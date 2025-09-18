Deportes

Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de Copa Libertadores ante Flamengo en Brasil: hora, TV y posibles formaciones

El Pincha tendrá una dura parada en el Maracaná: arrancará a las 21:30

Guardar

El desafío de medirse ante uno de los equipos más poderosos del continente marca el presente de Estudiantes, que esta noche buscará sorprender al Flamengo en el mítico estadio Maracaná. El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, comenzará a las 21:30 y será transmitido por Fox Sports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas.

El equipo argentino, dirigido por Eduardo Domínguez, intentará obtener un resultado favorable que le permita soñar con la clasificación a semifinales cuando dispute la revancha en su estadio, UNO, la próxima semana. El estratega del Pincha diseñó una estrategia enfocada en disputar el control del mediocampo, consciente de las virtudes del conjunto brasileño, que cuenta con un plantel repleto de figuras y ha realizado incorporaciones de alto impacto en el último tiempo.

Para este compromiso, Domínguez implementaría cuatro modificaciones respecto al once habitual: Santiago Núñez reemplazará al lesionado Leandro González Pírez, Ezequiel Piovi ingresará por Alexis Castro, Cristian Medina ocupará el lugar de José Sosa y Guido Carrillo será la referencia ofensiva en lugar de Facundo Farías.

El presente de Flamengo evidencia su fortaleza. En las últimas cinco presentaciones, el equipo carioca obtuvo resultados contundentes: en la vigésima fecha del Brasileirao venció 3-1 como visitante a Internacional, y en la misma instancia de la Copa Libertadores superó 2-0, también fuera de casa, al mismo rival. Posteriormente, en la fecha 21 del torneo local, logró una victoria abrumadora de 8-0 ante Vitoria en condición de local. En la jornada siguiente igualó 1-1 frente a Gremio y, en la fecha 23, se impuso 2-0 como visitante ante Juventude.

Por su parte, Estudiantes llega a este cruce tras una serie de resultados irregulares. En la quinta fecha del Torneo Clausura cayó 2-3 ante Banfield como visitante. Luego, en los octavos de final de la Libertadores, igualó sin goles frente a Cerro Porteño en su estadio. En la sexta jornada del certamen local, venció 1-0 a Aldosivi en condición de local, pero en la fecha siguiente fue derrotado 0-2 por Central Córdoba como visitante. Finalmente, en la octava fecha, perdió 1-2 ante River en UNO.

El historial entre ambos equipos arroja ocho encuentros que correspondieron a distintas ediciones de la extinta Supercopa: Flamengo ganó 3, empataron 4 y Estudiantes ganó uno solo (el último por la revancha de octavos de final en 1994). Los brasileños se clasificaron en los mano a mano de los años 1988 (octavos), 1991 (octavos) y 1992 (cuartos).

La expectativa se centra en cómo responderá Estudiantes ante la jerarquía de Flamengo y si podrá capitalizar los cambios propuestos por Eduardo Domínguez para disputar la posesión y obtener un resultado que mantenga abierta la serie de cara al partido de vuelta en La Plata. Vale mencionar que el ganador de esta serie se enfrentará en semifinales con un equipo argentino que saldrá de la disputa entre Racing y Vélez, que definirán la próxima semana en Avellaneda (la Academia se impuso 1-0 en la ida en Liniers).

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Nicolás De la Cruz; Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araujo, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez

Estadio: Maracaná

Hora: 21.30

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Televisará: Fox Sports

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataCopa LibertadoresFlamengo

Últimas Noticias

El fanático del Liverpool que desató la ira del Cholo Simeone habló sobre el tenso cruce con el DT: “Creo que fue un poco cobarde”

Jonny Poulter, quien quedó registrado durante su provocación al DT argentino, hizo su descargo en las redes

El fanático del Liverpool que

José Mourinho firmó con Benfica y volverá a ser DT de ese club tras 25 años: “No estoy aquí para celebrar mi carrera”

El director técnico portugués fue presentado en sociedad como nuevo entrenador de las Águilas en reemplazo de Bruno Lage

José Mourinho firmó con Benfica

Pase “no look” y jugada a una mano: el show de Luciano De Cecco, la figura de Argentina que hizo historia en el Mundial de vóley

El armador desplegó todo su arsenal en el triunfo ante Francia que le dio la clasificación al equipo nacional a octavos de final en su sexta Copa del Mundo

Pase “no look” y jugada

Franco Colapinto explicó cómo maneja la presión por los rumores sobre su futuro en la Fórmula 1: “No se puede controlar lo que pasa alrededor”

El piloto argentino de Alpine se refirió a las versiones con respecto a su presencia en la próxima temporada en la Máxima y analizó sus posibilidades en Bakú

Franco Colapinto explicó cómo maneja

Gustavo Quinteros llegó al país para convertirse en nuevo DT Independiente: “Le pido a la gente que tenga paciencia y apoye”

Tras aterrizar en Ezeiza, el ex Vélez admitió que está avanzado el acuerdo para reemplazar a Vaccari: “El objetivo siempre es pelear el título”

Gustavo Quinteros llegó al país
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elisa Carrió: “La clase media

Elisa Carrió: “La clase media le puso un límite al Gobierno”

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Un banco de inversión británico alertó sobre la sustentabilidad del esquema cambiario argentino

Nuevo capo narco: quién es el principal sospechoso detrás de los 350 kilos de droga transportados en avioneta por una ex reina de Bolivia

INFOBAE AMÉRICA
Designaron al relator del proyecto

Designaron al relator del proyecto de amnistía para los condenados por golpismo que favorece a Jair Bolsonaro en Brasil

Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes paralizan París en una jornada de protestas contra el gobierno

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Donald Trump: “Putin realmente me ha decepcionado”

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

TELESHOW
Nelson Castro recordó el difícil

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias