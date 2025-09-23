Con Mastantuono como titular, Real Madrid visita a Levante en busca de seguir como líder de la Liga de España: hora, TV y formaciones

HORARIO: 16.30 (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) / 15.30 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 14.30 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.30 (México) / 21.30 (España)
TELEVISACIÓN: ESPN y Disney+ (Sudamérica) / Movistar Plus+ (España)
Así luce el Estadio Ciudad de Valencia en la previa a Levante-Real Madrid
¡FORMACIÓN CONFIRMADA DEL LEVANTE!
Mathew Ryan; Adrián Dela, Unai Elgezabal, Diego Pampín, Jon Ander Olasagasti, Iván Romero, Unai Vencedor, Oriol Rey, Etta Eyong, Jeremy Toljan, Carlos Álvarez. DT: Julián Calero.
El cuerpo arbitral del partido
Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos
Asistentes: Diego Santaursula Aguado y Rubén Campo Hernández
Cuarto árbitro: Pablo Morales Moreno
VAR: Francisco José Hernández Maeso
AVAR: Juan Luis Pulido Santana
¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE REAL MADRID!
Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Levante en el Estadio Ciudad de Valencia por la sexta fecha de la Liga de España.