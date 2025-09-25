“Ankara Messi” y “Nuevayol” a sus pies: los guiños de la MLS al astro argentino tras su mágica actuación en la goleada del Inter Miami

La Gran Manzana fue el nuevo escenario donde Lionel Messi ofreció un nuevo recital en la MLS. El argentino anotó dos grandes goles y brindó una asistencia (de caño) en la victoria del Inter Miami 4-0 sobre New York City, por la Major League Soccer. De esta manera, el conjunto dirigido por Javier Mascherano alcanzó la tercera posición de la Conferencia Este y se clasificó a los playoffs de la competencia. Además, si gana lo que le queda de la temporada, se alzará por segundo año consecutivo el Trofeo Supporter’s Shield, que obtiene el elenco que más puntos logre en la fase regular.

Su brillante actuación no pasó desapercibida y la MLS aprovechó la ocasión para brindarle distintos guiños al capitán de Las Garzas. “Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi”, escribió la cuenta oficial de X del certamen estadounidense junto al emoji de una cabra tras unas de las joyas que inventó el rosarino en la goleada de los dirigidos por Javier Mascherano. Estas palabras hacen un paralelismo al histórico gol que la Pulga le marcó al Getafe en 2007, al recordar una narración del relator catalán Joaquim María Puyal.

En la misma plataforma de las redes sociales, pero en la cuenta en español de la MLS, también se deshicieron en elogios a la hora de hablar del argentino en su primer tanto del partido, en el que la picó con sutileza ante la salida del arquero tras un exquisito pase de Sergio Busquets. “Un miércoles en Nueva York puedes: ver un show en Broadway, visitar la Estatua de la Libertad, disfrutar del GOAT, Leo Messi”, comentaron.

Los guiños y elogios para el ocho veces ganador del Balón de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) continuaron en el sitio web oficial de la competencia estadounidense en una nota titulada “NUEVAyol, a los pies de Messi: fútbol que no conoce tiempo ni razón”. Además de repasar sus impactantes números en lo que va de la temporada y los objetivos que tiene a la vista el Inter Miami, el artículo parafraseó en varias ocasiones con uno de los recientes hits de Bad Bunny para ponderar la figura del campeón del mundo con la selección argentina.

“Si te quieres divertir con encanto y con primor... basta con venir, y ver a Messi en Nueva York. Y es que en la Gran Manzana todo vibra distinto. Lo sabe la música —Bad Bunny lo dejó claro en NUEVA.Y.O.L.— y ahora lo confirma el astro argentino en el Citi Field, estadio de los Mets", empezó la nota.

Los 40.845 espectadores que se acercaron al estadio vibraron bajo el ritmo de la Pulga, quien sigue adelante con el objetivo que se trazaron las Garzas al inicio de temporada: ir en búsqueda de un campeonato. En su primer año en Fort Lauderdale hizo historia al levantar la Leagues Cup, mientras que en su segunda temporada se adjudicó el Supporters’ Shield. Esta vez el objetivo parece ser la MLS Cup 2025, aunque aún podría pelear nuevamente el título por el equipo con más puntos este año.

“'The best in the world, number one, the best in the world, okay?‘, salvo que no hablamos de Puerto Rico, sino de Lionel Andrés Messi Cuccitini. Tras dos golazos y una asistencia magistral del #10, en la goleada de Inter Miami 0-4 a New York City FC, el equipo rosa clasifica a los Playoffs 2025”, añadió el sitio de la MLS a la hora de hablar del argentino.

“Cuando se trata del argentino es un tema de totalidad. A sus 38 años es el líder emocional, cultural, futbolístico y físico de ‘las Garzas’. Y su superioridad sobre el promedio de la Major League Soccer cada vez parece más evidente, tal como lo fue en sus años dorados europeos y es esa misma sensación que lo llevó a ganar la Copa del Mundo”, añadieron. Uno de los datos que avalan estas palabras es que el 10 se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en registrar35 contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas. Tras sus 24 goles y 13 asistencias en 2025, y 20 goles y 16 asistencias en la temporada anterior.

Con este triunfo, Inter Miami trepó a la tercera colocación de la Conferencia Este con 55 puntos, tres menos que FC Cincinnati y a cinco del líder Philadelphia Union. Vale destacar que los entrenados por Javier Mascherano adeudan dos encuentros, por lo que podrían llegar a la cima en soledad en caso de ganar esos dos partidos. Los números de Messi también lo posicionan como firme candidato a quedarse con el Botín de Oro. Con su doblete, el argentino actualmente es el máximo artillero del torneo con 24 gritos, dos más que Denis Bouanga (Los Angeles FC), su más inmediato perseguidor.

“Lo vimos en Barcelona. Lo vimos en París. Lo vimos en Qatar. Lo vemos ahora en Fort Lauderdale, en Estados Unidos con frecuencia, y esta vez, en Queens. Y es que todo en torno a Messi, ahora y siempre, seguirá siendo de otro planeta. NUEVAyol se rinde, el sur de la Florida se rinde, y Messi eleva el fútbol”, concluyó la nota.