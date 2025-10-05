Deportes

Los rumores de romance entre Vinícius y una conductora de TV ex pareja de un cantante que dan que hablar en Brasil

La presentadora Virginia Fonseca estuvo en el Bernabéu para ver el triunfo del Real Madrid y se fotografió con una camiseta del N° 7

Fonseca asistió al último partido del Real Madrid

La presencia de Virginia Fonseca en el estadio Santiago Bernabéu durante la victoria de Real Madrid frente al Villarreal por 3-1 generó amplia repercusión mediática en Brasil, especialmente tras lucir una camiseta dedicada por Vinícius Junior y celebrar sus dos goles desde la grada.

La asistencia de la presentadora e influencer brasileña-estadounidense coincidió con dos tantos de Vinícius, quien resultó uno de los protagonistas de la fecha en un partido clave para el líder de La Liga. Según reportó el portal LeoDias semanas atrás, la conexión entre Fonseca y el futbolista ha sostenido la atención tanto de la prensa española como brasileña en las últimas semanas.

Con 26 años y una audiencia destacada en redes sociales, Fonseca compartió múltiples publicaciones desde el palco, donde celebró los goles de Vinicius. “Gol del Big Seven”, escribió tras la primera anotación del delantero. Más tarde, tras el segundo gol, publicó: “Otro gol del Big Seven, hay que respetarlo”. La expresión “Big Seven” hace alusión al número de camiseta que utiliza el atacante, quien además dedicó parte de su celebración a las cámaras con un “te amo” y un beso, generando confusión e intriga sobre a quién iba dirigido.

Fonseca confirmó que la camiseta que lució tenía una dedicatoria personal de Vinícius. En días anteriores, también mostró que residía en la casa del delantero, lo que representó el tercer viaje de la influencer a Madrid durante el último mes y medio. Estos hechos incrementaron las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

Una de las historias que subió Fonseca durante el duelo entre Real Madrid y Villarreal

Vinicius Junior, por su parte, optó por un perfil más reservado en redes. No compartió imágenes del encuentro, aunque al término del partido frente al Villarreal, aclaró en su cuenta de Instagram que el mensaje iba dirigido a Wesley Menezes, agente vinculado a la agencia Roc Nations, que lo representa. “¡Mi hermano, te amo y vamos juntos en esa!”, afirmó el jugador a través de su red social.

En esa línea, LeoDias había detallado previamente que Fonseca y Vinicius se reunieron a puertas cerradas recientemente en la capital española. Fuentes del medio indicaron que el futbolista le envió un ramo de flores tras la cita, lo que reforzó especulaciones sobre la naturaleza de su relación. En julio, la influencer participó de la fiesta de cumpleaños número 25 del delantero en Río de Janeiro. Pese a los rumores, la oficina de prensa de Fonseca sostuvo: “No comenta la vida personal o sexual” de la presentadora y aclaró que su estadía en Europa corresponde a una visita entre amigos. Las fuentes de comunicación de Vinicius no ofrecieron comentarios al respecto, según publicaron medios brasileños y españoles.

Fonseca estuvo presente en Madrid y se fotografió con otras tres amigas

La vida privada de Virginia Fonseca quedó bajo observación en el último año tras la disolución de su matrimonio con el cantante Zé Felipe, después de cinco años y tres hijos en común. Desde el anuncio de la separación en mayo, Fonseca multiplicó sus apariciones públicas y viajes internacionales. Por su parte, Vinicius Jr ha sido relacionado en el pasado con diversas figuras del espectáculo y la moda, aunque nunca oficializó ninguna relación ante la opinión pública.

El seguimiento mediático a este nuevo vínculo se intensifica en ambos países, mientras ni Fonseca ni Vinicius brindan confirmación alguna sobre la existencia de una relación sentimental. La aparición pública de la influencer con la camiseta personalizada del delantero vuelve a colocar en el centro de la escena la interacción entre ambos y prolonga la atención de la prensa en torno a sus movimientos tanto en redes sociales como en eventos deportivos.

Fonseca llevaba puesta una camiseta de Vinicius Jr
Fonseca celebró los goles de Vinicius Jr

