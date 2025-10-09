Gonzalo Belloso relató los últimos instantes de Russo junto a su familia y un sacerdote: “Encontró la paz en ese final, fue mágico”

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central y amigo de Miguel Russo, habló de los últimos instantes del entrenador de Boca

La escena final de Miguel Ángel Russo estuvo marcada por una serenidad inesperada y una profunda carga simbólica, según el testimonio de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central y amigo cercano del entrenador. En los últimos instantes de vida del técnico, la familia y los amigos más íntimos se reunieron en su departamento de Palermo, donde un sacerdote, convocado especialmente, ofreció una bendición. Belloso relató que, tras rezar el Padrenuestro y escuchar las palabras del sacerdote sobre el paso al cielo, Russo falleció en ese preciso momento, mientras sostenía la mano de su esposa. “Rezamos el padre nuestro, con su señora de la mano. Tiene un piso alto en Palermo. Y en ese mismo momento, cuando falleció, bajó el sol, fue como mágico: dijo, ‘hasta acá llegué’. Fue una escena muy fuerte y muy serena al mismo tiempo. Fue un tipo que siempre dio todo para los demás. Y, evidentemente, esas energías que necesitaba no se las guardó para él”, detalló en comunicación con varios medios, entre ellos Radio La Red y Radio Mitre.

El dirigente, que viajó desde Rosario a Buenos Aires para acompañar a Russo en sus últimos días, describió el ambiente de esos momentos finales como un círculo de afectos inquebrantable y un pedido especial del entrenador de Boca en sus últimos instantes: “Lo último que pidió fue un abrazo de su esposa Mónica, una gran compañera que nunca lo abandonó en los últimos 15 años de lucha. Estuvimos todo el tiempo en su casa, su señora, sus hijos, su representante, los amigos de toda la vida”, explicó Belloso, subrayando la presencia constante de quienes compartieron la vida y la carrera del entrenador.

La despedida de Russo no solo se vivió en la intimidad familiar, sino también en el ámbito público. Pese al deterioro de su salud, el entrenador pudo regresar recientemente al estadio de Rosario Central, donde recibió un homenaje de la hinchada y de la institución que lo considera un ídolo. Belloso interpretó ese momento como una suerte de despedida planeada: “Viendo todo esto, yo creo que Miguel la estaba planeando. Como él era, una persona muy organizada que sabía lo que quería hacer. Y se le dio la chance de venir a la cancha de Central, ya no en su mejor estado, pero tuvo un gran recibimiento de parte de la gente y le pudimos demostrar el camino. Murió en la cancha, como mueren los guerreros”.

Miguel Russo fue velado en el Hall Central de La Bombonera. Se acercaron hinchas de Boca y de otros clubes, como en esta imagen en la que se los ve a dos fanáticos de Estudiantes e Independiente (Fotografía: RS Fotos)

El presidente de Rosario Central remarcó que Russo mantuvo su compromiso profesional hasta el final. Según Belloso, el técnico “eligió dirigir hasta el último día de su vida”, a pesar de las dificultades físicas y de la información médica que solo compartía con su esposa Mónica. “Miguel no quería morir, quería vivir muy bien, él era una persona que siempre estaba pendiente de todo el mundo, gente de todo ámbito. Era muy cercano, con gente poderosísima y gente sumamente humilde. Y él siempre con una alegría, muy positivo, nunca encontraba problemas: siempre encontraba soluciones”.

La generosidad y la capacidad de Russo para forjar lazos personales trascendieron el fútbol. Belloso lo definió como “un tipo gaucho, de esas personas que si tenés un problema te escucha, te ayuda, te empuja y comparte su tiempo”. El dirigente recordó que Russo era conocido y querido en Rosario por su trato igualitario con todos, sin distinción de condición social: “En Rosario lo quieren todos porque ha sido muy generoso con los que tienen, con los que no tienen”. Y añadió que el entrenador tenía amigos en innumerables bares de la ciudad y que su vida social era intensa y activa, con rutinas que incluían cafés matutinos, almuerzos, golf y paseos en bicicleta por la costanera.

El respeto que Russo inspiraba se reflejó también en el reconocimiento de sus pares y rivales. Belloso destacó que, tras su fallecimiento, incluso River Plate envió una corona en señal de respeto, un gesto que, según el presidente de Central, ilustra la magnitud del legado de Russo en el fútbol argentino: “Esto es el fútbol argentino y por eso es tan grande. A pesar de nuestras diferencias y nuestras guerras en la cancha, afuera nos respetamos mucho, al menos los protagonistas”.

Miguel Russo fue homenajeado por Rosario Central en la última visita de Boca Juniors al Gigante de Arroyito (@rosariocentral)

En los días previos a su muerte, Russo continuó involucrado en las decisiones de Boca Juniors, aunque su estado de salud lo obligó a delegar funciones en su asistente, Claudio Úbeda. Belloso relató que, incluso en esos momentos, el entrenador seguía atento a los resultados de otros equipos y mantenía conversaciones con amigos y colegas sobre el fútbol y la vida cotidiana. “Miguel todo el día estaba lleno de energía, y de grandes cosas que veía. Él estaba en Central y estaba preocupado por cómo le iba a Estudiantes, y preocupado por cómo le iba a Lanús, y preocupado por cómo le iba a Boca... Preocupado siempre por toda la gente que quería”, describió.

El dirigente también compartió anécdotas de los últimos encuentros con Russo, como la conversación tras la victoria de Boca sobre Newell’s y el triunfo de Central ante River, momentos que, según Belloso, reflejaban la pasión y el humor intactos del entrenador. “Charlamos el primer día que vine, que ellos (Boca) le habían ganado a Newell’s. ‘Qué baile’, le dije. ‘Baile’, me dijo. Estaba mal todavía, estaba medio dormido, le dije si había visto algo de nosotros que le habíamos ganado a River y me dijo ‘muy bien’”, recordó.

La personalidad de Russo, definida por su generosidad y su entrega, fue resaltada por el presidente de Rosario Central en cada intervención pública. “Fue un tipo que siempre dio todo para los demás. Y, evidentemente, esas energías que necesitaba, no se las guardó para él”, afirmó Belloso. El presidente de Central concluyó que Russo “de alguna manera encontró paz en ese final”, rodeado de afectos y con la satisfacción de haber vivido según sus propios valores. “No sé cómo nos vamos a morir nosotros, pero el día que me pase me gustaría irme con el respeto que consiguió él”, expresó.

La muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años deja una huella profunda en el fútbol argentino, no solo por su trayectoria como entrenador de clubes como Boca Juniors, San Lorenzo, Racing y Lanús, sino por el testimonio unánime de quienes lo conocieron: un hombre que eligió vivir y despedirse rodeado de los suyos, con la dignidad y el afecto que supo cosechar a lo largo de toda su vida.