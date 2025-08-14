Deportes

La presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid

El ex futbolista de River Plate será recibido por el presidente Florentino Pérez y luego dará una conferencia de prensa

10:20 hsHoy

Mastantuono celebró su cumpleaños 18:

El argentino, que hoy festeja su natalicio como flamante jugador de la Casa Blanca, celebró con su familia en Madrid antes de la presentación oficial.

El festejo de cumpleaños 18
El festejo de cumpleaños 18 de Franco Mastantuono
10:00 hsHoy

Los detalles de la presentación:

El acto formal de presentación se llevará a cabo en la Ciudad Real Madrid desde las 13 de España (8 de la mañana en Argentina). Después del anunció, el ex River Plate protagonizará un acto con el presidente Florentino Pérez para firmar el vínculo por seis temporadas con el Merengue.

El Santiago Bernabéu, la casa
El Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)
09:45 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid.

Franco Mastantuono tendrá su primer
Franco Mastantuono tendrá su primer día como jugador del Real Madrid

