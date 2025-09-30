El Chelsea de Enzo Fernández jugará ante el Benfica de Otamendi en un jornada con gran presencia argentina: la agenda de la Champions League

La Champions League continúa con nueve partidos que corresponden a la segunda fecha de la primera fase. Los ocho equipos que encabecen esta etapa de liga accederán directamente a los octavos de final, mientras que los 16 siguientes competirán en una ronda de playoffs para definir los últimos clasificados a la instancia eliminatoria.
El Real Madrid, que en su debut superó al Marsella por 2-1, jugará en Kazajistán ante el Kairat, que perdió su primer partido frente al Sporting de Lisboa por 4-1. También el Chelsea, con Enzo Fernández, enfrentará al Benfica, donde juega Nicolás Otamendi, y el Liverpool, con Alexis Mac Allister, tendrá como rival al Galatasaray, equipo de Mauro Icardi.
En esta misma jornada, Inter, Atlético de Madrid, Bayern y Tottenham se medirán ante Slavia Praga, Frankfurt, Pafos y Bodo Glimt, respectivamente. En esta etapa los equipos buscan asegurarse el triunfo y una diferencia de gol favorable para posicionarse en lo más alto de sus grupos, lo que puede ser decisivo para jugar como local en los duelos eliminatorios.
Todos los partidos de la jornada
Kairat vs Real Madrid
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN
Estadio: Ortalyq stadıon
Atalanta vs Club Brujas
Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / Fox Sports
Estadio: Gewiss Stadium
Marsella vs Ajax
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: Disney +
Estadio: Estadio Velodrome
Inter vs Slavia Praga
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / Fox Sports 2
Estadio: San Siro
Chelsea vs Benfica
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / Fox Sports
Estadio: Stamford Bridge
Galatasaray vs Liverpool
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN 2
Estadio: RAMS Park
Pafos vs Bayern Múnich
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN 3
Estadio: Alphamega Stadium
Bodo Glimt vs Tottenham
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN 4
Estadio: Aspmyra Stadion
Atlético Madrid vs Frankfurt:
Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
TV: DGO / Disney + / ESPN
Estadio: Wanda Metropolitano