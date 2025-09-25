Los argentinos avanzan en el Challenger de Buenos Aires, que define a sus últimos clasificados a cuartos de final

Guido Justo es uno de los argentinos que ya se metió en los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires

Este miércoles, en el Racket Club de Palermo, se completó una nueva jornada del YPF Buenos Aires Challenger. El certamen porteño, que celebra su décima edición, definió a sus primeros clasificados a los cuartos de final: los argentinos Alex Barrena y Guido Justo, quienes se enfrentarán entre sí, asegurando un albiceleste entre los cuatro mejores, y el joven ecuatoriano Álvaro Guillén Meza y el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida. Este jueves, desde las 11:00, cinco jugadores nacionales y otros tres foráneos completarán la zona superior del cuadro principal.

Luego de la victoria de Pucinelli de Almeida en el duelo verdeamarelo ante Joao Reis Da Silva, el Court Central albergó el único encuentro cien por cien local del día: Guido Justo y Lorenzo Rodríguez. El oriundo de Adrogué, quien eliminó a Juan Pablo Ficovich en la ronda inicial, volvió a derrotar a otro berazateguense: esta vez fue por 7-6 (3) y 6-3 en dos horas de juego.

A continuación, en el mismo escenario, fue el turno de Alex Barrena, la revelación del tenis albiceleste en 2025 que trepó, aproximadamente, 400 lugares en el ranking ATP desde el inicio de la temporada. El reciente finalista del AAT Challenger Santander Edición Villa María se estrenó el martes en la capital argentina con un trabajado triunfo ante su compatriota Bautista Torres, que se extendió en tres apretados sets, y este miércoles por la tarde salió beneficiado del retiro de su rival.

Tras quedarse con el capítulo inicial por 6-1 y comenzar la segunda manga con un quiebre, el boliviano Hugo Dellien decidió abandonar por molestias físicas. De esta forma, el porteño accedió a los cuartos de final, instancia en la que se medirá a Guido Justo. Según el Head to Head, el adroguense lidera el historial: lo venció en su único enfrentamiento, en el M15 de Córdoba, en 2024.

Asimismo, en el turno nocturno, la jornada concluyó con la victoria del ecuatoriano Álvaro Guillén Meza. El nacido en Guayaquil hace 22 años, quien disputó su primer partido desde la Copa Davis, en donde logró dos éxitos para la histórica clasificación ante Bosnia y Herzegovina, se impuso por 6-1 y 6-2 sobre Juan Carlos Prado Ángelo. En la próxima instancia, chocará con el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida. El nacido en Santa Cruz de la Sierra, por su parte, es una de las promesas de la región: fue número uno del mundo juvenil en 2023 y, actualmente, lucha por un lugar en la zona de las qualies de Grand Slam.

La actividad de este jueves está programada para iniciar a las 11:00, con el encuentro que protagonizarán la promesa peruana Gonzalo Bueno y el italiano Francesco Maestrelli. Luego, habrá tres duelos de singles con participación local: Nicolás Kicker vs. Facundo Bagnis, Genaro Oliveri ante el paraguayo Daniel Vallejo y Roman Burruchaga se medirá a Andrea Collarini.

Asimismo, en el último turno, debutarán los campeones de dobles del AAT Challenger Santander Edición Villa María, Guillermo Durán y Mariano Kestelboim. Será ante Federico Gómez, eliminado en singles, y el mencionado Kicker.