Dos goles exquisitos y una asistencia de caño: las perlas de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City

El argentino fue la gran figura de la goleada 4-0 en la Gran Manzana, por la MLS. Es el top scorer del torneo y su equipo se clasificó a los playoffs

El golazo de Messi a New York FC
Otro golazo de Lionel Messi al New York FC

Lionel Messi ofreció un nuevo recital en la MLS, esta vez, en la Gran Manzana. El argentino anotó dos grandes goles y regaló una asistencia (de caño) en la victoria del Inter Miami 4-0 sobre New York City, por la Major League Soccer. Así, el conjunto dirigido por Javier Mascherano alcanzó la tercera ubicación de la Conferencia Este y se clasificó a los playoffs de la competencia. Más: si gana lo que le queda, se alzará por segundo año consecutivo el Trofeo Supporter’s Shield, que obtiene el elenco que más puntos logre en la fase regular.

Con Luis Suárez como ariete por delante y los juveniles-flecha Baltasar Rodríguez y Mateo Silvetti como acompañantes en la creación, Messi se las arregló para encontrar cómo lastimar, siempre con Busquets y De Paul como laderos para acercarle la pelota. A los 11 minutos, sacó un zurdazo rasante que rozó en un rival y pasó al lado del palo. De ese tiro de esquina, ejecutó el centro bien cerrado, superó a todos los marcadores y encontró solo, en el segundo poste, al uruguayo. Pero el Pistolero no pensó que iba a quedar tan solo y cabeceó sin dirección.

A los 38, la Pulga dispuso de un tiro libre, algo lejos de la valla, pero centralizado. Su zurdazo llegó a ser desviado por el arquero Matt Freese. En el medio, el local tuvo sus chances, como la corrida de Nicolás Fernández Mercau, aquel lateral-carrilero de San Lorenzo, devenido extremo en la Major League Soccer. El ex Elche hizo todo bien, menos la definición, que dio en el palo.

El ex Barcelona y PSG tenía guardado un as antes de que los equipos se fueran al descanso: recibió de Busquets, vio la rendija y puso a correr con una asistencia de caño a Baltasar Rodríguez. El ex Racing encaró mano a mano y definió con prestancia: 1-0. Fue el pase-gol N° 13 para el fantasista, de 38 años, en la temporada.

La asistencia de Messi para el gol del Inter Miami contra New York City

En ventaja, el elenco rosa adoptó una postura más contragolpeadora, pero le costó ser preciso para sacar la daga decisiva. Hasta los 73 minutos. Busquets lanzó un pase en cortada para Messi, quien aguantó el embate del defensor y resolvió con una sutileza, por encima de la salida del guardameta: 2-0.

Pero hubo más. Ni siquiera necesitó de un penal para ampliar su cosecha: le cedió el disparo a Luis Suárez para el 3-0. Y, a los 85, el capitán recibió en tres cuartos de campo. Avanzó y amagó con asistir a su amigo y socio de ataque, pero el charrúa se ubicó en fuera de juego. En consecuencia, el campeón del mundo aceleró y definió con un derechazo cruzado. Faena completa.

Leo es el máximo artillero del certamen con 24 anotaciones en 23 presentaciones. Supera por dos al francés Denis Bouanga de Los Angeles Football Club, aunque el europeo precisó de 28 apariciones para sumar esa cifra. Detrás de ellos aparece el británico Sam Surridge de Nashville SC, quien ostenta 21 gritos en 31 juegos hasta el momento.

Con 884 goles y 392 asistencias en 1124 partidos oficiales, Messi está a apenas 16 anotaciones de redondear los 900 tantos como futbolista profesional. Al mismo tiempo, entre goles y asistencias suma 1275 intervenciones clave para anotar en su trayectoria profesional.

Desde que arribó a Inter Miami sumó 66 goles y 31 asistencias en 77 partidos, cifras que se unieron a lo hecho en Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos) y PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

La agenda de partidos tras este duelo en New York marca que las Garzas de Javier Mascherano visitarán a Toronto el próximo sábado 27 de septiembre (desde las 17.30), recibirán a Chicago Fire el siguiente martes 30 (a partir de las 20.30) y serán anfitriones de New England Revolution el sábado 3 de octubre (20.30) antes de un nuevo parate por Fecha FIFA.

Argentina iniciará su ciclo de preparación rumbo al Mundial del 2026 con dos amistosos: enfrentará a Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) y luego se topará con Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago.

Hay que tener en cuenta que Messi es el segundo máximo goleador histórico del fútbol detrás de un Cristiano Ronaldo que a los 40 años sigue en carrera en el fútbol de Arabia Saudita y en la selección de su país para alcanzar el gol mil: ostenta 945 goles y 258 asistencias en 1288 partidos entre Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5), la selección de Portugal (141) y Al Nassr (103).

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

