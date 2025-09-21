Deportes

La sugerente reflexión de Pierre Gasly sobre su presente en Alpine tras el GP de Azerbaiyán de F1: “No me siento bien”

El compañero de Franco Colapinto planteó un preocupante diagnóstico de su labor en las últimas carreras

Franco Colapinto y Pierre Gasly
Franco Colapinto y Pierre Gasly mantienen una gran relación fuera de las pistas (@AlpineF1Team)

Luego del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, el compañero de Franco Colapinto en el equipo Alpine, Pierre Gasly, analizó la carrera disputada este domingo en el circuito callejero de Bakú donde ambos terminaron en los últimos dos lugares entre los pilotos que cruzaron la meta.

“Fue un día muy difícil y no muy bueno para nosotros como equipo. Nos faltó ritmo todo el fin de semana. Esta pista nos ha resultado difícil, más que en carreras recientes, y tenemos que aprender de la experiencia, ya que, incluso con el coche que tenemos, no deberíamos terminar tan atrás", contó el piloto francés en el comunicado difundido por su escudería.

“Tenemos algunas ideas sobre nuestras carencias y dónde debemos mejorar, pero algo no ha encajado y se ha repetido en los últimos fines de semana. No me siento tan bien en el coche como a principios de temporada, así que tenemos que revertirlo", destacó.

“Este es el paquete que tenemos y sé que nos reuniremos, trabajaremos duro y aspiraremos a volver más fuertes en la próxima carrera”, concluyó el galo de 29 años y que este domingo cumplió 170 Grandes Premios.

Colapinto superó a Gasly en las últimas tres de las cuatro clasificaciones y en la misma cantidad de eventos Franco terminó adelante en dos carreras dominicales. En Italia le ordenaron ceder su lugar a Pierre, quien este domingo tuvo un mejor coche para superarlo.

Gasly terminó en el 18º puesto luego de superar en el final a Colapinto, quien venía con neumáticos más desgastados que su compañero. No hubo orden de equipo y ambos tuvieron lucha abierta, pero el argentino estuvo en desventaja por el rendimiento de su monoposto.

Mientras que Colapinto cumplió con una buena labor en el comienzo de la carrera con sobrepasos ante Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin). Luego lo perjudicó el toque de Alex Albon (Williams), que le generó daños en su Alpine A525. Sin ritmo, el corredor bonaerense de 22 años hizo lo que pudo y en el final fue superado por Gasly que tuvo neumáticos con menos degradación. Además, el coche del bonaerense estaba “herido” por la mencionada maniobra de Albon.

Cabe recordar que Briatore adelantó que el único competidor que tiene Colapinto es el piloto de reserva del equipo francés, Paul Aron. La definición llegará en noviembre, según anticipó el empresario italiano. En tanto que Gasly extendió su vínculo con Alpine hasta 2028, ya que anterior contrato se extinguía en 2026.

En cuanto a la competencia en Bakú, tuvo un aplastante vencedor, Max Verstappen, con su Red Bull. Lo escoltó George Russell, con Mercedes. En tanto que Carlos Sainz se lució ya que terminó tercero y le dio a Williams su mejor resultado en el año. En tanto que Oscar Piastri (McLaren) se mantiene en la cima del certamen pese a su deserción el inicio por un choque.

La temporada seguirá en dos semanas con el Gran Premio de Singapur en la carrera nocturna que desde 2008 se disputa en el circuito callejero de Marina Bay.

