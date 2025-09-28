Tras la derrota de River y el empate en Avellaneda, así quedaron las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

Angel Di María en acción en el duelo entre Gimnasia y Rosario Central, en La Plata (Fotobaires)

Se inició la décima fecha del Torneo Clausura y, a falta de seis jornadas para el final de la fase regular, los equipos se van perfilando en las clasificaciones para los playoffs, las copas internacionales y la permanencia en la Liga Profesional.

La jornada comenzó el viernes con dos empates. En el sur bonaerense, Banfield y Unión de Santa Fe igualaron sin goles. Este resultado le permitió al Tatengue quedar transitoriamente como único líder de la Zona A, con 17 puntos, a la espera del resto de los partidos. En Vicente López, Platense rescató un punto en el final del partido (2-2) ante San Martín de San Juan, que continúa en puestos de descenso, quedando a una unidad de Talleres de Córdoba en la Tabla Anual.

Por su parte, Tigre se hizo fuerte en Santiago del Estero y venció 1-0 a Central Córdoba. El Matador quedó cuarto en la Zona A, con 15 puntos, y en la tabla acumulada alcanzó las 42 unidades, en puestos de Copa Sudamericana. El Ferroviario podría perder su puesto de clasificación a playoff si se dan algunos resultados.

En el sábado, Rosario Central, con gol de Ángel Di María, venció 3-0 en La Plata a Gimnasia y no solo se acomodó en puestos de playoffs en la Zona B, sino que también quedó como líder en la Tabla Anual. En Mar del Plata, Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Aldosivi, que continúa en puestos de descenso. El Bicho trepó al tercer lugar en la acumulada, ingresando al repechaje de la Libertadores 2026. Además, en el Bajo Flores, San Lorenzo superó 2-0 a Godoy Cruz y quedó con 43 unidades en puestos de Copa Sudamericana 2026.

Milton Giménez no pudo ante el Beto Bologna (Fotobaires)

En Florencio Varela, Boca Juniors perdió 2-1 en el cierre del encuentro ante Defensa y Justicia y quedó relegado de los puestos de clasificación a Copa Libertadores 2026 (está con los mismos puntos que Argentinos, pero tiene un gol menos de diferencia). El Halcón, en tanto, llegó a los 15 puntos en la Zona A, superó al Xeneize y trepó al tercer puesto. En Córdoba, Talleres derrotó 1-0 a Sarmiento y se alejó de sus perseguidores por la permanencia en la tabla acumulada.

Los otros cruces destacados se dieron este domingo con el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. En el Cilindro, fue un empate 0 a 0 que no los benefició a ninguno. La Academia continúa fuera de la zona de playoffs como de la zona de Copa Sudamericana vía Tabla Anual.

En tanto, en el Monumental, River Plate cayó 2-1 con el líder de la Zona B, Deportivo Riestra. El Millonario, que viene de quedar eliminado en la Copa Libertadores, no pudo recuperarse con un triunfo que le hubiera brindado el liderazgo de su grupo. El Malevo, por su parte, le sacó cuatro puntos de diferencia a los de Núñez y quedó a solo una unidad de la zona de repechaje a la Copa Libertadores.

En lo que respecta a las carreras hacia las copas internacionales del año próximo, hay que decir que los clasificados a esta hora a la Libertadores serían Platense (campeón del Apertura), Rosario Central, River y Argentinos Juniors (primeros tres de la tabla anual). A estos se les agregarían el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, rumbo a la Sudamericana 2026 están Boca, Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Huracán. Y, en cuanto al descenso, los dos más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, ya que ambos figuran como el peor promedio y también últimos en la Anual (desciende uno de cada tabla).

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA Y RESULTADOS DE LA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

Platense 2–2 San Martín de San Juan (Zona B)

Banfield 0-0 Unión de Santa Fe (Zona A)

Central Córdoba 0-1 Tigre

Sábado 27/9

Gimnasia 0-3 Rosario Central (Zona B)

Aldosivi 0-2 Argentinos Juniors (Zona A)

San Lorenzo 2-0 Godoy Cruz (Zona B)