9 frases de Mastantuono tras marcar su primer gol en Real Madrid: la comparación con Lamine Yamal y su mención a la Selección

Este martes 23 de septiembre llegó el día del primer gol de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid. El cuarto futbolista más joven de toda la historia del Merengue en marcar un tanto con esta camiseta dio su aporte para la victoria 4-1 sobre Levante en la sexta jornada de la Liga de España. El momento señalado llegó a los 37 minutos del primer tiempo para el 2-0 parcial en el Estadio Ciudad de Valencia que nunca olvidará.

A la salida del vestuario, en zona mixta, Mastantuono habló con la prensa después de tener su bautismo goleador en su sexto duelo con la Casa Blanca: “Es algo muy lindo convertir mi primer gol con esta camiseta. Estoy contento. Lo estaba buscando mucho, al fin se dio y al jugador de fútbol siempre le da confianza, pero lo importante es que el equipo gane y sigamos encontrando el funcionamiento que queremos porque este año pelearemos cosas importantes. Vamos muy bien. Siempre tenemos cosas por mejorar, pero el equipo está sólido”.

A continuación, manifestó que se tomó con tranquilidad esta espera hasta convertir por primera vez desde su debut ante Osasuna a mitad de agosto: “Estoy tranquilo, obviamente el delantero busca el gol, pero estaba tranquilo. Lo importante era que gane el equipo y juegue mejor cada vez más. Eso se está logrando. Esa es mi felicidad”.

*Más declaraciones de Mastantuono

Otra de las consultas se vinculó a en quiénes pensó cuando marcó el segundo grito del Merengue en Valencia: “En mi familia, ellos me han bancado mucho, me han apoyado y seguro están muy contentos en Argentina. Es para ellos, para toda la gente que me acompaña, que la llevo siempre en el corazón”.

Ellos lo siguieron a la distancia, pero parte de su entorno estuvo presente en la tribuna, como lo declaró el propio futbolista. “Tenía a dos amigos que me vinieron a ver. Casualidad de la vida que justo vinieron y metí el gol. Me alegra mucho que puedan estar en la tribuna y para mí es un placer”, declaró.

En distinto sentido, expresó sus sensaciones por compartir un vestuario con grandes estrellas, como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Thibaut Courtois. En su respuesta se coló el campeón del mundo en Qatar 2022: “Son estrellas del fútbol, jugadores con mucha jerarquía, con pasado, presente y mucho futuro. Es un placer estar en un vestuario así, como estoy también en el de la selección argentina, que es increíble. Me toca compartir dos vestuarios increíbles con personas que hacen llevadero y divertido el día a día. Se va con ganas a entrenar, eso es lo importante”.

A continuación, empezó a palpitar el derbi madrileño de este sábado desde las 11:15 (hora argentina) contra el Atlético de Simeone en el Metropolitano, donde se encontrará con varios compañeros de la Albiceleste: “Ahora, jugamos contra varios de los chicos argentinos. Es un partido muy importante. Procesaremos el partido de hoy y ya después nos enfocaremos en el partido del sábado, que es el más importante de los que jugamos”.

*El partido de Mastantuono ante Levante

Por otro lado, respondió a las comparaciones con Lamine Yamal, ambos jóvenes de 18 años y con mucha proyección en el fútbol mundial: “Lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro. Es un gran jugador, no lo tengo que decir yo. Trato de no compararme con nadie, sino de jugar para mi equipo. Eso después lleva a lo individual. Si el equipo está bien y hacemos las cosas como hay que hacer, todos los jugadores se destacan en lo individual”.

“Trato de vivir la vida tranquilo, de enfocarme en la persona sobre todo. El fútbol es lo que más amo y es el trabajo que hoy me toca y lo disfruto mucho. Estoy en el mejor lugar que un jugador puede estar y lo trato de disfrutar, pero siempre con los pies sobre la tierra y disfrutando de cosas de la vida personal, que son más importantes”, analizó sobre su día a día en el Real Madrid.

Por último, le mandó un mensaje a su entrenador, Xabi Alonso, quien le dio la posibilidad de mostrar sus aptitudes desde un primer momento con el club Blanco: “Le agradezco a él que confía en mí, como todos mis compañeros. Me da mucha confianza, me puso ni bien llegué y eso es un impulso que seguramente me haga mucho mejor”.

