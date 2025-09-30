El Atlético de Madrid de Julián Álvarez y el Cholo Simeone va por su primer triunfo en la Champions ante Eintracht Frankfurt

El Colchonero recibe al conjunto alemán en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido en el que los de Diego Pablo Simeone buscan trasladar la euforia tras golear en el derby madrileño al Real Madrid 5 a 2 a la competición continental para lograr sus primeros tres puntos después de la derrota en Anfield ante el Liverpool en su debut.

Bienvenidos al minuto a minuto del Atlético de Madrid frente al Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions League

El Atlético de Madrid saldrá a la cancha con su uniforme tradicional, mientras que el Eintracht Frankfurt lucirá su indumentaria alternativa.

La Araña viene de anotar un doblete en el derby madrileño frente al Real Madrid y un hat-trick en el duelo anterior por La Liga ante el Rayo Vallecano. El ex Manchester City suma cinco goles en sus últimos dos partidos.

El arquero brasileño Kauã Santos saluda al público visitante que llegó desde Alemania para apoyar al Eintracht Frankfurt

El Atlético de Madrid quiere continuar con la buena racha como local ante los equipos alemanes, dado que sólo ha caído en 3 de los 26 compromisos que ha disputado ante representativos de ese país.

