El Inter Miami de Lionel Messi se mide ante Chicago Fire por la MLS: hora, TV y formaciones

Messi es el top scorer de la MLS, con 24 goles (Mandatory Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images(

Inter Miami y Chicago Fire se miden en un duelo clave en la MLS, que tiene como figura central a Lionel Messi, máximo goleador del equipo. El partido se disputará este martes a las 20:30 (hora de Argentina) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, y representa una oportunidad para que el conjunto dirigido por Javier Mascherano consolide su posición en la tabla y mantenga la presión por el primer puesto de la fase regular.

El contexto de este encuentro adquiere relevancia por varios factores. Inter Miami ya aseguró su clasificación a los playoffs de la liga estadounidense, un logro que permite al equipo enfocarse en nuevos objetivos inmediatos, como la conquista del Supporters’ Shield, el trofeo que premia al mejor equipo de la temporada regular y que Las Garzas ya alzaron en 2024. La posible presencia de Messi en el once titular genera altas expectativas, ya que el astro argentino viene de disputar el partido completo ante Toronto FC, donde el equipo igualó 1-1 en Canadá, según ambas fuentes.

El presente de Inter Miami muestra una racha positiva: el equipo sumó diez de los últimos doce puntos en juego, lo que le permitió sellar su boleto a la postemporada. Sin embargo, la ambición del plantel va más allá de la simple clasificación. dado que el conjunto de Mascherano busca quedarse con el primer lugar de la conferencia, lo que le otorgaría ventajas en las instancias decisivas. El empate reciente ante Toronto FC no frenó el impulso de Las Garzas, que ahora se preparan para un nuevo desafío ante un rival directo en la lucha por avanzar de fase.

En este escenario, el papel de Lionel Messi resulta determinante. El capitán argentino, que no logró marcar en el último encuentro, intentará reencontrarse con el gol para afianzarse como máximo artillero de la temporada. El delantero, de 38 años, acumula 24 goles en 24 partidos, una cifra que lo posiciona como la principal carta ofensiva del equipo y mantiene la atención de los aficionados y la prensa internacional. Se espera que Messi continúe sumando minutos en este tramo final de la fase regular, donde cada punto puede ser decisivo.

Por su parte, Chicago Fire llega motivado tras vencer 2-0 a Columbus Crew, resultado que le permitió afirmarse en la zona de play-in, la instancia previa a los playoffs. El equipo visitante se juega mucho en este cruce, ya que necesita sumar para asegurar su presencia en la postemporada. Este contexto convierte el partido en un duelo de alto voltaje, con ambos equipos persiguiendo objetivos concretos en la recta final del campeonato.

Con la clasificación asegurada, Inter Miami apunta a cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla, con el objetivo de obtener una posición de privilegio para los cruces directos que definirán al campeón de la liga.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Chicago Fire: Christopher Brady; Joel Waterman, Jack Elliott, Samuel Rogers, Jonathan Bamba; André Franco, Dje D Avilla, Philip Zinckernagel; Leonardo Barroso, Hugo Cuypers y Andrew Gutman. DT: Gregg Berhalter.

Estadio: Chase Stadium

Hora: 20:30 (hora argentina) y 19.30 (hora local).

TV: Apple TV

