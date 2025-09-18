Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de Copa Libertadores ante Flamengo en Brasil: hora, TV y posibles formaciones

El desafío de medirse ante uno de los equipos más poderosos del continente marca el presente de Estudiantes, que esta noche buscará sorprender al Flamengo en el mítico estadio Maracaná. El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, comenzará a las 21:30 y será transmitido por Fox Sports. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas.

El equipo argentino, dirigido por Eduardo Domínguez, intentará obtener un resultado favorable que le permita soñar con la clasificación a semifinales cuando dispute la revancha en su estadio, UNO, la próxima semana. El estratega del Pincha diseñó una estrategia enfocada en disputar el control del mediocampo, consciente de las virtudes del conjunto brasileño, que cuenta con un plantel repleto de figuras y ha realizado incorporaciones de alto impacto en el último tiempo.

Para este compromiso, Domínguez implementaría cuatro modificaciones respecto al once habitual: Santiago Núñez reemplazará al lesionado Leandro González Pírez, Ezequiel Piovi ingresará por Alexis Castro, Cristian Medina ocupará el lugar de José Sosa y Guido Carrillo será la referencia ofensiva en lugar de Facundo Farías.

El presente de Flamengo evidencia su fortaleza. En las últimas cinco presentaciones, el equipo carioca obtuvo resultados contundentes: en la vigésima fecha del Brasileirao venció 3-1 como visitante a Internacional, y en la misma instancia de la Copa Libertadores superó 2-0, también fuera de casa, al mismo rival. Posteriormente, en la fecha 21 del torneo local, logró una victoria abrumadora de 8-0 ante Vitoria en condición de local. En la jornada siguiente igualó 1-1 frente a Gremio y, en la fecha 23, se impuso 2-0 como visitante ante Juventude.

Por su parte, Estudiantes llega a este cruce tras una serie de resultados irregulares. En la quinta fecha del Torneo Clausura cayó 2-3 ante Banfield como visitante. Luego, en los octavos de final de la Libertadores, igualó sin goles frente a Cerro Porteño en su estadio. En la sexta jornada del certamen local, venció 1-0 a Aldosivi en condición de local, pero en la fecha siguiente fue derrotado 0-2 por Central Córdoba como visitante. Finalmente, en la octava fecha, perdió 1-2 ante River en UNO.

El historial entre ambos equipos arroja ocho encuentros que correspondieron a distintas ediciones de la extinta Supercopa: Flamengo ganó 3, empataron 4 y Estudiantes ganó uno solo (el último por la revancha de octavos de final en 1994). Los brasileños se clasificaron en los mano a mano de los años 1988 (octavos), 1991 (octavos) y 1992 (cuartos).

La expectativa se centra en cómo responderá Estudiantes ante la jerarquía de Flamengo y si podrá capitalizar los cambios propuestos por Eduardo Domínguez para disputar la posesión y obtener un resultado que mantenga abierta la serie de cara al partido de vuelta en La Plata. Vale mencionar que el ganador de esta serie se enfrentará en semifinales con un equipo argentino que saldrá de la disputa entre Racing y Vélez, que definirán la próxima semana en Avellaneda (la Academia se impuso 1-0 en la ida en Liniers).

Probables formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Nicolás De la Cruz; Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araujo, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luis

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez

Estadio: Maracaná

Hora: 21.30

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Televisará: Fox Sports