Franco Mastantuono reveló cuál fue la estrella del Real Madrid que lo impactó: “Nunca vi un jugador como él”

Mastantuono habló de Jude Bellingham (Reuters)

En el vestuario del Real Madrid, el nombre de Jude Bellingham volvió a tomar fuerza tras su reaparición en los entrenamientos y su paulatina integración a la dinámica competitiva. El regreso del mediocampista inglés plantea un nuevo desafío para el entrenador Xabi Alonso ante el gran nivel que mostraron los jóvenes talentos que respaldó desde su arribo como el argentino Franco Mastantuono o el turco Arda Güler.

En ese contexto, e independientemente de que el ex River Plate podría empezar a tener menos minutos ante el retorno del británico, no ocultó su admiración por el ex Borussia Dortmund. “Ahora va a llegar Bellingham, va a ser un poco complicado ¿no? Porque no caben todos", le plantearon en la rueda de prensa posterior a la goleada sobre Levante en la que anotó su primer gol con el Real Madrid a un mes de su desembarco en el club.

El atacante de 18 años rió y no dudó: “¡Increíble jugador! ¡Si podemos jugar con doce, mejor!“. Y reveló cómo quedó impactado al conocerlo: “Bellingham es increíble, increíble. Un jugador que me impresionó, una persona estupenda y un futbolista único. Sinceramente, digo que nunca vi un jugador como él: mucha jerarquía, presencia dentro del campo. Ojalá pueda jugar cuanto antes, porque nos va a ayudar muchísimo”.

Mastantuono mostró admiración y respeto por el inglés. El argentino añadió: “Es el que más me ha sorprendido porque tiene una tranquilidad y esa garra para jugar que lo hace un jugador distinto. Nos va a dar una mano increíble”.

No es la primera vez que el juvenil albiceleste se refiere a su admiración por el inglés, a quien ya destacó el día que dio una conferencia de prensa tras ser oficializado en el Real: “Hoy estuve con Jude (Bellingham) en la parte médica, me recibió de maravillas, es un jugador que me encanta. Me dio la bienvenida y estoy muy agradecido con”.

El inglés se está recuperando de una lesión en el hombro

El regreso de Bellingham cobra especial relevancia tras un proceso de recuperación que incluyó una operación de hombro en julio. El mediocampista inglés se operó luego de una persistente luxación sufrida en septiembre del año pasado en un encuentro contra el Rayo Vallecano, lo que lo alejó de la competencia durante tres meses. Su evolución clínica superó las expectativas iniciales de 10 a 12 semanas de baja, por lo que el cuerpo técnico podría contemplar su presencia desde el arranque en el próximo clásico ante el Atlético de Madrid, programado para el próximo sábado 27 de septiembre.

Desde su arribo a la Casa Blanca, Mastantuono ha aprovechado su ventana de oportunidad. El retorno de Bellingham pondrá un nuevo dolor de cabeza para Xabi Alonso a la hora de diagramar un mediocampo y una ofensiva que ha visto tener mucho espacio para Güler y Mastantuono como compañeros de Kylian Mbappé, pero que también tiene opciones de jerarquía como Vinicius Jr., Rodrygo, Endrick o Brahim. Habrá que ver qué formato toma el Merengue con la vuelta de Jude, ya que desde el desembarco de Xabi al banco de suplentes se ha visto a un equipo contundente y victorioso en todos los frentes.

Franco Mastantuono llegó hace apenas unas semanas tras cumplir 18 años, pero ya convenció al DT que optó por darle rodaje en seis juegos entre La Liga y la Champions League. En pleno proceso de adaptación, narró sus primeras sensaciones: “No es fácil llegar a un club nuevo al que te tienes que adaptar tras dejar la familia, pero me siento como en casa, muy cómodo. Me estoy adaptando a una nueva liga, a un nuevo equipo, a una nueva vida porque vengo de Argentina y es un salto muy grande venir a Europa”.

En cuanto a la convivencia interna, Mastantuono también resaltó el ambiente que reina en la plantilla. “Destaco sobre todo la humildad de mis compañeros, lo buenas personas que son. Dani Carvajal ha ganado seis Champions y es una persona increíble, con mucha humildad, un líder. Lo mismo Kylian, Vinícius o Jude que son jugadores que transmiten mucha humildad y que te apoyan. Eso es muy importante para que nos sintamos cómodos”, aseguró.

Mastantuono marcó su primer gol en el Real Madrid (Reuters)

La recuperación de Bellingham no solo podría condicionar la participación de Mastantuono o Güler, sino también el esquema táctico que el entrenador Xabi Alonso ajustó en ausencia del inglés. El mediocampista británico había sido pieza indiscutida en el primer tramo de la pasada temporada antes de la lesión. El regreso de Bellingham plantea el desafío de integrar a varias piezas con características ofensivas, pero también pone presión sobre Eduardo Camavinga, Federico Valverde o Aurélien Tchouaméni.

En el escenario actual, la atención se centra en cómo gestionará Xabi Alonso el reparto de minutos en una plantilla plagada de figuras internacionales o si por el contrario puede hacer que jueguen juntos. El clásico ante el Atlético marcará un punto de inflexión en ese reparto de responsabilidades, mientras el técnico busca equilibrio y profundidad en el mediocampo. El propio Mastantuono lo sintetizó en clave de equipo: “Tengo mucho para dar y el equipo también. Creo que este año va a ser increíble”.