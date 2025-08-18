Deportes

Dos sorpresas, un regreso y una ausencia de peso: Scaloni anunció la pre lista de Argentina para los últimos partidos de Eliminatorias

El entrenador campeón del mundo citó a José López, del Palmeiras, y al ex Boca Alan Varela

Lionel Scaloni anunció la pre lista para los últimos dos partidos de Eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la pre lista de 31 futbolistas convocados para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que enfrentará a la selección argentina ante Venezuela y Ecuador a principios de septiembre.

Entre los citados, aparecen dos nuevas caras: Alan Varela, volante del Porto, y José Manuel López, delantero de Palmeiras surgido en Lanús. Es la primera vez que estos jugadores son considerados por Scaloni para la mayor.

Además, la nómina cuenta con el regreso de Lionel Messi, quien dejó atrás su lesión en Inter Miami y el fin de semana regresó con un gol y una asistencia en la victoria ante Los Angeles Galaxy. También vuelve Marcos Acuña, quien no fue llamado en las últimas citaciones por el entrenador. El lateral izquierdo, junto a su compañero en el Millonario Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, que volvió a Boca tras más de una década luego de su paso por la Roma, son los únicos tres futbolistas del fútbol argentino.

Alejandro Garnacho, que no encuentra lugar en el Manchester United y espera cambio de equipos antes del final del mercado de pases en Europa, sigue al margen. Por su parte, jóvenes talentos como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni repiten en la convocatoria bajo la conducción de Scaloni. Por su parte, Enzo Fernández, quien fue expulsado en el triunfo ante Colombia, no está entre los nombres. Hay que remarcar que el mediocampista del Chelsea todavía no recibió una sanción tras ver la tarjeta roja.

La pre lista de Scaloni para jugar ante Venezuela y Ecuador:

La prelista de Argentina para las Eliminatorias de septiembre

ARQUEROS:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Walter Benítez (PSV Eindhoven)

DEFENSORES:

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Facundo Medina (Racing Club de Lens)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
  • Alan Varela (Porto FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Claudio Echeverri (Manchester City)
  • Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

  • José López (Palmeiras)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Ángel Correa (Pumas de México)

DT: Lionel Scaloni

