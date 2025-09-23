Deportes

Con Mastantuono como titular, Real Madrid visita a Levante en busca de seguir como líder de la Liga de España: hora, TV y formaciones

El Merengue y los Azulgranas se miden en el Estadio Ciudad de Valencia por la sexta jornada del campeonato. Televisa ESPN

HORARIO: 16.30 (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) / 15.30 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 14.30 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.30 (México) / 21.30 (España)

TELEVISACIÓN: ESPN y Disney+ (Sudamérica) / Movistar Plus+ (España)

19:02 hsHoy

Así luce el Estadio Ciudad de Valencia en la previa a Levante-Real Madrid

En este escenario jugarán ambos
En este escenario jugarán ambos equipos por la sexta fecha (@realmadrid)
18:47 hsHoy

Así está la tabla de posiciones de la Liga de España

18:34 hsHoy

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DEL LEVANTE!

Mathew Ryan; Adrián Dela, Unai Elgezabal, Diego Pampín, Jon Ander Olasagasti, Iván Romero, Unai Vencedor, Oriol Rey, Etta Eyong, Jeremy Toljan, Carlos Álvarez. DT: Julián Calero.

18:25 hsHoy

El cuerpo arbitral del partido

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos

Asistentes: Diego Santaursula Aguado y Rubén Campo Hernández

Cuarto árbitro: Pablo Morales Moreno

VAR: Francisco José Hernández Maeso

AVAR: Juan Luis Pulido Santana

18:24 hsHoy

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE REAL MADRID!

Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

18:21 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Levante en el Estadio Ciudad de Valencia por la sexta fecha de la Liga de España.

Mastantuono forma parte de la
Mastantuono forma parte de la convocatoria de la Casa Blanca (Crédito: Reuters/Violeta Santos Moura)

