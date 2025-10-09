Deportes

Los emotivos mensajes que le dedicaron a Miguel Ángel Russo los jugadores que dirigió: el conmovedor posteo de Campaz

Además, los campeones del mundo Di María y Paredes le dedicaron algunas palabras, así como también otras figuras emblemáticas como Palermo, Tevez, Verón y Battaglia, entre otros

Miguel Ángel Russo dirigiendo a
Miguel Ángel Russo dirigiendo a Boca Juniors en su última etapa. De fondo, Marcos Rojo, uno de los que lo recordó en las redes sociales (Europa Press)

La muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años causó un dolor inmenso en el fútbol argentino. Además del minuto de silencio que dispuso la AFA para todos los partidos oficiales del fin de semana, varios jugadores, entrenadores y ex dirigidos por él lo recordaron en las redes sociales con distintos mensajes emotivos, evocando esa grandeza humana que caracterizaba al DT de último paso por Boca Juniors.

Tal como lo hicieron clubes del fútbol en todo el mundo, las despedidas a Russo se multiplicaron entre aquellos futbolistas a los que dirigió en alguna oportunidad y compañeros de trabajo, como Claudio Úbeda y Mauricio Chicho Serna, con quienes compartió su estadía en el Xeneize. A ellos se le sumó también Leandro Paredes, referente del equipo. "Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”, escribió en su perfil público el campeón del mundo.

Otro de los campeones en Qatar que se refirió al tema fue Ángel Di María, hoy capitán y baluarte de Rosario Central. A pesar de que nunca coincidió con Russo, Fideo se mostró respetuoso desde el primer momento y lo recordó con un posteo: “Gracias por enseñarnos. Gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Miguel querido”. Otros futbolistas del plantel canalla que sí disfrutaron a Miguelo en el rol de técnico lo despidieron. Alejo Véliz, por ejemplo, compartió una foto en un entrenamiento: “Viejito querido, cuánto aprecio te tengo y cuánto me encantaría decirte una vez más gracias”.

El colombiano Jáminton Campaz también se expresó con un profundo mensaje de amor hacia su entrenador en Central. “Mi viejo, mi Pai, cómo te voy a extrañar. Que vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida. Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida. Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras: ‘Disfruta mi Bichito’. Te voy a extrañar mi viejo… los desayunos, cuando entrenábamos en el Gigante, los almuerzos, que me decías vamos a comer marisco… Cómo te me vas a ir. Descansa en Paz, Papá. Mucha fuerza para toda tu familia", relató el colombiano.

El Bicho Jáminton Campaz compartió
El Bicho Jáminton Campaz compartió un emotivo posteo para recordar a Miguel Ángel Russo (Instagram)

Otras figuras del fútbol como Carlos Tevez, Martín Palermo y Sebastián Battaglia, hoy entrenadores, recordaron a Russo. “Gracias por todo. Siempre en mi corazón”, escribió el Apache, quien fue campeón en el último título de Boca con el gol a Gimnasia. El Titán dejó la frase con una foto abrazando a Miguel: “Gracias por tu legado y los momentos compartidos. Que en Paz descanses”. Battaglia, en tanto, quien fue el reemplazante de Russo en Boca decidió publicar una foto durante el trabajo en el Xeneize junto a él: “Siempre te recordaremos con una sonrisa”. Mariano Herrón -DT de la Reserva- también fue afectuoso con el entrenador, con quien trabajó en el segundo ciclo en el club: “Gracias por enseñar con el corazón y dejar huellas que el tiempo no podrá borrar”.

Por otra parte, Juan Sebastián Verón, quien fue dirigido por Russo en Estudiantes, donde el Pincha logró el ascenso a la Primera División en 1995, realizó un emotivo posteo en Instagram y además habló en ESPN, recordando el legado de Miguel.

“Fuiste de los héroes que vamos a recordar por siempre en nuestras historias. Leyenda de nuestro club. No sé si existe ese lugar donde todos se encuentran, me gusta creer que sí. Abrázalos a todos y dale un gran abrazo a Juan Ramón (su papá). Beso Miguel”, expresó en una de sus líneas la Brujita.

Por último, otros jugadores como Marcos Rojo, Mauro Zárate, Juan Fernando Quintero, Julio Buffarini, Guillermo Pol Fernández, Gonzalo Pity Martínez, Diego Pulpo González, Teófilo Gutiérrez, Sebastián Villa, Eduardo Toto Salvio, Alan Varela y Julio Buffarini, entre otros, también le dedicaron palabras emotivas al director técnico que ya descansa en paz.

LOS MENSAJES DE JUGADORES Y ENTRENADORES EN MEMORIA DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO:

El posteo de Alejo Veliz
El posteo de Alejo Veliz en memoria de Miguel Russo
Eduardo Toto Salvio recordó su
Eduardo Toto Salvio recordó su paso por Boca con Miguel Russo como técnico
Julio Buffarini compartió su recuerdo
Julio Buffarini compartió su recuerdo con Miguel Russo
Marcos Rojo compartió el posteo
Marcos Rojo compartió el posteo de Racing tras la muerte de Miguel Russo
El recuerdo de Juan Sebastián
El recuerdo de Juan Sebastián Verón
Mariano Herrón realizó un posteo
Mariano Herrón realizó un posteo alusivo a Miguel Russo, con quien compartió cuerpo técnico en Boca Juniors
Juanfer Quintero y la foto
Juanfer Quintero y la foto de un abrazo con Miguel Russo
Martín Palermo le dedicó unas
Martín Palermo le dedicó unas sentidas palabras a Miguel Russo
Diego el Pulpo González le
Diego el Pulpo González le agradeció a Russo por sus enseñanzas en Boca
Teo Gutiérrez despidió a Miguel
Teo Gutiérrez despidió a Miguel Russo, su técnico en Racing
Sebastián Battaglia, reemplazante de Russo
Sebastián Battaglia, reemplazante de Russo en Boca, también dejó su mensaje
Mauro Zárate fue dirigido por
Mauro Zárate fue dirigido por Russo en Boca y en Vélez
La foto que eligió Di
La foto que eligió Di María con Russo en el Mundial de Clubes cuando lo enfrentó con Benfica
Pol Fernández abraza a Miguel
Pol Fernández abraza a Miguel Russo
El Pity Martínez también recordó
El Pity Martínez también recordó a Miguel Russo
Carlos Tevez le agradeció a
Carlos Tevez le agradeció a Miguel Russo el tiempo compartido
Jáminton Campaz le dedicó un
Jáminton Campaz le dedicó un emotivo posteo a Miguel Russo
Sebastián Villa y su posteo
Sebastián Villa y su posteo dedicado a Russo

