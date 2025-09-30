Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi se mide ante Chicago Fire por la MLS: hora, TV y formaciones

Tras garantizarse un lugar en los playoffs, el conjunto rosa va por otro objetivo: el trofeo Supporter’s Shield

Guardar
Messi es el top scorer
Messi es el top scorer de la MLS, con 24 goles (Mandatory Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images(

Inter Miami y Chicago Fire se miden en un duelo clave en la MLS, que tiene como figura central a Lionel Messi, máximo goleador del equipo. El partido se disputará este martes a las 20:30 (hora de Argentina) en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, y representa una oportunidad para que el conjunto dirigido por Javier Mascherano consolide su posición en la tabla y mantenga la presión por el primer puesto de la fase regular.

El contexto de este encuentro adquiere relevancia por varios factores. Inter Miami ya aseguró su clasificación a los playoffs de la liga estadounidense, un logro que permite al equipo enfocarse en nuevos objetivos inmediatos, como la conquista del Supporters’ Shield, el trofeo que premia al mejor equipo de la temporada regular y que Las Garzas ya alzaron en 2024. La posible presencia de Messi en el once titular genera altas expectativas, ya que el astro argentino viene de disputar el partido completo ante Toronto FC, donde el equipo igualó 1-1 en Canadá, según ambas fuentes.

El presente de Inter Miami muestra una racha positiva: el equipo sumó diez de los últimos doce puntos en juego, lo que le permitió sellar su boleto a la postemporada. Sin embargo, la ambición del plantel va más allá de la simple clasificación. dado que el conjunto de Mascherano busca quedarse con el primer lugar de la conferencia, lo que le otorgaría ventajas en las instancias decisivas. El empate reciente ante Toronto FC no frenó el impulso de Las Garzas, que ahora se preparan para un nuevo desafío ante un rival directo en la lucha por avanzar de fase.

En este escenario, el papel de Lionel Messi resulta determinante. El capitán argentino, que no logró marcar en el último encuentro, intentará reencontrarse con el gol para afianzarse como máximo artillero de la temporada. El delantero, de 38 años, acumula 24 goles en 24 partidos, una cifra que lo posiciona como la principal carta ofensiva del equipo y mantiene la atención de los aficionados y la prensa internacional. Se espera que Messi continúe sumando minutos en este tramo final de la fase regular, donde cada punto puede ser decisivo.

Por su parte, Chicago Fire llega motivado tras vencer 2-0 a Columbus Crew, resultado que le permitió afirmarse en la zona de play-in, la instancia previa a los playoffs. El equipo visitante se juega mucho en este cruce, ya que necesita sumar para asegurar su presencia en la postemporada. Este contexto convierte el partido en un duelo de alto voltaje, con ambos equipos persiguiendo objetivos concretos en la recta final del campeonato.

Con la clasificación asegurada, Inter Miami apunta a cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla, con el objetivo de obtener una posición de privilegio para los cruces directos que definirán al campeón de la liga.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Chicago Fire: Christopher Brady; Joel Waterman, Jack Elliott, Samuel Rogers, Jonathan Bamba; André Franco, Dje D Avilla, Philip Zinckernagel; Leonardo Barroso, Hugo Cuypers y Andrew Gutman. DT: Gregg Berhalter.

Estadio: Chase Stadium

Hora: 20:30 (hora argentina) y 19.30 (hora local).

TV: Apple TV

TABLA DE POSICIONES

Temas Relacionados

deportes-internacionalInter MiamiChicago FireMLSdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con Franco Mastantuono de titular, el Real Madrid le gana al Kairat Almaty por la Champions League

Tras la caída contra el Atlético de Madrid, el Merengue se levanta en Kazajistán con tantos de Kylian Mbappé. Por ESPN y Disney+

Con Franco Mastantuono de titular,

La avivada de Franco Mastantuono que terminó en penal y le dio el primer gol al Real Madrid en Kazajistán por la Champions League

El argentino de 18 años sufrió la falta que luego significó el 1-0 del Merengue ante Kairat Almaty

La avivada de Franco Mastantuono

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez y el Cholo Simeone va por su primer triunfo en la Champions ante Eintracht Frankfurt

El Colchonero debutó con una derrota frente al Liverpool en Anfield y quiere recuperarse para no ceder terreno en la Fase Liga del torneo más codiciado de Europa. El conjunto alemán viene de golear 5-1 al Galatasaray

El Atlético de Madrid de

La Fórmula 1 analizó a los cuatro candidatos a ocupar las butacas vacantes en los dos equipos de Red Bull durante 2026

Con Max Verstappen como principal figura, el sitio oficial de la Máxima puso a Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad como los postulantes tanto en Red Bull como en RB

La Fórmula 1 analizó a

Julián Álvarez, el sueño de Laporta para Barcelona: la millonaria inversión que debería hacer para sacarlo de Atlético Madrid

El delantero argentino es un viejo anhelo del presidente azulgrana. El futbolista tiene contrato con el conjunto colchonero hasta 2030

Julián Álvarez, el sueño de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Cámara de Casación confirmó

La Cámara de Casación confirmó la condena contra dos personas por explotación sexual en Tucumán

Licencia Nacional de Conducir: hasta qué edad se puede obtener y qué plazo de vigencia tiene

Triple femicidio narco: el fiscal Arribas indaga a Víctor Sotacuro y a su sobrina Florencia Ibañez

Rosario: una suboficial usó la pistola Taser por primera vez para reducir a una agresora

“Nos lleva al abismo”: Provincias Unidas hizo un duro diagnóstico sobre la gestión de Milei con un discurso antipolarización

INFOBAE AMÉRICA
El embajador sudafricano en Francia

El embajador sudafricano en Francia fue hallado muerto en un hotel de París

Les robó a los padres y fue preso pero terminó dirigiendo la policía: el hombre que inspiró una novela que debería ser obligatoria

El escándalo de espionaje que sacude a la extrema derecha alemana: condenaron al ex asesor de un eurodiputado de Afd por espiar para China

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas

La ONU exigió al régimen talibán restablecer el acceso a internet en Afganistán tras un corte sin precedentes

TELESHOW
Wanda Nara se fue del

Wanda Nara se fue del hotel de los Martín Fierro con Martín Migueles

Internaron a la madre de Claudio Peluca Brusca por una neumonía bilateral: su estado es delicado

El romántico ida y vuelta de Maxi López y Daniela Christiansson a la distancia: “Cada día falta menos”

Wanda Nara volvió a publicar una foto íntima para celebrar el Martín Fierro: “Hermosa mañana”

El divertido cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2025: “Mostrá el video”