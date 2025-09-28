Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate jugará ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

LA LISTA DE CONVOCADOS QUE PRESENTÓ MARCELO GALLARDO EN RIVER
Posibles formaciones
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del choque entre River Plate y Deportivo Riestra!
El Millonario recibirá al Malevo en el Estadio Más Monumental a partir de las 18:00 horas, en un duelo correspondiente a la 10ª jornada del Torneo Clausura. Pablo Echavarría será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.