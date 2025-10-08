El video de Vinicius con una reconocida conductora de TV que alimenta los rumores de romance

El video de Vinicius y Virginia Fonseca que alimenta los rumores de romance

En los últimos días, la prensa rosa de Brasil especuló sobre la presencia de Virginia Fonseca en el estadio Santiago Bernabéu durante la victoria del Real Madrid frente al Villarreal por 3-1. Sobre todo, porque la mediática lució una camiseta dedicada por Vinícius Junior.

La asistencia de la presentadora e influencer coincidió con los dos tantos del delantero de la Canarinha, quien resultó una de las figuras del Merengue para que el conjunto liderado por Xabi Alonso le robe la cima de La Liga al Barcelona.

Según informó el portal LeoDias semanas atrás, la conexión entre Fonseca y el futbolista ha acaparado la atención en España y Brasil. Y recientemente, los propios protagonistas alimentaron los rumores del vínculo amoroso con un video que publicaron en sus redes sociales.

Como si se tratara de una relación asentada durante un tiempo prolongado, Virginia Fonseca motivó al delantero para que lo acompañe en una divertida coreografía conjunta. En el clip, ella aparece vestida con un vestido negro y un sombrero de vaquero, iniciando la secuencia de baile antes de que Vini se sume a la actuación. La grabación destaca la coordinación entre ambos, así como la evidente complicidad que demuestran durante la ejecución de los pasos.

La actitud de Vinicius Jr en el video sugiere que disfruta especialmente de compartir este tipo de momentos con su acompañante, quien logra igualar su energía y entusiasmo en la pista de baile. La publicación ha sido interpretada por muchos seguidores como una muestra de la buena sintonía que existe entre ambos.

El portal LeoDias reveló la reunión secreta entre Vinicius y la influencer Virginia Fonseca

Cabe recordar que LeoDias había detallado que Fonseca y Vinicius se reunieron a puertas cerradas recientemente en la capital española. Fuentes del medio indicaron que el futbolista le envió un ramo de flores tras la cita, lo que reforzó especulaciones sobre la naturaleza de su relación. En julio, la influencer participó de la fiesta de cumpleaños número 25 del delantero en Río de Janeiro. Pese a los rumores, la oficina de prensa de Fonseca sostuvo: “No comenta la vida personal o sexual” de la presentadora y aclaró que su estadía en Europa corresponde a una visita entre amigos. Las fuentes de comunicación de Vinicius no ofrecieron comentarios al respecto, según publicaron medios brasileños y españoles.

La vida privada de Virginia Fonseca quedó bajo observación en el último año tras la disolución de su matrimonio con el cantante Zé Felipe, después de cinco años y tres hijos en común. Desde el anuncio de la separación en mayo, ella multiplicó sus apariciones públicas y viajes internacionales. Por su parte, la estrella de la Casa Blanca ha sido relacionado en el pasado con diversas figuras del espectáculo y la moda, aunque nunca oficializó ninguna relación ante la opinión pública.

El seguimiento mediático a este nuevo vínculo se intensifica en ambos países, mientras ni Fonseca ni Vinicius brindan confirmación alguna sobre la existencia de una relación sentimental. La aparición pública de la influencer con la camiseta personalizada del delantero y el video que recientemente interpretaron volvieron a colocar en el centro de la escena la interacción entre ambos y prolonga la atención de la prensa en torno a sus movimientos tanto en redes sociales como en eventos deportivos.

Las fotos de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca (Foto: Instagram @virginia_fonseca370)