Bienvenidos al minuto a minuto de la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid .

El acto formal de presentación se llevará a cabo en la Ciudad Real Madrid desde las 13 de España (8 de la mañana en Argentina) . Después del anunció, el ex River Plate protagonizará un acto con el presidente Florentino Pérez para firmar el vínculo por seis temporadas con el Merengue.

El argentino, que hoy festeja su natalicio como flamante jugador de la Casa Blanca, celebró con su familia en Madrid antes de la presentación oficial.

Últimas noticias

El revolucionario y polémico plan de la Fórmula 1 para que haya paridad de motores en 2026 Se trabajará sobre el rendimiento de los impulsores. Por qué se afirma que no es un Balance of Performance

La echaron de su club por un video, ganó miles de dólares como modelo en Only Fans y ahora tendrá otra oportunidad como futbolista El Chatham Town, equipo que disputa la National League femenina, anunció la incorporación de Madelene Wright

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami: cuándo volvería a jugar y por qué estuvo ausente Rodrigo De Paul La Pulga afina la puesta a punto luego de la lesión que le impidió jugar los últimos partidos

Scaloni lo llevó por primera vez a la Selección y está a punto de protagonizar la venta más alta de la historia de su club Mariano Troilo, quien ya había sido pretendido por el Pisa y el Bayer Leverkusen en este mercado, quedó a un paso de desembarcar en la Serie A de Italia