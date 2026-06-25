Economía

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 25 de junio de 2026

El organismo previsional deposita los haberes de junio junto con la primera cuota del sueldo anual complementario a quienes integran este tramo, según el calendario oficial definido por la terminación del documento

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anses y jubilados
ANSES paga hoy, jueves 25 de junio de 2026, a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 4 y 5 (ANSES)

En este jueves 25 de junio de 2026, miles de beneficiarios del sistema de seguridad social argentino están atentos al calendario oficial para conocer si les corresponde cobrar alguna de las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El cronograma de pagos, que se determina por la terminación del DNI de cada titular y contempla feriados nacionales, organiza la distribución de haberes, asignaciones y bonos extraordinarios para jubilados, pensionados y titulares de planes sociales en todo el país.

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La fecha de cobro es clave este mes, ya que junio incluye el pago del medio aguinaldo, un adicional que eleva significativamente el ingreso de quienes están alcanzados por las diferentes prestaciones previsionales y sociales.

Quiénes cobran hoy, 25 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy, cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 4 y 5. Este grupo accede al pago de sus haberes de junio junto con el medio aguinaldo, conforme a las fechas establecidas por el organismo previsional.

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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El 22 de junio inició el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Continúa habilitado el cobro para todas las terminaciones de DNI. El período para acceder a este beneficio comenzó el 8 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Junio incluye el medio aguinaldo, un adicional que se suma a las prestaciones previsionales y sociales administradas por ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desempleo Plan 1

Quienes forman parte del Plan de Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 8 o 9 acceden hoy a su prestación. El sistema de cobros escalonado busca agilizar el acceso y minimizar las demoras en los canales presenciales y electrónicos.

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

La AUH y la AUE llegan a $144.932, mientras que las Asignaciones Familiares SUAF y las APU de ANSES varían según ingresos y tipo de prestación (REUTERS/Agustin Marcarian)
La AUH y la AUE llegan a $144.932, mientras que las Asignaciones Familiares SUAF y las APU de ANSES varían según ingresos y tipo de prestación (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

  • Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
  • Por Matrimonio, asciende a $126.489;
  • Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.

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