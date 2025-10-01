10 frases de Mascherano tras la dura derrota del Inter Miami: fuerte autocrítica y en qué falló ante Chicago Fire

Javier Mascherano habló en conferencia de prensa luego de la derrota del Inter Miami ante Chicago Fire

Luego de la dura derrota como local del Inter Miami 5-3 ante Chicago Fire por la Major League Soccer (MLS), el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano habló en conferencia de prensa y analizó el encuentro disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, la Florida.

Primero el DT fue tajante en su análisis, eximió a los futbolistas y se responsabilizó por completo: “Esta derrota es puramente y exclusivamente responsabilidad mía”.

De los errores en defensa, esgrimió: “Fue un partido donde claramente el responsable del planteamiento y de todo lo que nos pasó soy yo. Pensamos un partido y se dio otro totalmente diferente. En el entretiempo buscamos cambiar y eso nos resultó, pero quedamos expuestos y fue una lástima porque tuvimos el control y la posesión.

“No tiene que ver con los nombres y la responsabilidad es mía por el planteamiento en el primer tiempo. Cuando vos tenés que cambiar el planteo en el entretiempo es porque uno pensó algo y terminó siendo todo lo opuesto”, enfatizó.

Javier Mascherano asumió toda la responsabilidad sobre la derrota ante Chicago Fire (Sam Navarro-Imagn Images)

Al ser consultado de si alguno de sus jugadores no entienden su mensaje, respondió: “Si un jugador no comprende lo que uno plantea, es responsabilidad del entrenador por no transmitir de buena manera. La responsabilidad es mía y trataré de mejorar, de poder transmitirles a los jugadores de mejor manera las ideas que tenemos para tratar de evitar estos errores en el futuro”.

Respecto al encuentro de este martes, explicó: “Tuvimos muchas situaciones, no pudimos concretarlas, llegamos al empate y con la euforia de seguir progresando en el campo para que en los últimos 20 minutos generamos chances, pero ellos tuvieron las suyas también. Cuando nos pusimos 3-3 nos quisimos cuidar un poco, pero lamentablemente no lo pudimos aguantar”.

Y agregó: “En el primer tiempo tuvimos un gol en contra de pelota parada antes de los diez minutos y eso cambió todo. Cuando nos pusimos 2-1 no pudimos sostenerlo y en el segundo tiempo nos metieron otros dos goles rápido”.

Mascherano no ocultó su fastidio por el resultado, sin embargo nunca dejó de reconocer que él es el principal responsable. “No suelo venir acá a decir algo que no les digo a los jugadores. No tuvo que ver con los nombres sino con la idea que uno había planteado. Es difícil cuando de parte del entrenador regalás una parte del partido”, sentenció.

Ambos equipos se midieron por la MLS

Pese a la derrota, el equipo está clasificado a los playoffs. Acerca de lo que puede pasar en los mano a mano, manifestó: “Después de una derrota como la de hoy vamos a ver un montón de puntos negativos, pero claramente hay muchas cosas que mejorar. Primero yo, tratando de ayudar a los futbolistas desde el primer minuto. En cuatro días tenemos otro partido muy duro y buscaremos lograr la victoria. En los playoffs, estos detalles por eliminación directa cuestan mucho”.

Sobre el final, a Mascherano le preguntaron para qué está el Inter Miami y sostuvo: “Nosotros vamos partido a partido para terminar en lo más alto de la tabla. Luego vamos a tratar de competir para tratar de ganar el campeonato”.

Por último, el DT argentino reconoció que su equipo fue muy “irregular”, aunque aclaró: “También tuvimos buenos pasajes. Hasta ahora no nos ha alcanzado y tenemos que mirar hacia adelante”.

Inter Miami se ubica tercero en la Conferencia Este con 56 puntos, a 3 de FC Cincinnati y 7 de Philadelphia Union, pero con un partido menos. El equipo de Lionel Messi jugará este sábado por otra fecha de la MLS ante Revolution, el elenco de New England. Nuevamente lo hará como local en el Chase Stadium, a partir de las 20:30, hora de Argentina.