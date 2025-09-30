Deportes

El show de Lautaro Martínez en la goleada del Inter por la Champions: del blooper en el primer tanto a su doblete que hizo historia

El Neroazzurro venció 3 a 0 a Slavia Praga, con dos goles del Toro y el restante de Dumfries

Lautaro Martínez, capitán y goleador
Lautaro Martínez, capitán y goleador del Inter de Milán, aplaude a los fans después de ser sustituido frente a Slavia Praga por la Champions League (REUTERS/JenniferLorenzini)

El Inter de Milán consolidó su posición en la UEFA Champions League 2025-26 al imponerse con autoridad sobre el Slavia Praga en el Estadio Giuseppe Meazza, donde un estadio repleto fue testigo de la destacada actuación de Lautaro Martínez, quien marcó dos goles y reafirmó su protagonismo en el máximo torneo europeo de clubes.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, se presentó como una oportunidad para que el conjunto italiano sumara su segunda victoria consecutiva en la competición. El Inter de Milán llegó a este compromiso tras vencer 2-0 al Ajax en su debut, resultado que le permitió escalar hasta la tercera posición de la clasificación general con 6 puntos. Por su parte, el Slavia Praga había iniciado su andadura en el torneo con un empate 2-2 frente al F.K. Bodø/Glimt, situándose en el puesto 26 con apenas 1 punto.

*El “regalo” del arquero de Slavia Praga para que Lautaro Martínez anote el primero.

La presencia de Lautaro Martínez fue determinante desde el inicio. El delantero argentino abrió el marcador tras aprovechar un insólito error del arquero Jindřich Staněk, quien le entregó el balón en el área chica. Un verdadero regalo del guardameta checo, que le permitió al argentino anotar el primer tanto del partido y encaminar la victoria de su equipo.

Este tanto pasó a la historia del Neroazzurro, y así lo reflejó el cuadro italiano en sus redes sociales: “Lautaro Martínez es el primer jugador en la historia del Inter en marcar en siete campañas diferentes de Champions League”. A nivel general, el delantero argentino igualó dicha marca que solo ostentaban Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El gol histórico de Lautaro
El gol histórico de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter de Milán frente a Slavia Praga por la Champions League

El desarrollo del encuentro mostró la superioridad del conjunto dirigido por Simone Inzaghi. El Inter de Milán amplió la ventaja en el minuto 34, cuando Denzel Dumfries marcó el segundo gol tras una asistencia de Marcus Thuram. La presión ofensiva del equipo local se mantuvo constante, y en el minuto 65, Lautaro Martínez volvió a aparecer en el área rival para firmar su doblete, esta vez asistido por Alessandro Bastoni.

*El segundo tanto del Toro con el que cerró la goleada del Inter de Milán por 3-0.

Lautaro Martínez suma 340 partidos, 155 goles y 51 asistencias con el Inter de Italia. En el arranque de la temporada, tras superar problemas musculares y algunas ausencias en los primeros partidos, el delantero anotó 6 goles en 9 duelos, incluyendo actuaciones en la liga italiana, el Mundial de Clubes de Estados Unidos y la Champions League.

Con este resultado, el Inter de Milán se afianza como uno de los favoritos en su grupo, sumando 6 puntos en dos jornadas y mostrando un rendimiento sólido tanto en defensa como en ataque. El Slavia Praga, en cambio, deberá buscar su primera victoria en la próxima fecha para mantener sus aspiraciones en la competición.

Artículo en desarrollo...

