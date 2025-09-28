Deportes

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate jugará ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará imponerse en el Estadio Monumental para quedar en la cima de la tabla anual. El encuentro comenzará a las 18 y se podrá ver por ESPN Premium

16:00 hsHoy

LA LISTA DE CONVOCADOS QUE PRESENTÓ MARCELO GALLARDO EN RIVER

Los futbolistas que representarán al Millonario en el choque contra Riestra (@RiverPlate)
15:35 hsHoy

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

15:24 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del choque entre River Plate y Deportivo Riestra!

El Millonario recibirá al Malevo en el Estadio Más Monumental a partir de las 18:00 horas, en un duelo correspondiente a la 10ª jornada del Torneo Clausura. Pablo Echavarría será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

River llega al choque luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores (Fotobaires)

