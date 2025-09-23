El llamativo pedido del DT del Palmeiras a sus hinchas tras elogiar el ambiente “intimidante” de la ida ante River en el Monumental

El Palmeiras sacó la primera ventaja en los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando venció por 2 a 1 sobre River Plate en el Estadio Monumental. El Verdao impuso condiciones durante el primer tiempo con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque dentro de una etapa en la que fue muy superior al conjunto porteño en todas las facetas del juego.

Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo mostró una mejoría en la segunda parte, con un rival más replegado, en busca de proteger la diferencia en el marcador. Esa levantada de La Banda se plasmó cerca del final con el descuento de Lucas Martínez Quarta.

Este miércoles, los equipos volverán a verse las caras en San Pablo. La expectativa por el ambiente en el Allianz Parque domina la previa de la revancha. Y en la última conferencia de prensa, previa al compromiso en el país vecino, el director técnico del conjunto brasileño, Abel Ferreira, instó a los hinchas de su equipo a replicar la presión que vivieron recientemente en el estadio Monumental, donde la multitud local generó un entorno que, según sus palabras, “resultó determinante”.

El estratega portugués se refirió a la dificultad de los compromisos internacionales y cuestionó la percepción de que existen partidos sencillos en el fútbol moderno. “Hoy en día no hay partidos fáciles. La prueba de eso está en el fútbol sudamericano, en el fútbol europeo, no existen partidos fáciles”, afirmó el entrenador, subrayando la paridad que caracteriza a las competencias tanto de ambos continentes.

El técnico del Verdao también respondió a las críticas sobre el rendimiento de su equipo en encuentros recientes, en los que, pese a obtener ventajas, no lograron ampliar la diferencia en el marcador. “Yo lo entiendo, pero ¿por qué si Palmeiras estaba ganando por dos, después no fue por tres? ¿Estamos jugando solos? ¿Dónde estamos jugando? ¿Sabes dónde era? ¿Sabes cuántos hinchas había apoyando? ¿Fuiste allá y viste el ambiente que había? Me sentí muy orgulloso de mis jugadores porque era intimidante la forma en la que el rival empujaba”, analizó Ferreira ante la prensa, destacando el impacto del público argentino en el desarrollo del partido disputado en Núñez.

En ese contexto, el DT realizó un pedido explícito a los fanáticos del Palmeiras que asistirán al estadio: “Eso es lo que espero que nuestros hinchas hagan el miércoles. Hay que hacerles sentir a nuestros rivales lo mismo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y el estadio lleno”, solicitó el lusitano.

Cabe recordar que la organización del espectáculo previo a la salida de los equipos en el Antonio Vespucio Liberti estuvo a cargo de la Subcomisión del Hincha, que dispuso 44.000 pendorchos en los colores blanco y rojo. La distribución contempló 15.000 unidades en cada cabecera y 7.000 en las tribunas laterales, mientras que se sumaron 200 tiras —50 por tribuna— para intensificar el efecto visual. Además, se desplegó una camiseta gigante con la inscripción “El más grande de la historia”, en homenaje a la final ante Boca de Madrid, reforzando el sentido de pertenencia y la memoria colectiva del club.

La salida del equipo dirigido por Marcelo Gallardo estuvo acompañada por un show de bengalas, papelitos, bombas de estruendo que se escucharon a varios kilómetros, y un aliento ininterrumpido que descendía desde las gradas, generando un ambiente de presión y expectativa acorde a la instancia decisiva que atraviesa el torneo.

La previa del encuentro se vivió como un espectáculo en sí mismo, con la hinchada del Millonario aportando color y energía a cada rincón del estadio, en una muestra de apoyo que subraya la importancia del partido para el futuro inmediato del club. Los hinchas millonarios volvieron a darle un color sin igual a su equipo en la instancia más importante del año. Naturalmente, Abel Ferreira quiere lo mismo para el Palmeiras. Habrá que esperar lo que suceda en las tribunas del Allianz Parque el próximo miércoles por la noche.

El impactante recibimiento de River ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.