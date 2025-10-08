Deportes

Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó el teclado con la camiseta del club en el acto de Javier Milei

El club informó la decisión que tomaron “de común acuerdo” con Fernando Mezzina a través de un comunicado

Guardar
La banda presidencial, en el
La banda presidencial, en el Movistar Arena. Mezzina, con el reclado, y la camiseta del Deportivo Español bajo el saco

El Deportivo Español desvinculó al abogado Fernando Mezzina tras su aparición en el acto del presidente Javier Milei luciendo la camiseta del club como tecladista de la banda con la que el primer mandatario encabezó el recital. La entidad formalizó la medida a través de un comunicado oficial, en el que subrayó su compromiso con la "apolitización".

El episodio que motivó la determinación institucional ocurrió durante el evento encabezado por Javier Milei en el Movistar Arena, en el que presentó su libro “La construcción del milagro”. Mezzina, quien además de abogado es músico, participó como tecladista en la banda que acompañó al presidente, vistiendo la camiseta de Deportivo Español. La imagen del letrado en el escenario, con los colores del club, no tardó en circular y llamar la atención tanto en redes sociales como en el entorno de la institución.

Ante la repercusión, la dirigencia de Deportivo Español resolvió desvincular a Mezzina de común acuerdo, enfatizando que la acción “no tuvo mala intención”. El club explicó que la decisión responde a la necesidad de resguardar sus principios fundacionales, entre los que destaca la apolitización y el respeto por la pluralidad de ideas. En el comunicado, la institución dejó claro que no existe ninguna vinculación entre sus símbolos y el acto político en cuestión.

El comunicado del Gallego
El comunicado del Gallego

“Desde el Club Deportivo Español tenemos el compromiso de hacer cumplir las premisas basadas en los ideales fundacionales de nuestra institución, siendo uno de ellos la apolitización de nuestro club, donde respetar la diversidad de pensamientos basado en la democracia es un principio innegociable. De esta manera, negamos rotundamente alguna vinculación de nuestros colores, escudo y buen nombre, al acto político del día de ayer, encabezado por el presidente de la Nación Javier Milei. Creemos fehacientemente en los criterios basados en la libertad de expresión, de pensamiento y de culto, pero afirmamos que NO nos representa ideológicamente de manera alguna ver imágenes de las últimas horas donde el abogado de la institución luce la camiseta de nuestro club en dicho acto político. Debido a esto y a sabiendas de que dicha acción no ha sido malintencionada, las partes de común acuerdo resolvieron disolver la representación legal ante el club".

Mientras tanto, Deportivo Español atraviesa un momento clave en lo deportivo. El equipo, dirigido por Néstor Fernández, compite en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino, y actualmente disputa el Torneo Reducido en busca del segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. Tras eliminar a Estrella del Sur en octavos de final, el conjunto se prepara para enfrentar a Central Córdoba de Rosario, rival al que ya se midió en dos ocasiones durante la temporada. El ganador de esta instancia se sumará a Camioneros, que recientemente logró el primer ascenso tras vencer a Ituzaingó.

A pesar de los desafíos institucionales y deportivos, la ilusión de Deportivo Español por regresar a los primeros planos del fútbol argentino permanece intacta, impulsada por su historia y el objetivo de volver a la máxima categoría, donde permaneció durante 15 temporadas.

Temas Relacionados

Deportivo EspañolJavier MileiFernando Mezzinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Una revelación sobre Messi, anécdota de Maradona y por qué Riquelme no triunfó: los secretos de Gaspart, ex presidente del Barcelona

El exdirigente se mostró orgulloso por tener a tres de los mejores jugadores de la historia y lamentó por el fallido arribo de Di Stéfano debido a una “mala forma” del Madrid: “Hubiésemos tenido a los mejores de Argentina”

Una revelación sobre Messi, anécdota

El dardo de una figura de la selección argentina a los hinchas chilenos por los silbidos en el Mundial Sub 20

Gianluca Prestianni se refirió a la postura de los fanáticos trasandinos en cada partido de la Albiceleste en la competición

El dardo de una figura

Racing confirmó la lesión que sufrió Elías Torres y analiza la chance de sumar un refuerzo para la Libertadores: las alternativas

El delantero con pasado en Aldosivi sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará ausente de las canchas durante un tiempo prolongado

Racing confirmó la lesión que

La palabra de Germán Pezzella en un Congreso en River: la verdad sobre el éxito, su rol en el vestuario y la importancia de los clubes

El marcador central ahondó en el valor que tienen las instituciones deportivas para los jóvenes y cómo pueden ayudar a la sociedad

La palabra de Germán Pezzella

Se agrava la crisis de Ferrari en la F1: discusiones, reunión de emergencia y pronósticos de un 2026 que “da miedo”

La escudería italiana no levanta su rendimiento en la Máxima y el director Fred Vasseur está en el foco del problema

Se agrava la crisis de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué anticipa el pronóstico del

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

Un guacamayo murió por el disparo de una gomera en Corrientes y buscan identificar al responsable

INFOBAE AMÉRICA
China refuerza su alianza con

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

La Fiscalía General de Ecuador acusó a 17 militares por la desaparición y asesinato de cuatro menores en Guayaquil

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Taiwán: un socio confiable en la lucha climática global

TELESHOW
Eva Bargiela, a punto de

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”

La insólita teoría que lanzaron sobre la perra de La Joaqui: “Lo voy a hablar con la veterinaria”

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”