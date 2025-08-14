Mastantuono celebró su cumpleaños 18:
El argentino, que hoy festeja su natalicio como flamante jugador de la Casa Blanca, celebró con su familia en Madrid antes de la presentación oficial.
Los detalles de la presentación:
El acto formal de presentación se llevará a cabo en la Ciudad Real Madrid desde las 13 de España (8 de la mañana en Argentina). Después del anunció, el ex River Plate protagonizará un acto con el presidente Florentino Pérez para firmar el vínculo por seis temporadas con el Merengue.
Bienvenidos al minuto a minuto de la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid.