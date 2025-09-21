Deportes

Dos golazos, asistencia top y un gesto de líder con un compañero: el partidazo récord de Messi en el triunfo de Inter Miami

Las Garzas vencieron 3-2 a DC United y siguen escalando posiciones en la tabla de la MLS

Un nuevo día en la oficina para el mejor jugador del mundo. Lionel Messi volvió a brillar como en sus mejores épocas para dar un aporte clave en la victoria del Inter Miami por 3-2 sobre DC United y afianzó a su equipo en zona de Playoff en la Major League Soccer (MLS). Sus dos goles y una asistencia para el tanto de Tadeo Allende desnivelaron la balanza en favor de las Garzas más allá de los descuentos marcados por Christian Benteke y Jacob Murrell.

Desde el inicio, Leo buscó imprimir su sello en el marcador con un intento de córner olímpico despejado por Luis Barraza a los tres minutos. A esa intervención, le siguió un periodo sin muchas jugadas a resaltar, tan solo una combinación con Jordi Alba que no llegó a destino hasta que a los 35’ sucedió la magia. Un balón largo desde su propio campo dejó mano a mano a Allende, que desemparejó la contienda en Florida. “Son pases maravillosos, el 90% del gol es por el pase”, declaró el autor de esa conquista al término del partido sobre el perfecto envío efectuado por el capitán.

El cierre de la etapa lo tuvo al 10 con un disparo desviado y una discusión con el árbitro de camino al entretiempo, pero a su regreso a la cancha volvió a enfocarse en lo que mejor sabe hacer. Tras el empate parcial de Benteke, Lionel Messi apiló a dos rivales y sacudió un tiro tapado por el arquero y el travesaño antes de completar el primer cuarto de hora del complemento. Segundos después, volvió a probar con un intento a distancia a las manos del guardameta. Esos avances dieron la sensación que algo más había en el tintero del mejor jugador del mundo.

Las sensaciones brindadas por Messi se cristalizaron en el resultado a los 65 minutos con la autoría de su gol para el 2-1 tras un pase de Jordi Alba. A los 72′, pudo marcar el segundo de su cuenta personal, pero eligió cederle un penal a Mateo Silvetti, quien estrelló su intento en el travesaño. De igual manera, la chance del doblete se concretó a los 84′ con un golazo al ángulo. Y tuvo la oportunidad de su hattrick, pero no le alcanzó el tiempo.

La Pulga marcó un gol y una asistencia en el encuentro de la MLS

Esta producción personal lo hizo superar su mejor performance artillera en el ámbito de la MLS. Tiene 22 goles en la presente Temporada Regular, superó los 21 señalados el año pasado entre primera fase y playoff, instancia en la que convirtió un tanto contra Atlanta United. Es el máximo goleador del torneo actual, por encima de Sam Surridge (21), de Nashville.

Además, la Pulga continúa dándole batalla a Cristiano Ronaldo para intentar acercarse al portugués como máximo goleador histórico del fútbol. El astro del Al Nassr anotó un doblete este sábado contra Al Riyadh, que lo dejó en 945 gritos en 1288 compromisos. Además, quedó a 55 de llegar a los 1.000. Para no ser menos, Messi llegó a 882 goles en 1123 duelos y permanece a 63 goles de diferencia.

El capitán de las Garzas viene de arrebatarle un récord a CR7. El martes pasado alcanzó 880 tantos en toda su carrera con 38 años y 84 días, una marca alcanzada en 1122 presencias. De esta manera, se transformó en el futbolista que más rápido llegó a esa cantidad de celebraciones superando a Cristiano Ronaldo, que registró esa cifra con más encuentros (1214) y en una etapa más longeva (39 años y 54 días).

Luego de este duelo, Lionel Messi tendrá un tramo final a pura acción en la Temporada Regular de la MLS, ya que jugará una serie de seis partidos en 25 días y todos los encuentros serán claves para afirmarse en puestos de playoff. Con tres partidos por saldar para ponerse el día, el elenco de Florida tampoco da por descartada la chance de pelear por la MLS Supporters’ Shield al cuadro con más puntos en la tabla acumulada. Este miércoles desde las 20:30 (hora argentina) ante New York City será su primera parada para seguir alimentando su sueño.

La tabla de posiciones de la MLS

