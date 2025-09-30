Tras la derrota en el clásico, el Real Madrid de Franco Mastantuono jugará ante Kairat Almaty por Champions League: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+
13.45 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
12.45 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
11.45 Ecuador, Colombia y Perú
10.45 México
El Merengue arriba golpeado, luego de perder su invicto nada más ni nada menos que ante su clásico rival Atlético de Madrid, lo que provocó que cedan la cima de La Liga ante Barcelona. En el plano internacional comenzaron su travesía con una victoria por 2-1 ante Olympique Marsella.
Los Kazajos son una de las Cenicientas de la competencia y buscarán dar el golpe ante el Real Madrid, el máximo ganador de esta competencia tras comenzar su camino con una derrota por 4-1 ante Sporting Lisboa. El fin de semana ganaron 3-1 ante Zhenis por el torneo local (figuran segundos, a un punto del Astana)
Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mrynskiy, Monteiro, Gromyko; Satpaev.
Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Valverde, Camavinga; Mastantuono, Bellingham, Rodrygo; Mbappé.
El conjunto de Kazajistán y el Merengue se verán las caras este martes 30 de septiembre, desde las 13.45, en el estadio Ortalyq stadıon. El árbitro principal será Marco Guido, mientras que sus asistentes serán Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti. El encargado del VAR será Marco Di Bello y el del AVAR será Aleandro Di Paolo.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Kairat Almaty y Real Madrid, correspondiente a la fecha 2 de la fase regular de la Champions League.