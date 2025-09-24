Deportes

Ramón Díaz acordó su llegada a otro grande de Brasil: el DT argentino al que le ganó la pulseada

El entrenador ex River, San Lorenzo e Independiente vuelve a trabajar tras su breve experiencia en Olimpia de Paraguay

Guardar
El Pelado, en su etapa
El Pelado, en su etapa en Corinthians. En Brasil también dirigió Vasco da Gama y tuvo un fugaz paso por Botafogo (REUTERS/Carla Carniel)

Inter de Porto Alegre acordó el desembarco de Ramón Díaz como su nuevo entrenador. El técnico argentino, de 66 años, cerró un contrato que lo vincula al club hasta finales de 2026 y asumirá el mando acompañado por su hijo Emiliano Díaz, quien integrará el cuerpo técnico. El objetivo inmediato de la directiva es que el Pelado, de 66 años, debute en el banco este sábado, cuando el equipo se enfrente a Juventude a las 18.30 en el estadio Alfredo Jaconi.

El acuerdo entre Díaz y el Inter contempla, además del salario, bonificaciones ligadas al cumplimiento de metas deportivas, como la clasificación a la próxima edición de la Conmebol Libertadores. La negociación se cerró tras la salida de Roger Machado, quien no logró revertir la situación del equipo. En la recta final, Díaz superó en la consideración de la directiva a otros candidatos, entre ellos Luis Zubeldía, cuya propuesta se orientaba a un proyecto de mayor plazo. La experiencia de Díaz en la gestión de vestuarios y su capacidad para generar un impacto inmediato en la plantilla fueron factores decisivos para su elección.

La llegada de Díaz representa la octava apuesta de la gestión de Alessandro Barcellos por un nuevo entrenador, tras los ciclos de Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander “Cacique” Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet y Roger Machado. La directiva confía en que la trayectoria internacional del técnico argentino aporte solidez y resultados en el corto plazo, en un contexto donde el club busca estabilidad y protagonismo en el fútbol brasileño.

Con una carrera que abarca casi cuatro décadas, Díaz ostenta el récord como el entrenador argentino más laureado, con 17 títulos en su haber. Su recorrido incluye pasos por equipos de Argentina, Brasil, México, Arabia Saudita, Egipto, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos e Inglaterra. En el fútbol brasileño, su nombre cobró notoriedad por evitar el descenso con Vasco da Gama en 2023 y con Corinthians en 2024, además de conquistar el campeonato paulista con este último, frustrando el intento de Palmeiras de lograr un tetracampeonato inédito.

El desembarco de Díaz en Porto Alegre también implica un reencuentro con figuras conocidas del vestuario colorado. Gabriel Mercado y Andrés D’Alessandro, ambos con pasado en River Plate, volverán a coincidir con el técnico que los dirigió en el club argentino. El Cabezón, actual director deportivo del Inter, también estuvo bajo las órdenes de Díaz en San Lorenzo durante la temporada 2008. Estos antecedentes refuerzan la expectativa de una rápida adaptación y sintonía entre el entrenador y el plantel.

El contexto inmediato del club exige resultados. La directiva espera que Díaz imprima su sello desde el primer partido, con la mira puesta en la recuperación del equipo y la clasificación a torneos internacionales. La experiencia acumulada por el técnico, sumada a su conocimiento del fútbol sudamericano y brasileño, son vistos como activos clave para afrontar los desafíos de la temporada.

Inter aparece en el puesto 13 del Brasileirao con 27 puntos, a uno del Gremio, último habitante de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, y a diez del Bahía, en zona de repechaje para la próxima Libertadores. Tampoco puede descuidarse: lo separan apenas cinco unidades de la zona de descenso.

A lo largo de su carrera, Díaz ha dejado huella en cada equipo que dirigió, tanto en Sudamérica como en el exterior. Su más reciente conquista, el título paulista con Corinthians, se suma a una lista de logros que lo posicionan como una referencia en el fútbol de la región, aunque su última experiencia terminó en decepción: condujo por apenas dos meses a Olimpia de Paraguay.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRamón DíazInter de Porto AlegreBrasileiraodeportes-argentina

Últimas Noticias

Volea de zurda y fin de una racha: así fue el gol de Julián Álvarez para Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano

La Araña desniveló el trámite como local a los 14 minutos contra el cuadro de Vallecas

Volea de zurda y fin

Russo se ausentó de la práctica de Boca para realizarse estudios y pasaría la noche en la clínica: el equipo que probó Claudio Úbeda

El DT de 69 años había estado al mando del entrenamiento del martes tras haber quedado en observación el lunes por un cuadro de deshidratación

Russo se ausentó de la

River Plate buscará dar vuelta la serie ante Palmeiras en Brasil para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario, que cayó por 2 a 1 en la ida, necesita pisar con fuerza en territorio brasileño para meterse entre los mejores cuatro de la competencia. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate buscará dar vuelta

El guiño de Gasly a Colapinto al hablar sobre su futuro en la Fórmula 1: cuándo sería el anuncio de Alpine

El francés elogió al argentino y explicó por qué merece seguir siendo titular. La posible fecha para la confirmación de 2026

El guiño de Gasly a

ATP 500 de Tokio: Sebastián Báez enfrenta al número 1° del mundo Carlos Alcaraz

El bonaerense debuta ante el murciano en el certamen japonés. Camilo Ugo Carabelli, por su parte, se mide con el malagueño Alejandro Davidovich Fokina en Beijing

ATP 500 de Tokio: Sebastián
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habrá un encuentro clave sobre

Habrá un encuentro clave sobre fertilidad en Buenos Aires: especialistas responderán dudas y brindarán asesoría

“Es un barrio seguro, nunca había pasado nada”: cómo es la zona donde encontraron a las tres jóvenes asesinadas

Científicos descubren un dato sorprendente sobre la fosilización de lagartos y serpientes

El cielo en disputa: soberanía aérea y los nuevos desafíos de seguridad internacional

Acuerdo con EEUU: la Casa Blanca le pidió a Milei que retome el control político con gobernadores y el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Nuevos modelos de inteligencia artificial

Nuevos modelos de inteligencia artificial buscan replicar la integración cerebral humana

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

De “Hey Jules” a “Hey Jude”: cómo Paul McCartney convirtió una visita familiar en un clásico mundial

El nuevo líder sirio prometió que serán llevados ante la justicia los “responsables del derramamiento de sangre inocente”

TELESHOW
Marcela Tauro recordó su experiencia

Marcela Tauro recordó su experiencia en un accidente similar al de Thiago Medina: “Los milagros existen”

El cantante de Ke Personajes y su novia española compartieron una apasionada imagen

La reacción de Zaira Nara a los rumores de romance entre Sabrina Rojas y Facundo Pieres

De Lali Espósito a Emilia Mernes: la reacción de las famosas ante el triple crimen de las jóvenes en La Matanza

Los divertidos días de Nico Vázquez con sus compañeros de Rocky en Mar del Plata: “Un regalo estar todos juntos”