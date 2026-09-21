Los hijos de Cindy Crawford: una familia que hizo historia en la industria de la moda

Los hijos de Cindy Crawford consolidaron carreras exitosas en la industria del modelaje y el entretenimiento, pero también tuvieron que lidiar con problemas de salud mental y escrutinio público (Instagram/@presleygerber)

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Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió a los 27 años el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. La noticia se dio a conocer esa misma noche y la causa del fallecimiento no ha sido determinada, a la espera de los resultados de la autopsia.

La muerte del modelo ocurrió después de un período en el que él había hablado de salud mental, ataques de pánico y consumo de sustancias. Su hermana también se había referido públicamente al efecto de esas dificultades en la dinámica familiar.

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El fallecimiento de Presley puso el foco sobre una familia que, durante casi tres décadas, quedó ligada a la moda internacional. Crawford y Gerber tuvieron dos hijos: Presley Walker, el mayor, y Kaia Jordan, la menor. Ambos iniciaron carreras frente a las cámaras, aunque sus recorridos personales y profesionales tomaron caminos distintos.

Cindy Crawford y Rande Gerber, una familia construida sobre una amistad previa

Rande Gerber es un empresario estadounidense conocido en el ámbito de la hospitalidad y los negocios vinculados a bebidas. Su relación con Cindy Crawford comenzó como una amistad, antes de convertirse en pareja.

Ambos se conocieron en la boda del agente de Crawford. En ese momento, la modelo estaba casada con el actor Richard Gere, mientras Gerber mantenía otra relación, según había contado la propia Crawford a Harper’s Bazaar, revista estadounidense de moda.

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Crawford explicó que esa situación les permitió conocerse sin expectativas sentimentales. Tras el divorcio de la modelo y Gere, ocurrido en 1995, ella y Gerber comenzaron a salir.

La pareja se casó en mayo de 1998 en las Bahamas. No se separaron: el quiebre al que suele aludirse en la historia sentimental de Crawford corresponde a su matrimonio anterior con Gere.

Cindy Crawford y Rande Gerber se conocieron en una fiesta mientras la modelo aún tenía una relación con Richard Gere EFE/EPA/PETER FOLEY

Crawford atribuyó la duración del vínculo con Gerber a la amistad que existía entre ambos antes del romance. En declaraciones recogidas por People, revista estadounidense de actualidad, sostuvo que la confianza, el respeto y la capacidad de compartir tiempo a solas fueron parte de la base de su matrimonio.

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El matrimonio tuvo dos hijos y procuró preservar buena parte de su vida familiar de la exposición pública. Aun así, Presley y Kaia crecieron bajo la atención de una industria que conocía de cerca la trayectoria de su madre.

Kaia Gerber, inicio en el modelaje a los 10 años

Kaia Gerber nació el 3 de septiembre de 2001. Fue la segunda hija de Crawford y Rande Gerber, dos años después del nacimiento de Presley.

Su ingreso al mundo de la moda ocurrió temprano. A los 10 años posó para Young Versace, la división infantil de la casa italiana, y esa experiencia anticipó una carrera que luego la llevó a las principales pasarelas.

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Cuatro años más tarde, Kaia protagonizó una campaña para Chrome Hearts y apareció por primera vez en la portada de Vogue. Con el tiempo, trabajó para Omega, YSL Beauty y Marc Jacobs Fragrances.

La modelo también desfiló para marcas de alta costura y compartió producciones con Presley. La relación entre los hermanos fue cercana, según había contado él a People al recordar los viajes y compromisos laborales que podían realizar juntos.

Kaia Gerber debutó en el modelaje a los 10 años REUTERS/Gonzalo Fuentes

Cindy Crawford relató que buscó criar a sus hijos con seguridad y apertura. En un texto publicado en TIME en 2015, sostuvo que los niños nacen sin prejuicios y que su tarea como madre consistía en darles confianza mientras mostraba también sus propias vulnerabilidades.

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La exmodelo volvió sobre esa idea en 2023, cuando explicó a People que no enviaba a Presley y Kaia a una mesa separada para niños durante las reuniones o eventos. Consideraba que esa decisión contribuyó a que ambos pudieran desenvolverse con soltura en diferentes ambientes.

Kaia, por su parte, habló de los privilegios asociados a su origen familiar. “No negaré el privilegio que tengo”, dijo a Elle, revista de moda y estilo, en enero de 2023, al destacar que contar con el consejo de su madre constituía una ventaja.

La modelo también recordó cómo Crawford la preparó para su primer desfile. Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, contó que su madre reunió a la familia para mostrarle videos de modelos que se caían en la pasarela.

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La intención, explicó Kaia, era que pudiera imaginar el peor escenario posible antes de debutar. Esa anécdota reflejó la manera en que Crawford la acompañó en una profesión que ella misma había transitado desde joven.

Actuación y vida personal de Kaia Gerber

Kaia Gerber no limitó su actividad profesional al modelaje. También incursionó en la actuación con participaciones en American Horror Story: Double Feature y American Horror Stories.

Más tarde actuó en las películas Bottoms, estrenada en 2023, y Shell, lanzada en 2024. Su proyecto televisivo más reciente fue The Shards, la serie de Ryan Murphy que debutó en agosto de 2026.

Crawford expresó que se sentía orgullosa de la decisión de su hija de actuar. En el pódcast Tell Me with Ellen Pompeo, recordó que ella había descartado participar en obras escolares porque no estaba segura de sus capacidades, mientras Kaia se animó a hacerlo desde la primaria.

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En el plano personal, Kaia mantuvo una relación de cerca de tres años con Austin Butler, protagonista de Elvis. La pareja se separó a fines de 2024.

Kaia y Presley siempre fueron muy unidos. La modelo reveló lo difícil que fue para la familia que su hermano mayor lidiara con las adicciones Shutterstock

La modelo mantiene actualmente una relación con Lewis Pullman. En paralelo, también debió enfrentar un período complejo en su familia a partir de los problemas que atravesaba su hermano.

Kaia habló de ese proceso en una entrevista con Vogue. “Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nos pone a todos al mismo nivel”, afirmó sobre las adicciones y las dificultades de salud mental de Presley, según reprodujo Infobae.

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La actriz agregó que solía identificarse como la hija que no ocasionaba problemas y que evitaba pedir ayuda. Esa percepción, explicó, surgía de no querer que sus padres tuvieran que enfrentar nuevas preocupaciones.

Presley Gerber, el modelaje y los problemas personales que hizo públicos

Presley Walker Gerber nació el 2 de julio de 1999. Fue el primer hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, y comenzó a trabajar como modelo durante la adolescencia.

El joven desfiló para Moschino a los 16 años. Después participó en campañas y pasarelas de Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega, de acuerdo con información de EFE, agencia de noticias española, publicada por Infobae.

En 2018, Presley protagonizó junto a Cindy Crawford una nueva versión del anuncio de Pepsi que había convertido a su madre en una figura de la publicidad durante el Super Bowl de 1992.

Presley Gerber dio sus primeros pasos en la moda ala edad de 16 años (AFP)

Fuera de su actividad profesional, compartía actividades como surf, básquetbol, ciclismo y snowboard. También participó con Crawford en acciones solidarias vinculadas al Hospital Infantil de Los Ángeles, la Sociedad de Leucemia de Estados Unidos y la Little Star Foundation.

El modelo habló públicamente de la salud mental. En 2023, durante una entrevista para el pódcast Studio 22, afirmó que quería ayudar a otras personas que atravesaran situaciones similares a las que él había vivido.

Presley puso en marcha la iniciativa Mental Health Mondays, orientada a visibilizar esas experiencias. También colaboró con A Sense of Home, una organización de Los Ángeles que trabaja con personas sin hogar, según informó la agencia de modelos DNA Model Management.

En noviembre de 2025, se alejó temporalmente de las redes sociales para atender su salud mental. Un mes después, publicó un video en Instagram en el que habló de ansiedad, ataques de pánico, terrores nocturnos y los medicamentos que utilizaba.

Presley habló abiertamente de sus problemas de salud mental (Instagram/@presleygerber)

En aquel mensaje, que luego fue eliminado, también se refirió a pérdidas personales que habían afectado su estado. No precisó a qué hechos se refería.

Durante mayo, Presley publicó una fotografía junto a su padre mientras practicaban paddleboard. Allí destacó el apoyo que Rande Gerber le había brindado durante los momentos difíciles.

Cindy Crawford respondió a la publicación con el mensaje “Mis chicos”. Su esposo también expresó afecto por su hijo y remarcó el valor del acompañamiento de las personas cercanas en las etapas complejas.

Presley Gerber murió el domingo 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. La familia confirmó el fallecimiento y solicitó privacidad; hasta el momento no se difundieron detalles adicionales sobre la causa de su muerte.