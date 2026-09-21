Netflix lanza el tráiler de ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth presenta su tráiler.

Guardar

Netflix presentó un nuevo tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth, película derivada y continuación de Érase una vez en Hollywood. Brad Pitt vuelve a interpretar al antiguo doble de acción bajo la dirección de David Fincher y con guion de Quentin Tarantino. La historia transcurre en 1977 y llegará al catálogo global de la plataforma el 23 de diciembre de 2026, después de una exhibición exclusiva de dos semanas en salas IMAX.

Cliff Booth cambia las acrobacias por los problemas de Hollywood

La historia ocurre ocho años después de los acontecimientos de 1969 y del enfrentamiento de Cliff con la familia Manson. El personaje ya no trabaja como doble de acción de Rick Dalton y se gana la vida mediante distintas ocupaciones. El adelanto lo muestra como cantinero y la sinopsis agrega que también trabaja como proyeccionista.

PUBLICIDAD

Su tarea principal, sin embargo, es la de fixer o solucionador: una persona contratada para ocuparse de problemas delicados antes de que se vuelvan públicos. Cliff utiliza sus contactos, su experiencia y métodos que pueden quedar fuera de la ley para resolver conflictos vinculados con figuras importantes de Hollywood y con personas menos conocidas del ambiente cinematográfico.

“Asesinato, chantaje, robo, extorsión… Otro verano más en Hollywood. Es 1977, ocho años después de que Cliff Booth (Brad Pitt) se cruzara con la familia Manson en el Hollywood de 1969”, plantea la sinopsis oficial. El relato deja atrás la actividad cotidiana de un doble de riesgo y coloca al protagonista frente a secretos, delitos y encargos relacionados con los estudios.

PUBLICIDAD

El tráiler también introduce a un actor que busca a Cliff porque conoce su relación directa con la muerte. Ese encuentro funciona como una amenaza para el protagonista y conecta sus nuevas actividades con un pasado que nunca quedó completamente cerrado. Las imágenes anticipan violencia, humor negro, robos, chantajes y personajes involucrados en negocios criminales.

Quentin Tarantino escribe y David Fincher toma la dirección

La principal diferencia creativa con la película anterior está detrás de cámara. Tarantino escribió el nuevo largometraje, mientras que Fincher asumió la dirección. El proyecto reúne así al guionista y creador de Cliff Booth con el cineasta que ya trabajó con Pitt en películas como parte de su extensa colaboración profesional, aunque las fuentes no detallan qué tratamiento visual tendrá esta historia.

PUBLICIDAD

Pitt obtuvo un premio Oscar por su interpretación de Cliff en Érase una vez en Hollywood. En aquella película, el personaje acompañaba a Rick Dalton durante el declive de su carrera como actor y se movía por una versión alternativa de Los Ángeles en 1969. La continuación salta hasta finales de los años setenta, con un Cliff que sigue ligado a la industria, pero desde sus zonas más conflictivas.

Timothy Olyphant regresará como James Stacy. El reparto incorpora a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II y Peter Weller, cuyos personajes todavía no fueron detallados en las fuentes. Leonardo DiCaprio, protagonista de la película original como Rick Dalton, no participará del proyecto, aunque manifestó su respaldo a la producción.

PUBLICIDAD

La ausencia de DiCaprio separa esta continuación de la relación laboral y personal que impulsaba buena parte de Érase una vez en Hollywood. El nuevo relato queda concentrado en Cliff y en su transformación de doble de acción a intermediario capaz de ocuparse de asesinatos, extorsiones y otros problemas que sus clientes quieren mantener fuera de la mirada pública.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (Captura de tráiler oficial)

El estreno tendrá una ventana exclusiva en IMAX

El título internacional presentado es The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, traducido como Las nuevas desventuras de Cliff Booth. El nuevo adelanto confirma ese nombre para la película y mantiene a Cliff como figura central, sin la presencia de Rick Dalton en pantalla.

PUBLICIDAD

Las fuentes coinciden en que habrá una exhibición exclusiva de dos semanas en IMAX, pero difieren sobre el día exacto de inicio. Una señala el 25 de noviembre de 2026 y otra ubica el estreno el 27 de noviembre. Ambas fechas sitúan el lanzamiento cinematográfico durante la última semana de ese mes.

La ventana en salas permitirá ver la película antes de su distribución por streaming. Después de esas dos semanas de exclusividad en IMAX, Las nuevas desventuras de Cliff Booth llegará globalmente a Netflix el 23 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD