equipo, lo decidiremos esta tarde, en el último entrenamiento. Son partidos para probar, y eso haremos, pero con él seguiremos hablando. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso, siempre respetando al rival”.

La postura de Mascherano ante la posibilidad de contar con Messi

Por su parte, Javier Mascherano también fue consultado sobre la situación del capitán argentino tras la práctica del viernes. En un primer momento, el entrenador intentó eludir la pregunta afirmando: “Leo (Messi) está con la Selección, junto con Rodrigo (De Paul) desde el lunes y es lo único que puedo decir”.

Ante la insistencia de los medios, el entrenador del Inter Miami agregó: “Yo no puedo decir si va a jugar o no esta noche. Con Scaloni no he tenido la posibilidad de hablar. Más allá que han venido a entrenar acá, nosotros estuvimos entrenando toda la semana a la mañana para no estar molestándonos y no sé lo que han hablado”.

La indefinición persistió cuando se le preguntó si Messi estaba descartado para el partido del sábado con Inter Miami debido a su semana de entrenamientos con la selección argentina y la posibilidad de jugar ante Venezuela. “No te voy a decir que no puede jugar mañana, pero hasta lo que yo sé juega esta noche, está convocado”, respondió Mascherano.

Finalmente, el técnico expresó su deseo de contar con el capitán: “Si no juega hoy y hay alguna posibilidad, yo encantado de poder tener a Leo Messi, imagínate. Messi puede jugar en cualquier momento con nosotros, el tema es que no puedo hablar de algo que es contra fáctico. Veremos esta noche qué es lo que pasa”.

Inter Miami recibirá el sábado a partir de las 20:30 a Atlanta United, por la anteúltima jornada de la MLS. Por su parte, Argentina chocará frente a Puerto Rico el martes, también en Miami.