El Inter Miami de Lionel Messi buscará sellar su pase a los playoffs de la MLS en su visita a New York City: hora, TV y formaciones

Con Lionel Messi como bandera, Inter Miami busca sacar boleto a los playoffs de la MLS (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Inter Miami visita a New York City FC en busca de asegurar su lugar en los Playoffs de la MLS Cup 2025 y alimentar su sueño de conquistar por segundo año consecutivo el Supporters’ Shield. El encuentro reúne a dos de los equipos más sólidos de la Conferencia Este en un escenario inédito para el fútbol.

El Citi Field se transformará en el epicentro deportivo de la ciudad de Nueva York. El estadio, tradicionalmente reservado al béisbol, será sede de un partido que enfrenta a planteles de alto rendimiento y que puede tener impacto directo en la definición de la temporada regular. Lionel Messi, en plena lucha personal por el Botín de Oro de la MLS, encabezará el once de Inter Miami en un contexto de máxima exigencia.

El equipo dirigido por Javier Mascherano atraviesa una fase de calendario apretado. En 22 días afronta siete partidos, lo que representa una auténtica prueba física y táctica para su plantel. Tras una derrota inicial ante Charlotte FC en esta seguidilla, Inter Miami se recuperó con dos victorias que reposicionaron al club en la lucha por el primer puesto. Un triunfo en Nueva York otorgaría a la franquicia la clasificación matemática a los Playoffs y la consolidaría como principal aspirante al Supporters’ Shield (también sellará su boleto en caso de empatar).

Lionel Messi es el foco de atención en la previa. Con más de 20 goles por segunda temporada consecutiva y múltiples asistencias (10 en lo que va de certamen), el argentino lidera la tabla de contribuciones ofensivas en la historia de la liga. La posibilidad de ver al rosarino en una noche decisiva genera expectativa tanto por el objetivo del equipo como por los desafíos individuales: disputa el Botín de Oro mano a mano con Denis Bouanga (ambos acumulan 22 gritos) y busca convertirse en el primer jugador en conseguir dos MVP consecutivos en la MLS.

La visita a Nueva York representa un reto mayor porque New York City FC mantiene una racha positiva en las últimas semanas. El equipo, guiado por Pascal Jansen, ya aseguró su billete a Playoffs antes de lo previsto y mostró solidez colectiva. El aporte de Nicolás Fernández Mercau desde su llegada como Jugador Franquicia cambió la dinámica en ataque. Junto a Maxi Moralez, generador de juego experimentado, y Alonso Martínez, consolidado como referente goleador, sostienen la ambición de NYCFC, que además cuenta con la seguridad de Matt Freese en el arco.

Inter Miami suma 52 puntos en 28 partidos, apenas por debajo de NYCFC y Charlotte FC con 53, y también de FC Cincinnati (58) y Philadelphia Union (60). La principal ventaja de los de Florida es que tienen dos o tres partidos menos que sus rivales directos, lo que permite proyectar un margen de crecimiento si suman en esos cotejos pendientes.

La lucha por el Supporters’ Shield, distintivo al mejor equipo de la temporada regular, está abierta en ambas conferencias. En el Oeste, San Diego FC (57) y Vancouver Whitecaps (55) aparecen como candidatos, aunque Inter Miami sigue dependiendo de sí mismo para repetir el trofeo.

Probables formaciones:

New York City FC:Freese; Gray, Martins, Raúl Gustavo, O’Toole; Haak, Perea, Moralez, Fernández, Wolf; Martínez. DT: Pascal Jansen

Inter Miami:Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Estadio: Citi Field

Árbitro: F. Dujic

Hora:

20.30 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

19.30 Paraguay, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

18.30 Ecuador, Colombia y Perú

17.30 México

Televisación: Apple TV

Tabla de posiciones: