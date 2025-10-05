Deportes

El director de Alpine elogió a Colapinto tras el GP de Singapur de F1 y reveló por qué no resultó la estrategia

Steve Nielsen analizó la carrera en Marina Bay y destacó la largada del argentino. Además, reconoció que el plan de carrera no salió como esperaban

Steve Nielsen analizó la labor de Alpine en Singapur y destacó la labor de Colapinto (@AlpineF1Team)

Luego del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el director del equipo Alpine, Steve Nielsen, analizó la labor de sus pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly. También explicó las estrategias elegidas para cada uno en la carrera nocturna disputada este domingo en el circuito callejero de Marina Bay.

“Ha sido otra carrera difícil para nosotros, pero podemos sacar algunos aspectos positivos, ya que logramos plantar cara a nuestros rivales”, dijo el team-manager en el comunicado difundido por la escudería francesa.

Sobre Colapinto, indicó que “Franco tuvo una buena salida, ganando posiciones en la primera vuelta, y desde el principio fuimos agresivos con la estrategia, con un undercut (N. de la R: entrar antes a boxes que sus rivales) sobre los coches de delante, lo que obligó a Franco a gestionar un largo stint con neumáticos medios. Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final con la degradación de los neumáticos”.

De Gasly sostuvo que “en el caso de Pierre, optamos por cambiar la configuración de su coche y el suelo, lo que supuso una salida desde boxes. Eso le puso en desventaja al principio, pero hizo un buen stint inicial para estar en la zona media de la parrilla, que se vio frenada por una gran cantidad de tráfico. Después de que sus neumáticos duros se desvanecieran, optamos por dar algunas vueltas con blandos al final, donde redujo la diferencia con los coches de delante y se benefició de un rodaje con poco combustible y mucho agarre”.

Colapinto finalizó en el 16º puesto y Gasly, 19º. El team galo no sumó puntos en los últimos cinco Grandes Premios y no puede salir del fondo del Campeonato Mundial de Constructores. Su auto, el A525, sigue penando respecto del resto con un motor Renault que tiene menos potencia que los de Mercedes, Honda y Ferrari. En la venidera temporada, Alpine contará con los impulsores de Mercedes. Esto, sumado al cambio de reglamento con los nuevos autos, genera expectativa en la base del equipo en Enstone para poder cambiar la historia en 2026.

Nielsen reconoció que “claro que no es el resultado final que nos propusimos, pero hay muchos aspectos positivos que sacar de todo el fin de semana y llegamos a Austin con más optimismo sobre nuestra capacidad para rendir en un circuito mucho más convencional”.

Aunque se tiene fe de cara a lo que viene y planteó que “podemos estar seguros de que vienen días mejores y me complace ver la continua ética de trabajo que todos en este equipo están aplicando en estos momentos difíciles”.

La carrera en Singapur fue ganada por George Russell, quien aún no firmó la renovación de su contrato con Mercedes, pero con su segunda victoria en el año se acerca a poder rubricar su continuidad. Fue escoltado por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). Cuarto fue Oscar Piastri (McLaren), quien continúa liderando el campeonato y su escudería obtuvo el bicampeonato de Constructores.

La próxima fecha será del 17 al 19 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

