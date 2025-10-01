Deportes

10 frases de Mascherano tras la dura derrota del Inter Miami: fuerte autocrítica y en qué falló ante Chicago Fire

El entrenador de Las Garzas asumió toda la responsabilidad luego de la caída por 5-3

Guardar
Javier Mascherano habló en conferencia de prensa luego de la derrota del Inter Miami ante Chicago Fire

Luego de la dura derrota como local del Inter Miami 5-3 ante Chicago Fire por la Major League Soccer (MLS), el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano habló en conferencia de prensa y analizó el encuentro disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la Florida.

Primero el DT fue tajante en su análisis, eximió a los futbolistas y se responsabilizó por completo: “Esta derrota es puramente y exclusivamente responsabilidad mía”.

De los errores en defensa, esgrimió: “Fue un partido donde claramente el responsable del planteamiento y de todo lo que nos pasó soy yo. Pensamos un partido y se dio otro totalmente diferente. En el entretiempo buscamos cambiar y eso nos resultó, pero quedamos expuestos y fue una lástima porque tuvimos el control y la posesión.

“No tiene que ver con los nombres y la responsabilidad es mía por el planteamiento en el primer tiempo. Cuando vos tenés que cambiar el planteo en el entretiempo es porque uno pensó algo y terminó siendo todo lo opuesto”, enfatizó.

Javier Mascherano asumió toda la
Javier Mascherano asumió toda la responsabilidad sobre la derrota ante Chicago Fire (Sam Navarro-Imagn Images)

Al ser consultado de si alguno de sus jugadores no entienden su mensaje, respondió: “Si un jugador no comprende lo que uno plantea, es responsabilidad del entrenador por no transmitir de buena manera. La responsabilidad es mía y trataré de mejorar, de poder transmitirles a los jugadores de mejor manera las ideas que tenemos para tratar de evitar estos errores en el futuro”.

Respecto al encuentro de este martes, explicó: “Tuvimos muchas situaciones, no pudimos concretarlas, llegamos al empate y con la euforia de seguir progresando en el campo para que en los últimos 20 minutos generamos chances, pero ellos tuvieron las suyas también. Cuando nos pusimos 3-3 nos quisimos cuidar un poco, pero lamentablemente no lo pudimos aguantar”.

Y agregó: “En el primer tiempo tuvimos un gol en contra de pelota parada antes de los diez minutos y eso cambió todo. Cuando nos pusimos 2-1 no pudimos sostenerlo y en el segundo tiempo nos metieron otros dos goles rápido”.

Mascherano no ocultó su fastidio por el resultado, sin embargo nunca dejó de reconocer que él es el principal responsable. “No suelo venir acá a decir algo que no les digo a los jugadores. No tuvo que ver con los nombres sino con la idea que uno había planteado. Es difícil cuando de parte del entrenador regalás una parte del partido”, sentenció.

Ambos equipos se midieron por la MLS

Pese a la derrota, el equipo está clasificado a los playoffs. Acerca de lo que puede pasar en los mano a mano, manifestó: “Después de una derrota como la de hoy vamos a ver un montón de puntos negativos, pero claramente hay muchas cosas que mejorar. Primero yo, tratando de ayudar a los futbolistas desde el primer minuto. En cuatro días tenemos otro partido muy duro y buscaremos lograr la victoria. En los playoffs, estos detalles por eliminación directa cuestan mucho”.

Sobre el final, a Mascherano le preguntaron para qué está el Inter Miami y sostuvo: “Nosotros vamos partido a partido para terminar en lo más alto de la tabla. Luego vamos a tratar de competir para tratar de ganar el campeonato”.

Por último, el DT argentino reconoció que su equipo fue muy “irregular”, aunque aclaró: “También tuvimos buenos pasajes. Hasta ahora no nos ha alcanzado y tenemos que mirar hacia adelante”.

Inter Miami se ubica tercero en la Conferencia Este con 56 puntos, a 3 de FC Cincinnati y 7 de Philadelphia Union, pero con un partido menos. El equipo de Lionel Messi jugará este sábado por otra fecha de la MLS ante Revolution, el elenco de New England. Nuevamente lo hará como local en el Chase Stadium, a partir de las 20:30, hora de Argentina.

Temas Relacionados

Inter MiamiJavier MascheranoLionel MessiChicago FireMajor League Soccer (MLS)deportes-argentina

Últimas Noticias

El partido de Messi en la derrota del Inter Miami: de su remate al palo al gesto de fastidio ante cada gol de Chicago Fire

La Pulga no ocultó su malestar en el Chase Stadium tras caer 5-3 en un duelo pendiente de la MLS

El partido de Messi en

Los tres “tapados” que evalúa convocar Scaloni para los amistosos de la selección argentina de octubre

El entrenador analiza pruebas de cara a los enfrentamientos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos

Los tres “tapados” que evalúa

Dura derrota de Chile y Paraguay no pudo con Corea del Sur: todos los goles del inicio de la segunda fecha del Mundial Sub 20

Japón venció con autoridad a la Roja en Santiago y lidera el Grupo A. Los guaraníes con segundos en el B. Triunfo de Nueva Zelanda ante Egipto y empate de Ucrania con Panamá

Dura derrota de Chile y

La emotiva arenga del técnico de Riestra antes del histórico triunfo ante River en el Monumental: “Tenemos que ser hormigas”

Gustavo Benítez tuvo encendidas palabras para motivar a sus jugadores y el video se volvió viral

La emotiva arenga del técnico

El Inter Miami de Messi perdió 5-3 contra Chicago Fire y cedió terreno en la lucha por ser el equipo con más puntos en la MLS

Las Garzas mostraron su peor versión y lo pagaron caro ante La Máquina Roja. Esta caída los deja muy complicados para levantar el trofeo Supporter’s Shield al término de la Temporada Regular

El Inter Miami de Messi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Macabro hallazgo en Santa Fe:

Macabro hallazgo en Santa Fe: encontraron restos óseos dentro de una camioneta completamente incendiada

Videos disparando armas, alcohol y un vínculo de “bandido” con su hijo: así se mostraba en redes sociales el papá de Pequeño J

Un alumno de 13 años llevó un arma en la mochila a la escuela en Neuquén

Triple femicidio narco: todos los detalles del caso que ya tiene 9 detenidos, entre ellos a “Pequeño J”

Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
“Pilates, gordo”: lo que le

“Pilates, gordo”: lo que le dijo la mamá al Dibu tras su gloriosa atajada

EEUU y Panamá llevarán a cabo maniobras militares conjuntas en medio del cerco naval contra el régimen de Maduro

Esther Duflo, Premio Nobel: “Hay que pensar en los economistas como plomeros calificados”

Descubren 7 nuevas especies de flores silvestres en el suroeste australiano

Científicos descubren el punto débil de bacterias resistentes, un avance que revoluciona la lucha contra infecciones graves

TELESHOW
La explosiva versión sobre Julieta

La explosiva versión sobre Julieta Poggio y Martín Salwe después del Martín Fierro: “Pasaron toda la noche juntos”

Un participante ganó en Los 8 escalones y emocionó al contar el destino de su premio: “Mi hija tiene parálisis cerebral”

Eva Bargiela se enfureció por los comentarios maliciosos que recibe en su embarazo: “No te toques más la cara”

Michael Bublé celebró la deslumbrante aparición de Luisana Lopilato en la pasarela de París: “No podría estar más orgulloso”

El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: “¡Basta! ¡Es un montón!”