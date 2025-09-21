Deportes

La reacción de James Vowles tras el toque de Albon a Colapinto en Bakú: el pedido de disculpas del piloto de Williams

El Gran Premio de Azerbaiyán del corredor argentino fue perjudicado por el golpe que recibió por parte del tailandés, quien fue penalizado

La reacción de Vowles tras el toque de Albon a Colapinto

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un fuerte contraste en las actuaciones de los pilotos de Williams. Después de una complicada temporada en la que se vio superado constantemente por su compañero, Carlos Sainz finalizó tercero y se subió al podio, mientras que Alex Albon sufrió el resultado de su clasificación y cruzó la línea de meta en el 13° lugar. Más allá de que el monoplaza FW47 fue uno de los más consistentes en las calles de Bakú, el corredor tailandés cometió un grave error al chocar a Franco Colapinto en la curva 5, algo que prácticamente arruinó su propio trabajo y la performance del argentino de Alpine.

Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, describió Albon sobre el altercado que tuvo con su excompañero en la escudería británica, al mismo tiempo que se disculpó por lo sucedido. “Creo que fuimos uno de los pocos autos que prácticamente pudieron adelantar en los trenes de DRS. Tuvimos el ritmo para hacerlo. Creo que obviamente fuimos rápidos en pista y con razón. Estoy frustrado conmigo mismo porque realmente no sumé puntos en el fin de semana. Quizá fue el fin de semana más fácil de todos para puntuar”, argumentó posteriormente.

Vale destacar que el golpe ocurrió después de que Colapinto saliera de los pits en la vuelta 17. El piloto de Williams, con gomas en la temperatura ideal, intentó sobrepasar al argentino para no perder tiempo. Sin embargo, se lanzó en un córner en el que es prácticamente imposible adelantar: tocó la parte trasera del Alpine, que dio un trompo e impactó levemente la pared.

Todo esto sucedió bajo la atenta mirada de James Vowles, hombre clave en la llegada de Franco a la Fórmula 1 en 2024. El jefe de Williams se mostró muy a disgusto con la maniobra y negó con la cabeza varias veces mientras analizaba las repeticiones.

*El choque de Albon a Colapinto en la curva 5 del GP de Azerbaiyán

Vale aclarar que dirección de carrera le impuso una penalización a Albon de diez segundos por provocar una colisión contra Colapinto. De hecho, esto lo relegó en la grilla final a la decimotercera ubicación. Además, en la sanción se incluyó la suma de dos puntos en la Superlicencia -Alex Albon tiene 4 actualmente-. En caso de que un piloto tenga 12 a lo largo de un año, se perderá una carrera.

“Los comisarios revisaron los datos del sistema de posicionamiento/control y las pruebas de vídeo. Al entrar en la curva 5, el coche 23 intentó adelantar al coche 43 por el interior, pero no tenía el eje delantero a la altura del espejo del coche 43. El coche 43 tenía el control y seguía la trazada normal, por lo que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue el único responsable de la colisión”, explicó la FIA en el documento oficial de la sanción.

No es una curva para adelantar. Además, es una chicana. Luego vas hacia el otro lado. Se lanzó por el interior y me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Hubo algo de daño después de eso. Simplemente, se convirtió en una carrera larga a partir de ahí”, sintetizó la acción el propio Colapinto, según informó el portal especializado Motorsport.

*El resumen del Gran Premio de Azerbaiyán

Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... Después, en ritmo, no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, argumentó Colapinto sobre su actuación en Bakú y el golpe de Albon.

Hay que recordar que, más allá del pobre rendimiento del monoplaza Alpine y la carencia de ritmo que quedó en evidencia con sus dos pilotos en el fondo de la grilla, Colapinto había ganado tres posiciones desde la largada y se ubicaba en el 13° puesto. Sin embargo, todo esto se esfumó después del ingreso a boxes y el posterior toque de Albon, en el que rompió una parte del alerón delantero.

En lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos”, agregó Colapinto en diálogo con ESPN.

La Fórmula 1 frenará durante dos semanas. El campeonato de la Máxima se reanudará en el fin de semana del 3 al 5 de octubre, cuando se disputará el Gran Premio de Singapur. El año pasado, al mando del Williams FW46, Colapinto realizó una contundente actuación, en la que quedó al borde de sumar puntos: finalizó en el 11° lugar en uno de los trazados callejeros más exigentes del calendario.

De hecho, ese día se vivió uno de los momentos más tensos entre el argentino y el tailandés, quien se quejó del Divebomb que realizó el pilarense en la largada. Más allá de que fue un enojo por la adrenalina del momento, todo se resolvió una vez finalizada la actividad en el trazado urbano.

