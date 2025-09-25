Deportes

“Así es ser Messi”: el video que publicó la MLS sobre el ídolo del Inter Miami y el inolvidable gesto con una abuela argentina

El astro argentino le “cumplió el sueño” a una fanática: “Sentí que me moría”

El gesto de Messi con una abuela argentina

El impacto de Lionel Messi en la Major League Soccer volvió a quedar en evidencia tras la contundente victoria del Inter Miami por 4-0 frente a New York City FC en el Citi Field, un resultado que aseguró la clasificación del equipo a los playoffs. Tras ese encuentro, el astro argentino tuvo un gesto con una fanática que causó furor en las redes sociales.

Antes de irse al vestuario, la Pulga saludó a los hinchas que coreaban su nombre y en ese transcurso se encontró con una abuela en silla de ruedas que le pidió un autógrafo en su camiseta. Messi accedió y estampó su firma, generando emoción no solo en la admiradora, sino también en sus acompañantes.

Las imágenes fueron dadas a conocer por la cuenta oficial de la MLS que las tituló: “Messi se despide de Nueva York”. Como es habitual, muchas de las cuentas que siguen el día a día del capitán de Las Garzas lo repostearon y escribieron: “Así es ser el deportista más influyente de todos los tiempos. Así es ser Messi”.

La secuencia de la firma
La secuencia de la firma de Messi

“Sentí que me moría. 83 años y tengo esta felicidad”, indicó la fanática al ser consultada por el momento que acababa de vivir. “El sueño de su vida, lo ama más que a sus hijos, soy su hija y lo sé”, agregó una de las acompañantes, que estaba notablemente emocionada, junto con las personas que se encontraban alrededor.

Luego, la abuela procedió a mostrar la camiseta, la cual estaba firmada por Luis Suárez, Javier Mascherano y otras estrellas del elenco de Florida. Finalmente, le dejó unas palabras a su ídolo: “Lo quiero mucho y lo bendigo”.

En el mismo sentido, la actuación del astro argentino, con dos goles y una asistencia de caño, fue celebrada tanto en las redes sociales como en el sitio web de la MLS, que no escatimaron en elogios y referencias culturales para dimensionar su influencia.

La cuenta oficial de X de la MLS optó por un guiño nostálgico al replicar la célebre narración de Joaquim María Puyal durante el histórico gol de Messi al Getafe en 2007, publicando: “Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi”, acompañado del emoji de una cabra, símbolo del “GOAT” (Greatest Of All Time). Esta referencia buscó establecer un paralelismo entre aquel recordado tanto y una de las jugadas brillantes que el rosarino protagonizó en la goleada ante el conjunto neoyorquino.

En la misma red social, la cuenta en español de la MLS también se sumó a los reconocimientos tras el primer gol del argentino, que definió con una sutil vaselina tras un pase de Sergio Busquets. El mensaje publicado fue: “Un miércoles en Nueva York puedes: ver un show en Broadway, visitar la Estatua de la Libertad, disfrutar del GOAT, Leo Messi”.

El triunfo le permitió a Inter Miami alcanzar la tercera posición de la Conferencia Este con 55 puntos, situándose a tres unidades de FC Cincinnati y a cinco del líder Philadelphia Union. El equipo dirigido por Javier Mascherano aún debe disputar dos partidos, lo que podría permitirle escalar a la cima si logra victorias en ambos encuentros. En el plano individual, Messi lidera la tabla de goleadores con 24 tantos, superando por dos a Denis Bouanga de Los Angeles FC, y se perfila como favorito para obtener el Botín de Oro.

Lionel MessiMLSInter Miamideportes-argentina

