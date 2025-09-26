Así quedó el cuadro de semifinales de la Libertadores tras la clasificación de Flamengo ante Estudiantes

El Pincha ganó en la vuelta, pero no le alcanzó (REUTERS/Rodrigo Valle)

La resolución de la eliminatoria entre Estudiantes y Flamengo en el Estadio UNO de La Plata dictaminó el futuro de dos equipos con mucha historia en la élite del fútbol sudamericano y puso fin a la ronda de cuartos de final para dar paso a la hoja de ruta hacia la final programada para el 29 de noviembre en el Monumental de Lima, Perú.

El Fla, que se impuso por penales gracias a la pericia de su arquero Agustín Rossi, fue el último equipo en sacar boleto a las semifinales, instancia en la que se medirá con Racing, después de que la Academia doblegara a Vélez al imponerse en los dos partidos por 1-0. Los cariocas tendrán enfrente a un equipo que clasificó a este torneo tras ganar la pasada Copa Sudamericana, fue líder del Grupo E en la primera fase (superaron a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile) y en octavos de final vencieron a Peñarol de Uruguay.

Estudiantes había iniciado su camino en la Libertadores como líder del Grupo A con 12 unidades, superando a Botafogo (12) por diferencia de gol, Universidad de Chile (10) y Carabobo (1). En los cruces de eliminación directa, derrotó 1-0 a Cerro Porteño en los 180 minutos de la serie.

En el lado antagónico del cuadro, Palmeiras eliminó a River Plate con un marcador global de 5-2 después de llevarse ambos cotejos por 2-1 y 3-1 en Buenos Aires y Brasil. El Millonario se adelantó a los siete minutos en el Allianz Parque, pero no pudo sostener el trámite en tierras paulistas.

Con esa victoria, el Verdao se verá las caras con Liga de Quito. En la ida, disputada en la altura de Ecuador, los locales habían festejado por 2-0 ante Sao Paulo gracias a los tantos de Bryan Josías Ramírez León y Michael Steveen Estrada Martínez. Ya en el Morumbí, los dirigidos por Tiago Nunes dieron el golpe imponiéndose 1-0 gracias a la única anotación de Jeison Medina y dejaron afuera al Tricolor de Hernán Crespo.

El festejo de Palmeiras tras eliminar a River Plate (Crédito: Reuters/Jean Carniel)

Estudiantes llevaba acumulados USD 3.570.000 en premios, pero el tropiezo le impidió sumar USD 1.700.000 por lograr el boleto a semis. El elenco platense enfocará su energía en el Torneo Clausura: está tercero en el Grupo A, a un punto del líder Unión. Por la fecha 10, visitará el martes a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa.

Más allá de la puja por el título, el Pincha necesita sumar para contar con competencia internacional en 2026. En la tabla anual, surge en el puesto 13, a tres unidades de la última plaza de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

De acuerdo al calendario oficial, las semifinales se disputarán durante las semanas del 21 y 28 de octubre, con partidos de ida y vuelta. El equipo que reciba la vuelta será aquel mejor posicionado por ranking o desempeño en fases anteriores. Los ganadores avanzarán hacia la final única, el 29 de noviembre, en territorio peruano.

Así está el cuadro de la Copa Libertadores