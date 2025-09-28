Deportes

Tras la derrota de River y el empate en Avellaneda, así quedaron las tablas del Clausura, la clasificación a las copas y el descenso

Deportivo Riestra hizo historia al ganar 2-1 en el Monumental y se afirmó en la cima de la Zona A. En tanto, Racing e Independiente no salieron del 0-0

Guardar
Angel Di María en acción
Angel Di María en acción en el duelo entre Gimnasia y Rosario Central, en La Plata (Fotobaires)

Se inició la décima fecha del Torneo Clausura y, a falta de seis jornadas para el final de la fase regular, los equipos se van perfilando en las clasificaciones para los playoffs, las copas internacionales y la permanencia en la Liga Profesional.

La jornada comenzó el viernes con dos empates. En el sur bonaerense, Banfield y Unión de Santa Fe igualaron sin goles. Este resultado le permitió al Tatengue quedar transitoriamente como único líder de la Zona A, con 17 puntos, a la espera del resto de los partidos. En Vicente López, Platense rescató un punto en el final del partido (2-2) ante San Martín de San Juan, que continúa en puestos de descenso, quedando a una unidad de Talleres de Córdoba en la Tabla Anual.

Por su parte, Tigre se hizo fuerte en Santiago del Estero y venció 1-0 a Central Córdoba. El Matador quedó cuarto en la Zona A, con 15 puntos, y en la tabla acumulada alcanzó las 42 unidades, en puestos de Copa Sudamericana. El Ferroviario podría perder su puesto de clasificación a playoff si se dan algunos resultados.

En el sábado, Rosario Central, con gol de Ángel Di María, venció 3-0 en La Plata a Gimnasia y no solo se acomodó en puestos de playoffs en la Zona B, sino que también quedó como líder en la Tabla Anual. En Mar del Plata, Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Aldosivi, que continúa en puestos de descenso. El Bicho trepó al tercer lugar en la acumulada, ingresando al repechaje de la Libertadores 2026. Además, en el Bajo Flores, San Lorenzo superó 2-0 a Godoy Cruz y quedó con 43 unidades en puestos de Copa Sudamericana 2026.

Milton Giménez no pudo ante
Milton Giménez no pudo ante el Beto Bologna (Fotobaires)

En Florencio Varela, Boca Juniors perdió 2-1 en el cierre del encuentro ante Defensa y Justicia y quedó relegado de los puestos de clasificación a Copa Libertadores 2026 (está con los mismos puntos que Argentinos, pero tiene un gol menos de diferencia). El Halcón, en tanto, llegó a los 15 puntos en la Zona A, superó al Xeneize y trepó al tercer puesto. En Córdoba, Talleres derrotó 1-0 a Sarmiento y se alejó de sus perseguidores por la permanencia en la tabla acumulada.

Los otros cruces destacados se dieron este domingo con el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. En el Cilindro, fue un empate 0 a 0 que no los benefició a ninguno. La Academia continúa fuera de la zona de playoffs como de la zona de Copa Sudamericana vía Tabla Anual.

En tanto, en el Monumental, River Plate cayó 2-1 con el líder de la Zona B, Deportivo Riestra. El Millonario, que viene de quedar eliminado en la Copa Libertadores, no pudo recuperarse con un triunfo que le hubiera brindado el liderazgo de su grupo. El Malevo, por su parte, le sacó cuatro puntos de diferencia a los de Núñez y quedó a solo una unidad de la zona de repechaje a la Copa Libertadores.

En lo que respecta a las carreras hacia las copas internacionales del año próximo, hay que decir que los clasificados a esta hora a la Libertadores serían Platense (campeón del Apertura), Rosario Central, River y Argentinos Juniors (primeros tres de la tabla anual). A estos se les agregarían el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. En tanto, rumbo a la Sudamericana 2026 están Boca, Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Huracán. Y, en cuanto al descenso, los dos más comprometidos son San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata, ya que ambos figuran como el peor promedio y también últimos en la Anual (desciende uno de cada tabla).

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL

CRONOGRAMA Y RESULTADOS DE LA FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA

Viernes 26 de septiembre

Platense 2–2 San Martín de San Juan (Zona B)

Banfield 0-0 Unión de Santa Fe (Zona A)

Central Córdoba 0-1 Tigre

Sábado 27/9

Gimnasia 0-3 Rosario Central (Zona B)

Aldosivi 0-2 Argentinos Juniors (Zona A)

San Lorenzo 2-0 Godoy Cruz (Zona B)

Defensa y Justicia 2-1 Boca Juniors (Zona A)

Talleres 1-0 Sarmiento de Junín (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

Racing 0-0 Independiente (Interzonal)

River Plate – Deportivo Riestra (Zona B)

Ahora: Independiente Rivadavia Mendoza vs Huracán (Zona A)

20.15: Instituto vs Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30: Barracas Central vs Belgrano (Zona A)

20.00: Vélez vs Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00: Newell’s vs Estudiantes (Zona A)

Temas Relacionados

Torneo ClausuraTabla AnualDescensoRiver PlateBoca JuniorsRosario Centraldeportes-argentina

Últimas Noticias

El súper River de Gallardo perdió con Deportivo Riestra en el Monumental

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, el Millonario volvió a decepcionar y cayó por 2 a 1 de local por la 10ª jornada del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo se fue silbado por sus hinchas al concretar su cuarta derrota consecutiva. El Malevo se impuso en la primera presentación de su historia en Núñez

El súper River de Gallardo

Los graves errores defensivos de River Plate que propiciaron los goles de Deportivo Riestra

El Millonario volvió al Monumental después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los graves errores defensivos de

Martina Capurro cerró un fin de semana perfecto en el W15 de Luján con dos títulos

La bonaerense venció este domingo a la chilena Fernanda Labraña para quedarse con el trofeo de singles, por 3-6, 7-6(1) y 6-4. Un día antes, las finalistas se habían coronado en dobles

Martina Capurro cerró un fin

Román Burruchaga conquistó su primer título en la Argentina: se quedó con el Challenger de Buenos Aires

El hijo del exfutbolista venció por 7-6 (4) y 6-3 a Alex Barrena en el Racket Club de Palermo. A lo largo del certamen, el campeón no cedió sets

Román Burruchaga conquistó su primer

10 frases de Gustavo Costas, tras el empate con Independiente: la pelea por “todos los frentes”, River y el foco en la Libertadores

El técnico de la Academia analizó el derby de Avellaneda, al que consideró “más importante” que un partido de la Copa Libertadores. “Acá se pone en juego el barrio, la pasión y el corazón”, subrayó

10 frases de Gustavo Costas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

En su evento anual, el turismo apuntó a mejorar sus resultados: objetivos, anuncios y nuevos destinos

El vestido de novia de Lana Del Rey: revelan nuevos detalles sobre el diseño que eligió para su casamiento

El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

INFOBAE AMÉRICA
China abrió al tráfico el

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

TELESHOW
Las fotos de Lali Espósito

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte