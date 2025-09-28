Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate jugará ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario recibirá al Malevo en el Estadio Más Monumental a partir de las 18:00 horas, en un duelo correspondiente a la 10ª jornada del Torneo Clausura. Pablo Echavarría será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium .

