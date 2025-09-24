Deportes

Los memes del triunfo de Racing ante Vélez en la Libertadores: Guillermo, el “torazo” que domó Costas y el lamento de Independiente

La Academia accedió a las semifinales y los hinchas inundaron las redes sociales con las clásicas burlas

Racing Club venció a Vélez Sarsfield en Avellaneda y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores tras casi tres décadas. El encuentro disputado en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón fue de alta tensión, pero el equipo dirigido por Gustavo Costas ganó con autoridad 1 a 0, cerró la serie con un global de 2-0 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del continente.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la superioridad táctica de Racing, que desde el inicio impuso una presión asfixiante sobre la salida de Vélez. Durante la primera mitad, la Academia generó múltiples oportunidades claras de gol, pero la falta de precisión y la destacada actuación del arquero Tomás Marchiori mantuvieron el marcador en cero. El arquero del Fortín fue protagonista con al menos cuatro intervenciones decisivas, incluyendo un manotazo ante un zurdazo de Agustín Almendra y atajadas a cabezazos de Santiago Solari y Franco Pardo.

La superioridad de Racing se reflejó en la cantidad de ocasiones creadas: Solari estrelló un remate en el palo, tuvo un mano a mano que no pudo concretar, Almendra volvió a rematar desviado y Conechny desperdició un cabezazo. En contraste, Vélez no logró generar situaciones de peligro en el arco defendido por Facundo Cambeses durante la primera parte.

En el complemento, el entrenador Guillermo Barros Schelotto ajustó el planteo de Vélez, adelantando las líneas y buscando mayor protagonismo en el mediocampo. Racing, por su parte, acusó el desgaste físico y cedió terreno, apostando a la contra. El momento de mayor incertidumbre llegó cuando la intervención del VAR determinó que el gol que Ostojich marcó para el Fortín no fue tal, ya que la pelota no había ingresado completamente.

La definición del encuentro se produjo en los minutos finales, tras una jugada individual de Gabriel Rojas por la izquierda, quien desbordó a sus marcadores y envió un centro preciso para la llegada de Santiago Solari, que empujó el balón al fondo de la red. Este gol selló la clasificación de Racing a las semifinales luego de 28 años y desató la celebración tanto en el campo como en las tribunas.

Como suele ocurrir, las redes sociales ardieron con los clásicos memes. La gran actuación de Marchiori, la frase de Guillermo Barros Schelotto en la previa (soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno) y los lamentos de los hinchas de Independiente, Boca y River, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Los mejores memes que dejó el triunfo de Racing ante Vélez por la Libertadores:

