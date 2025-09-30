Deportes

El Chelsea de Enzo Fernández jugará ante el Benfica de Otamendi en un jornada con gran presencia argentina: la agenda de la Champions League

La segunda fecha de la primera fase contará con varios futbolistas argentinos en acción

La Champions League continúa con nueve partidos que corresponden a la segunda fecha de la primera fase. Los ocho equipos que encabecen esta etapa de liga accederán directamente a los octavos de final, mientras que los 16 siguientes competirán en una ronda de playoffs para definir los últimos clasificados a la instancia eliminatoria.

El Real Madrid, que en su debut superó al Marsella por 2-1, jugará en Kazajistán ante el Kairat, que perdió su primer partido frente al Sporting de Lisboa por 4-1. También el Chelsea, con Enzo Fernández, enfrentará al Benfica, donde juega Nicolás Otamendi, y el Liverpool, con Alexis Mac Allister, tendrá como rival al Galatasaray, equipo de Mauro Icardi.

En esta misma jornada, Inter, Atlético de Madrid, Bayern y Tottenham se medirán ante Slavia Praga, Frankfurt, Pafos y Bodo Glimt, respectivamente. En esta etapa los equipos buscan asegurarse el triunfo y una diferencia de gol favorable para posicionarse en lo más alto de sus grupos, lo que puede ser decisivo para jugar como local en los duelos eliminatorios.

Todos los partidos de la jornada

Kairat vs Real Madrid

Real Madrid visita al Kairat
Real Madrid visita al Kairat

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN

Estadio: Ortalyq stadıon

Atalanta vs Club Brujas

Atalanta recibe al Brujas (Reuters)
Atalanta recibe al Brujas (Reuters)

Hora: 10.45 Ciudad de México / 11.45 Perú, Colombia y Ecuador / 12.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 13.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / Fox Sports

Estadio: Gewiss Stadium

Marsella vs Ajax

Marsella buscará una victoria frente
Marsella buscará una victoria frente al Ajax (AP)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Disney +

Estadio: Estadio Velodrome

Inter vs Slavia Praga

El Inter quiere los tres
El Inter quiere los tres puntos (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / Fox Sports 2

Estadio: San Siro

Chelsea vs Benfica

Chelsea se enfrentará al Benfica
Chelsea se enfrentará al Benfica (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / Fox Sports

Estadio: Stamford Bridge

Galatasaray vs Liverpool

Galatasaray buscará una victoria en
Galatasaray buscará una victoria en la segunda fecha (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN 2

Estadio: RAMS Park

Pafos vs Bayern Múnich

Bayern Munich va en búsqueda
Bayern Munich va en búsqueda de un triunfo de visitante (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN 3

Estadio: Alphamega Stadium

Bodo Glimt vs Tottenham

Tottenham se mide al Bodo
Tottenham se mide al Bodo Glimt (Reuters)

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN 4

Estadio: Aspmyra Stadion

Atlético Madrid vs Frankfurt:

El Aleti quiere un triunfo
El Aleti quiere un triunfo de local

Hora: 13.00 Ciudad de México / 14.00 Perú, Colombia y Ecuador / 15.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 16.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: DGO / Disney + / ESPN

Estadio: Wanda Metropolitano

