Los planteles y las figuras del fútbol argentino que visitaron La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

La muerte de Miguel Ángel Russo estremeció a todo el fútbol argentino. El entrenador de 69 años, que estaba al mando de Boca Juniors, fue velado en el hall principal de La Bombonera. Miles de aficionados se acercaron a brindar sus respetos al histórico entrenador. Entre las camisetas del Xeneize se divisaron muchas otras de Rosario Central, Estudiantes y hasta de River Plate. En una emocionante jornada, se sumaron varios dirigentes de equipos de la Primera División y la visita de los planteles de San Lorenzo, Barracas Central, del Canalla, del Millonario y del Pincha de La Plata.

La delegación del Ciclón llegó cerca del mediodía con el micro que utilizan los futbolistas para viajar a cada partido. Estuvo acompañada por gente de la directiva del Cuervo, entre los que se encontraba Carlos La Roca Sánchez. Augusto César, periodista partidario del Xeneize, comentó en ESPN que la organización optó por cerrar las puertas para el público general en los momentos en el que los planteles profesionales ingresaban, con el fin de que pudieran tener un espacio más íntimo.

*La delegación de Rosario Central en La Bombonera

Rosario Central hizo lo propio luego de finalizar el entrenamiento matutino y el plantel de la Academia llegó al estadio pasadas las 16 horas. Gonzalo Belloso, presidente de la institución, llegó antes que los jugadores y le rindió homenaje a Miguel Ángel Russo, quien tuvo cinco ciclos en el Canalla. “Vienen los chicos del plantel, Ariel Holan y Fatura (Broun)... Fue un líder para nosotros, vienen con muchas ganas, pidieron permiso y por supuesto estas cosas hay que hacerlas porque se lo merecen Miguel y la familia”, explicó.

Desde Rosario también llegó a Buenos Aires una caravana de micros repletos de hinchas de Central para despedirse de Miguelo. De hecho, hubo varias reuniones para viajar desde Santa Fe. Los hinchas del Canalla realizaron un santuario en las afueras del Gigante de Arroyito en homenaje al entrenador. Antes de que la delegación de Rosario Central se retirara del estadio, se los vio a Ignacio Malcorra, Agustín Sández y Axel Werner hablando con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, y Raúl Cascini, exmiembro del Consejo de Fútbol.

*La presencia de Ángel Di María y sus compañeros de Rosario Central

Importantes dirigentes del fútbol argentino se acercaron a La Bombonera para rendir respetos al director técnico. Entre estos se presentaron Diego Milito (presidente de Racing), parte de la dirigencia de Argentinos Juniors -también estuvo Lautaro Giaccone, actual jugador del Bicho y ex Central-, delegados de Gimnasia de La Plata, y Raúl Gámez (expresidente de Vélez Sársfield). Infobae pudo saber que Pistola fue operado hace pocos días, pero hizo todo el esfuerzo para visitarlo.

Del lado de River Plate, Jorge Brito, presidente del Millonario, e Ignacio Villaroel, vicepresidente de la entidad, se acercaron para expresar su pésame pasadas las cinco de la tarde.

*La presencia de dirigentes de River en el velatorio

Por su parte, Nicolás Russo (Presidente de Lanús) estuvo acompañado por Carlos Izquierdoz, capitán del Granate y quien supo ser dirigido por Miguel. Durante la tarde, Mauricio Pellegrino, director técnico de la institución, hizo lo propio. Noray Nakis, histórico dirigente del fútbol argentino relacionado con Deportivo Armenio, también dijo presente.

El plantel y el cuerpo técnico de Boca se despidió en la mañana, antes de que las puertas se abrieran para el público general. Todos los jugadores del equipo se acercaron a presentar sus respetos acompañados de los dirigentes, entre los que se encontraba Juan Román Riquelme, presidente de la entidad. Más tarde, Raúl Cascini, exmiembro del Consejo de Fútbol, también dijo presente.

*La presencia de Riquelme, Delgado y Cascini en La Bombonera

A las delegaciones de San Lorenzo y Rosario Central se sumaron otros planteles del fútbol argentino. Los futbolistas de Estudiantes de La Plata, club en el que Russo jugó durante toda su carrera profesional y al que también dirigió, llegaron a La Bombonera cerca de las 16. Por su parte, Barracas Central, con Rubén Darío Insúa a la cabeza, también se acercó a Brandsen 805. Una delegación de Tigre, donde juega el hijo del entrenador, Ignacio Russo, también despidió al mítico DT.

Algunas de las figuras que se despidieron de Miguel Ángel Russo de forma presencial fueron Emiliano Papa y Fabián Cubero, quienes fueron sus dirigidos en Vélez. Además, Cristian Kily González, técnico de Platense, también se acercó para presentar respetos. Al mismo tiempo que la delegación de Barracas arribó a La Bombonera, Julio César Falcioni se acercó a saludar Miguelo.

En las zonas aledañas al estadio, se vieron camisetas de River Plate, Vélez, Estudiantes, Lanús, San Lorenzo, Chacarita, Huracán, Racing, entre otras instituciones del fútbol argentino.

*La visita del plantel de Barracas Central

El último adiós tuvo lugar en el hall principal de La Bombonera, espacio elegido por el propio Russo y escenario de muchos de sus momentos felices. Mañana será cremado en un cementerio de Pilar.

A los 69 años, el técnico que llevó a Boca Juniors a conquistar la sexta Copa Libertadores en su historia falleció acompañado por sus seres queridos, dejando una profunda huella que enlutó a todo el fútbol argentino, más allá del club que fue su casa hasta sus últimos días.

*El Gallego Insua y Julio Falcioni, juntos en el adiós a Miguel Russo