Deportes

La agresión que sufrió Enzo Fernández en Chelsea-Benfica por la Champions: el gesto de Mourinho para protegerlo

Los hinchas del club portugués le lanzaron proyectiles al argentino y el entrenador rival se acercó para calmar a los violentos

Chelsea ganó un partido clave 1-0 ante Benfica en Londres que le permitió sumar sus primeros tres puntos en la Champions League transcurridas dos fechas. En el marco de un partido intenso y ajustado en el marcador, se dio una situación insólita en el estadio de Stamford Bridge con Enzo Fernández y los simpatizantes del cuadro portugués que se encontraban agrupados en la parte baja y más cercana al campo de juego.

Se jugaban 39 minutos del primer tiempo cuando el capitán de los Blues se disponía a ejecutar un tiro de esquina desde el sector izquierdo. El mediocampista campeón del mundo no pudo patear el córner tranquilo, ya que los fanáticos de las Águilas le lanzaron proyectiles, además de insultarlo. De inmediato, José Mourinho, entrenador del Benfica, se dirigió en dirección a la tribuna visitante para apaciguar la situación, pidiendo calma con sus manos. Los inadaptados lograron calmarse y el partido continuó con normalidad.

Lo llamativo de la situación es que Enzo Fernández tuvo un destacado paso por el club de Portugal, donde disputó 29 partidos oficiales, con 4 goles, 7 asistencias y un título de liga en 2023. El oriundo de San Martín había llegado al Benfica en junio de 2022 desde River Plate a cambio de 18 millones de euros (unos 21 millones de dólares) por el 75% del pase. Tras un brillante Mundial en Qatar con la selección argentina, el jugador de 24 años fue transferido al Chelsea en 121 millones de euros (casi 142 millones de dólares), convirtiéndose así en la compra más cara de la institución inglesa y quinto en la historia del fútbol. Es decir que la transferencia le dejó una ganancia magnífica al cuadro luso.

En cuanto al partido, el Chelsea -además de Enzo tuvo como titulares a los argentinos Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte- se puso en ventaja a los 18 minutos de juego con un gol en contra del colombiano Richard Ríos, quien intentó despejar un centro de Garnacho y terminó venciendo al arquero Anatoliy Trubin. Esa acción marcó el único tanto de la noche inglesa y dejó preocupado al Benfica de cara al futuro. Los de Mourinho tuvieron presencia argentina con Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea.

Para los dirigidos por Enzo Maresca, este triunfo resultó muy valioso luego de su comienzo esquivo en la Champions con la caída 3-1 en Alemania ante el Bayern Múnich. Además, en su última presentación por la Premier League, los Blues cayeron como locales por el mismo marcador, pero ante el Brighton. En la vereda de enfrente, el Benfica, que marcha tercero en la Primeira Liga portuguesa, arrastraba una durísima derrota en la Liga de Campeones como local 3-2 ante el Qarabag, luego de comenzar ganando el partido 2-0. Las Águilas siguen sin poder sumar en la competencia continental.

En lo que respecta a los próximos compromisos de ambos equipos en el torneo más trascendente de Europa, Chelsea será nuevamente local ante Ajax el miércoles 22 de octubre por la tercera fecha. En tanto que Benfica volverá a Inglaterra el martes 21 para visitar al Newcastle United.

