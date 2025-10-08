Deportes

El video de Vinicius con una reconocida conductora de TV que alimenta los rumores de romance

El delantero y la influencer Virginia Fonseca, ex pareja de un cantante, se viralizó en las redes sociales

Guardar
El video de Vinicius y Virginia Fonseca que alimenta los rumores de romance

En los últimos días, la prensa rosa de Brasil especuló sobre la presencia de Virginia Fonseca en el estadio Santiago Bernabéu durante la victoria del Real Madrid frente al Villarreal por 3-1. Sobre todo, porque la mediática lució una camiseta dedicada por Vinícius Junior.

La asistencia de la presentadora e influencer coincidió con los dos tantos del delantero de la Canarinha, quien resultó una de las figuras del Merengue para que el conjunto liderado por Xabi Alonso le robe la cima de La Liga al Barcelona.

Según informó el portal LeoDias semanas atrás, la conexión entre Fonseca y el futbolista ha acaparado la atención en España y Brasil. Y recientemente, los propios protagonistas alimentaron los rumores del vínculo amoroso con un video que publicaron en sus redes sociales.

Como si se tratara de una relación asentada durante un tiempo prolongado, Virginia Fonseca motivó al delantero para que lo acompañe en una divertida coreografía conjunta. En el clip, ella aparece vestida con un vestido negro y un sombrero de vaquero, iniciando la secuencia de baile antes de que Vini se sume a la actuación. La grabación destaca la coordinación entre ambos, así como la evidente complicidad que demuestran durante la ejecución de los pasos.

La actitud de Vinicius Jr en el video sugiere que disfruta especialmente de compartir este tipo de momentos con su acompañante, quien logra igualar su energía y entusiasmo en la pista de baile. La publicación ha sido interpretada por muchos seguidores como una muestra de la buena sintonía que existe entre ambos.

El portal LeoDias reveló la
El portal LeoDias reveló la reunión secreta entre Vinicius y la influencer Virginia Fonseca

Cabe recordar que LeoDias había detallado que Fonseca y Vinicius se reunieron a puertas cerradas recientemente en la capital española. Fuentes del medio indicaron que el futbolista le envió un ramo de flores tras la cita, lo que reforzó especulaciones sobre la naturaleza de su relación. En julio, la influencer participó de la fiesta de cumpleaños número 25 del delantero en Río de Janeiro. Pese a los rumores, la oficina de prensa de Fonseca sostuvo: “No comenta la vida personal o sexual” de la presentadora y aclaró que su estadía en Europa corresponde a una visita entre amigos. Las fuentes de comunicación de Vinicius no ofrecieron comentarios al respecto, según publicaron medios brasileños y españoles.

La vida privada de Virginia Fonseca quedó bajo observación en el último año tras la disolución de su matrimonio con el cantante Zé Felipe, después de cinco años y tres hijos en común. Desde el anuncio de la separación en mayo, ella multiplicó sus apariciones públicas y viajes internacionales. Por su parte, la estrella de la Casa Blanca ha sido relacionado en el pasado con diversas figuras del espectáculo y la moda, aunque nunca oficializó ninguna relación ante la opinión pública.

El seguimiento mediático a este nuevo vínculo se intensifica en ambos países, mientras ni Fonseca ni Vinicius brindan confirmación alguna sobre la existencia de una relación sentimental. La aparición pública de la influencer con la camiseta personalizada del delantero y el video que recientemente interpretaron volvieron a colocar en el centro de la escena la interacción entre ambos y prolonga la atención de la prensa en torno a sus movimientos tanto en redes sociales como en eventos deportivos.

Las fotos de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca (Foto: Instagram @virginia_fonseca370)
Virginia Fonseca (Foto: Instagram @virginia_fonseca370)

Temas Relacionados

deportes-internacionalVirginia FonsecaVinicius JuniorReal MadridFútbol EuropeoLa Ligaargentina-deportes

Últimas Noticias

Una nueva locura de Marcelo Bielsa en Uruguay: la dura consecuencia que sufrirá por su llamativa lista de convocados

El entrenador argentino se prepara para la fecha FIFA en la que la Celeste se enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán

Una nueva locura de Marcelo

Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó el teclado con la camiseta del club en el acto de Javier Milei

El club informó la decisión que tomaron “de común acuerdo” con Fernando Mezzina a través de un comunicado

Deportivo Español desvinculó al abogado

Una revelación sobre Messi, anécdota de Maradona y por qué Riquelme no triunfó: los secretos de Gaspart, ex presidente del Barcelona

El exdirigente se mostró orgulloso por tener a tres de los mejores jugadores de la historia y lamentó por el fallido arribo de Di Stéfano debido a una “mala forma” del Madrid: “Hubiésemos tenido a los mejores de Argentina”

Una revelación sobre Messi, anécdota

El dardo de una figura de la selección argentina a los hinchas chilenos por los silbidos en el Mundial Sub 20

Gianluca Prestianni se refirió a la postura de los fanáticos trasandinos en cada partido de la Albiceleste en la competición

El dardo de una figura

Racing confirmó la lesión que sufrió Elías Torres y analiza la chance de sumar un refuerzo para la Libertadores: las alternativas

El delantero con pasado en Aldosivi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará ausente de las canchas durante un tiempo prolongado

Racing confirmó la lesión que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los corales permiten reconstruir

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Supremo Electoral de

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

TELESHOW
Eva Bargiela, a punto de

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”