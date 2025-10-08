Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó el teclado con la camiseta del club en el acto de Javier Milei

La banda presidencial, en el Movistar Arena. Mezzina, con el reclado, y la camiseta del Deportivo Español bajo el saco

El Deportivo Español desvinculó al abogado Fernando Mezzina tras su aparición en el acto del presidente Javier Milei luciendo la camiseta del club como tecladista de la banda con la que el primer mandatario encabezó el recital. La entidad formalizó la medida a través de un comunicado oficial, en el que subrayó su compromiso con la "apolitización".

El episodio que motivó la determinación institucional ocurrió durante el evento encabezado por Javier Milei en el Movistar Arena, en el que presentó su libro “La construcción del milagro”. Mezzina, quien además de abogado es músico, participó como tecladista en la banda que acompañó al presidente, vistiendo la camiseta de Deportivo Español. La imagen del letrado en el escenario, con los colores del club, no tardó en circular y llamar la atención tanto en redes sociales como en el entorno de la institución.

Ante la repercusión, la dirigencia de Deportivo Español resolvió desvincular a Mezzina de común acuerdo, enfatizando que la acción “no tuvo mala intención”. El club explicó que la decisión responde a la necesidad de resguardar sus principios fundacionales, entre los que destaca la apolitización y el respeto por la pluralidad de ideas. En el comunicado, la institución dejó claro que no existe ninguna vinculación entre sus símbolos y el acto político en cuestión.

El comunicado del Gallego

“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable. De esta manera, negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei. Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político. Debido a esto y a sabiendas de que dicha acción no ha sido malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club".

Mientras tanto, Deportivo Español atraviesa un momento clave en lo deportivo. El equipo, dirigido por Néstor Fernández, compite en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino, y actualmente disputa el Torneo Reducido en busca del segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. Tras eliminar a Estrella del Sur en octavos de final, el conjunto se prepara para enfrentar a Central Córdoba de Rosario, rival al que ya se midió en dos ocasiones durante la temporada. El ganador de esta instancia se sumará a Camioneros, que recientemente logró el primer ascenso tras vencer a Ituzaingó.

A pesar de los desafíos institucionales y deportivos, la ilusión de Deportivo Español por regresar a los primeros planos del fútbol argentino permanece intacta, impulsada por su historia y el objetivo de volver a la máxima categoría, donde permaneció durante 15 temporadas.