La emotiva arenga del técnico de Riestra antes del histórico triunfo ante River en el Monumental: “Tenemos que ser hormigas”

La emocionante arenga de Gustavo Benítez, técnico de Riestra, previo al histórico triunfo ante River

Deportivo Riestra logró una victoria sin precedentes al imponerse por 2-1 sobre River Plate en el Estadio Monumental el pasado domingo. Este impactante resultado dejó a los hinchas del Millonario sumidos en la frustración y que fue acompañado por una sonora silbatina al finalizar el encuentro.

Este triunfo, que se produjo en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, consolidó al equipo dirigido por Gustavo Benítez como líder absoluto de la Zona B, mientras que el conjunto de Marcelo Gallardo profundizó su crisis tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores.

Y no es para menos, ya que se trató del primero en la era profesional del equipo de Nueva Pompeya en este mítico escenario. En medio de la alegría que todavía les dura a los hinchas el Malevo, se viralizó la emotiva arenga del técnico de Riestra antes de la inolvidable victoria. El video fue compartido por AFA Play.

“Donde haya uno de ellos, tiene que haber dos nuestros. Tenemos que ser hormigas, ¡hay que laburar!“, son las primeras palabras que se alcanzan a oír del entrenador Gustavo Benítez. ”Somos más mentalmente porque están preparados, ¡hay que laburar!, ¡hay que laburar!“, insistió el DT de Deportivo Riestra con mucha efusividad.

“No se guarden nada porque después se arrepienten. Ahora la cabeza metida en una guerra mi hijo, vayan a buscar lo que les pertenece porque tienen huevo y tienen hambre”, cerró el video.

Gustavo Benítez reveló el plan para vencer a River y por qué lo benefició la titularidad de Juanfer Quintero

La inesperada victoria de Deportivo Riestra se apoyó en una estrategia que priorizó la fortaleza en jugadas de pelota parada y la adaptación táctica ante el rival, según reveló el propio Gustavo Benítez. “Salí con la vorágine y la alegría del partido, el pasillo de River es largo hasta el vestuario y en un momento solo se me cruzó toda la vida, la infancia, sobre todo mi viejo que tengo una familia muy futbolera. Me quebré ahí, estuve un rato y me cazaron con la foto”, relató el DT a TyC Sports sobre la foto viral.

La preparación del equipo incluyó un análisis exhaustivo de los partidos recientes de River Plate, donde el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo había mostrado debilidades en las pelotas paradas, recibiendo goles ante Libertad de Paraguay, Palmeiras, Estudiantes, Atlético Tucumán y ahora Deportivo Riestra. Benítez explicó: “En la pelota parada nos hacemos fuertes, ese gol nos dio tranquilidad. Hacemos bastante hincapié en la pelota parada porque es un arma más y tenemos jugadores con buen juego aéreo y un buen lanzador como Monje. River había recibido tres goles así en los últimos cuatro partidos y eso también les pudo haber pesado”.

El planteo táctico de Riestra incluyó ceder la posesión del balón a River Plate, cortando líneas de pase y aprovechando la titularidad de Juan Fernando Quintero para dificultar la generación de juego rival. “Le dimos que se hagan cargo del partido y nosotros cortar las líneas de pases. Entendimos que iban a tener menos líneas de pase porque Juanfer iba a recibir más atrás”, detalló el técnico.

La identidad de juego de Riestra se mantuvo fiel a las transiciones rápidas y el ataque vertical, según Benítez: “No tener la pelota, lo venimos haciendo durante todo el año: somos un equipo de transiciones rápidas y ataque vertical. Le digo a mis jugadores: ‘Nosotros no podemos tener posesión, esto es rock & roll y tenemos que ir para adelante, rápido’”.

El entrenador subrayó que la resistencia defensiva fue clave, especialmente tras el gol de River Plate: “La clave fue que, después del gol de ellos, seguimos jugando de la misma manera, seguimos con el plan del partido”.

Antes del partido, Marcelo Gallardo felicitó a Benítez por la campaña de Riestra, gesto que el técnico valoró especialmente: “Hablé con Gallardo antes del partido, me vino a felicitar por la campaña que venimos haciendo, eso habla de lo que es Marcelo. Me puso muy contento, siempre viene con un gran respeto. Tengo una gran admiración por él, sus palabras me pusieron muy contento”.